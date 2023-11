Ze wszystkich maszyn rolniczych opryskiwacz jest szczególnie narażony na negatywne działanie ujemnych temperatur. Armatura, w której pozostała ciecz może popękać, rozszczelnić, a pompę... może rozsadzić. Jak uniknąć kosztowych i kłopotliwych napraw?

Mimo niemal połowy listopada, na polach niejednokrotnie widać jeszcze rolników prowadzących zabiegi ochrony roślin - szczególnie na późno wysianych zbożach, np. po kukurydzy. Ciepła aura sprzyja zabiegom, z drugiej strony sporo opadów i krótki dzień (rośliny nie do końca obsychają) nie wpływają dobrze na skuteczność ochrony.

Uwaga na przymrozki

Nie mniej jednak listopad oznacza możliwość występowania przymrozków, a nawet konkretnego mrozu. Nie dajmy się zaskoczyć, bo nawet przymrozek może być brzemienny w skutkach dla sprawności opryskiwacza.

Jeśli jeszcze wykonujemy opryski, to zazwyczaj na zimną noc wystarczy schować opryskiwacz (lub zestaw ciągnik-opryskiwacz) do zamkniętego, nawet nieogrzewanego pomieszczenia, gdzie zazwyczaj i tak będzie kilka stopni różnicy w temperaturze na plus od tej na zewnątrz.

Jeśli maszyna ma stać przez noc "pod chmurką" i spodziewany jest niewielki przymrozek, niech będzie z opróżnionym, wypryskanym do końca zbiornikiem, przepłukanym i przedmuchanymi po oprysku dyszami (po wypryskaniu cieczy niech jeszcze przeleci przez nie trochę powietrza). Następnie najlepiej poodkręcać zawory przeciwkroplowe, filtry sekcyjne, spuścić resztki cieczy z filtra ssawnego i okręcić króćce przy rozdzielaczu. Najbardziej wrażliwe nawet na krótkotrwałe, ujemne temperatury są przewody i kanały o małych średnicach.

Opryskiwacz - przygotowanie na mróz

Jeśli jest już po sezonie i odstawiamy już opryskiwacz na dobre - na zimę, to w tym przypadku trzeba go już solidnie przygotować na niskie temperatury. Ale oczywiście mróz to nie jedyne zagrożenie na dłuższy okres przestoju. Warto wspomnieć chociażby o korozji czy gryzoniach, co dotyczy przede wszystkim nowszych maszyn wyposażonych w wiązki przewodów, sterowniki itp. Każdy producent w instrukcji obsługi mówi dość szczegółowo, jak sprzęt przechowywać. My przypominany kilka ogólnych zasad:

Po pierwsze, opróżnij z wody wszystkie zbiorniki: główny, płukania, rozwadniacza, do mycia rąk.

Zbiornik można umyć myjką, ale trzeba uważać na piktogramy i elementy elektroniki, fot.kh

Zbiornik główny powinien być dokładnie wypłukany ze stosowanych ostatnio ŚOR. Najlepiej zrobić to na koniec ostatniego zabiegu, wykorzystując funkcję płukania i wodę ze zbiornika do płukania, a jeśli takiego nie ma, to po prostu dolać wodę z zewnętrznego punktu poboru.

Na tym etapie warto od razu przeprowadzić inspekcję techniczną i zanotować wszystkie ewentualne usterki, nieprawidłowości, czy nieprawidłowo działające elementy (np. rozkalibrowane dysze). To pozwoli bez pośpiechu zaopatrzyć się w potrzebne części, przeprowadzić naprawy czy umówić serwis, aby wczesną wiosną maszyna była gotowa i sprawna do pracy. Zwracamy uwagę nie tylko na armaturę, ale też elementy ramy, elektryki, hydrauliki czy pneumatyki maszyny. Sprawdzamy olej w pompie.

Kolejna czynność to pootwieranie wszystkich króćców spustowych, odkręcenie kolanek przewodów, tak aby pozbyć się resztek cieczy. Bardzo ważne jest pozbycie się wody m.in. z rozdzielacza.

Spuścić cieczy z filtra ssawnego, rozłożyć, wyjąć wkład i wyczyścić. Można go nie zamontowywać z powrotem tylko przechować w bezpiecznym miejscu w pomieszczeniu.

Spuszczanie cieczy z filtra ssawnego, fot.kh

Trzeba też otworzyć inne filtry, np. tłoczny czy sekcyjne. Tam gdzie jest możliwość szybkiego demontażu, króćce przewodów należy zdjąć aby resztki wody mogły wypłynąć. Można się tez pokusić o przedmuchanie układu sprężonym powietrze.

Niezwykle ważne jest spuszczenie wody z pompy. W tym przypadku w zależności od modelu pompy, może być od jednego do kilku spustów. W przypadku pompy ze zdjęcia P-145 Biardzki, spusty są dwa - w przedniej i tylnej części pompy. Po spuszczeniu wody należy zakręcić pompą żeby dokładniej pozbyć się resztek cieczy.

Spuszczanie cieczy z pompy opryskiwacza. W zależności od modelu pompy, spustów może być więcej niż jeden, fot.kh

Dla pewności bezpiecznego przechowywania opryskiwacza, specjaliści zalecają "zalanie" pompy i ewentualnie pozostałych części układu cieczowego płynem niezamarzającym. Kiedyś mówiło się o płynach chłodniczych typu Borygo, teraz w ofercie są specjalne płyny lub koncentraty, które oprócz właściwości "przeciw-zamarzających" mają jeszcze funkcje konserwujące czy czyszczące. Płyn wlewa się bezpośrednio do zbiornika głównego i włącza na moment pompę, zawory sekcyjne i zawór główny, tak że dociera on do wszystkich elementów.

Można również wymontować pompę z opryskiwacza i przechowywać ją w ogrzewanym pomieszczeniu. Ma to sens zwłaszcza w przypadku małych, prostych opryskiwaczy.

Sterowniki, monitory, urządzenia elektryczne, odbiorniki GPS powinno się zdemontować i przenieść w suche miejsce z dodatnią temperaturą. Elektroniki (np. sterowniki) montowanej na stałe w opryskiwaczu nie demontujemy, ale warto solidnie zabezpieczyć ją przed wilgocią, a wcześniej usunąć zabrudzenia, w tym szczególnie resztki roślinne, błoto i kurz, które kumulują wodę i stają się siedliskiem gryzoni.

Na zimę lepiej jest monitory wymontować i przechowywać w dodatniej temperaturze i suchym miejscu, fot.kh