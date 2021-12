Jak przygotować i zabezpieczyć baloty po zbiorze?

Prawidłowo zebrana i zabezpieczona sianokiszonka gwarantuje minimalne straty paszy oraz pozwala zachować wysoką jakość pożywienia, a co za tym idzie bardzo dobre wyniki w produkcji mleka.

Państwo Pawlak z Łubowie, niedaleko Gniezna gospodarują na 250 ha i zajmują się hodowlą bydła mlecznego, a stado liczy obecnie 230 sztuk krów dojnych i 170 sztuk jałówek. Przy takiej skali działalności zbiór oraz przechowywanie sianokiszonki są nieodzownym elementem hodowli.

Jakość zebranego materiału i samej beli

Jak wskazuje Szymon Pawlak, aby odpowiednio zadbać i przechowywane bele należy spełnić kilka warunków.

- Materiał musi być dobrze zebrany, bez zanieczyszczeń jak kamienie czy piasek. W naszym gospodarstwie korzystamy z maszyn Claas, które spełniają nasze oczekiwania w 100 proc. – zaznacza Szymon Pawlak.

Jego zdaniem duże znaczenie ma także jakość zwinięcia samego balotu. W tym wypadku ważne jest, aby bela była tak zwinięta, aby jej kształt był idealnie cylindryczny, dzięki czemu jest łatwa w transporcie i w przechowywaniu.

Prawidłowo zebrana i zabezpieczona sianokiszonka gwarantuje minimalne straty paszy oraz pozwala zachować wysoką jakość pożywienia, a co za tym idzie bardzo dobre wyniki w produkcji mleka fot. mat. prasowe

- Kiszonka w balotach zawsze jest ustawiana na płaskim boku (jest to miejsce, gdzie jest najwięcej folii). Dlatego ważne jest dobre owiniecie folią oraz wyprasowanie idealnej beli – dodaje Szymon Pawlak.

Zdaniem rolnika najbardziej efektywne oraz ekonomicznie jest 6 warstwowe owijanie bel z kiszonką oraz 2,5 warstwowe owijanie siatką.

Warunki meteorologiczne i przechowywanie

Jak zaznaczają właściciele gospodarstwa pod Gnieznem, bele z siana i słomy nie powinny być przechowywane bezpośrednio na otwartej przestrzeni bez żadnego zabezpieczenia.

- Sami na przykład stosujemy okrycie włókniną, która chroni zebrane baloty przez niekorzystnymi warunkami pogodowymi – argumentuje Pawlak.

Warto także zwrócić uwagę na miejsce, gdzie przechowuje się baloty. Powinno ono być o równej powierzchni (nie musi być jednak wybetonowane), ważne by nie było tam zagłębień oraz kolein. Takie nierówności mogą spowodować uszkodzenie folii.

Jak przygotować i zabezpieczyć baloty po zbiorze? fot. mat. prasowe

Z kolei, jeżeli chodzi o samo składowanie, to według Szymona Pawlaka – maksymalny poziom układania bel jednak na drugiej to cztery piętra. Więcej poziomów może spowodować, że te ułożone na dole ulegną deformacji. Co ciekawe jakość kiszonki wg hodowcy nie jest uzależniona od położenia beli i piętra, na którym jest składowana.

- Prawidłowo zebrane zakonserwowane i zmagazynowane bele sianokiszonki gwarantują minimalne straty paszy oraz jej najwyższą jakość. A co za tym idzie zadawalające wyniki w produkcji mleka – zauważa Patryk Piontek z Claas.