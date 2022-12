Sieczkarnia zrobiła swoje, sieczkarnia może iść spać. Tym razem napiszemy na co należy zwrócić uwagę przygotowując sprzęt do zimowania po zakończonych pracach polowych. A podpowiedzą nam specjaliści z firmy Claas.

Wszelkie zadania dla sieczkarni już dawno się skończyły. Przyszedł zatem odpowiedni czas na przejrzenie sprzętu i jego oczyszczenie, tak aby był gotowy na nowy sezon.

Maszyny tego rodzaju są duże i posiadają wiele zakamarków, w których gromadzą się zanieczyszczenia powstałe w trakcie pracy. Należą do nich np. suche resztki roślinne, pył oraz gleba, które same w sobie nie mają negatywnego wpływu na powłokę i układy maszyny, gdyby nie pewne ale. Wrogiem każdego żelastwa jest wilgoć, która w połączeniu z resztkami może wywołać niemałe spustoszenie.

Często zapomina się, że woda jako rozpuszczalnik uruchamia przemiany biochemiczne substancji zawartych w resztkach biomasy i gleby zastygłych na sprzęcie. Powstają wówczas naturalne kwasy, które stopniowo zaczynają trawić powłokę lakierniczą, a przede wszystkim uszkodzone jej fragmenty i niezabezpieczone elementy metalowe. Wbrew pozorom tempo korozji jest tym szybsze, im jest wyższa temperatura. To zjawisko jest nazwane prawem van’ t Hoffa. Szybkość reakcji chemicznej zwiększa się bowiem od 2 do 4 razy przy podwyższeniu temperatury o każde 10 stopni Celsiusza.

Wilgoć potrafi także wejść we wszelkie połączenia elektryczne, powodując korozję lub nawet trwałe zniszczenie wielu bardzo drogich komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Na deser zostaje … deser dla gryzoni, czyli resztki pożniwne w ciepłych zakamarkach pojazdu to istna uczta dla niektórych zwierząt, zwłaszcza w okresie jesiennym. A to oczywiście kolejna prosta droga do bardzo kosztownych napraw.

Co zrobić by uniknąć kłopotów?

Eksperci z firmy Claas przypomnieli podstawowe czynności, które warto wykonać podczas konserwacji sprzętu po pracach polowych.

Należy zdemontować wszystkie możliwe do demontażu osłony i usunąć wszelkie luźne zanieczyszczenia. Najlepiej do tego nadaje się sprężone powietrze. Następnie trzeba przejrzeć poszczególne podzespoły, takie jak: pakiet chłodnic - wydmuchać sprężonym powietrzem, a w skrajnych przypadkach umyć ciśnieniowo, przedział silnika - wydmuchać powietrzem, ale nie myć, zespół wciągający - wydmuchać i umyć, bęben tnący i dno bębna nożowego - wydmuchać, mechanizm ostrzenia noży bębna tnącego - wydmuchać, obszar gniotownika i kosza chłodnicy - wydmuchać, gniotownik – zdemontować i dokładnie umyć i wysuszyć przed montażem, wentylator wyrzutu i sąsiadujące obszary – oczyścić i wydmuchać, tunel wrzutowy i obrotnicę tunelu – wymieść i wydmuchać, zbiornik zakiszacza – opróżnić, a następnie przepłukać czystą wodą, następnie dokładne wysuszyć przed montażem, skrzynka akumulatorów – skontrolować, obmieść i wydmuchać, filtry kabinowe i filtry powietrza silnika – zdemontować i wydmuchać z obu stron, gniazda filtrów po wyjęcia filtrów – wyssać odkurzaczem.

Wydaje się sporo, ale tak naprawdę jak zaczniemy to całość idzie dość sprawnie i szybko. Niestety to nie koniec naszej pracy po pracy, gdyż warto zająć się także kabiną. Wypadało by ją dokładne wyczyścić, by ograniczyć wizyty myszy czy szczurów. Gryzonie wabione są pozostałościami jedzenia lub opakowań po nim, które nierzadko pozostają po sezonie w kabinie pojazdu.

Myjemy na końcu

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności można dokładnie umyć sprzęt i w miarę możliwości go osuszyć. Oczywiście, prace najlepiej prowadzić od góry do dołu maszyny. Jeśli ma to miejsce pod przysłowiową chmurką, najlepiej zrobić to w dzień bezwietrzny, bezmroźny, słoneczny i suchy. I takie zdarzają się zimą, choć na razie się takie nie zapowiadają.

Podobnego serwisu potrzebują także przyrządy żniwne sieczkarni i przyrządy do zbioru traw.

Kto smaruje, ten jedzie

„Dzięki o panie, kąpiel w oleju przywraca sprawność wszystkim moim układom” – powiedział robot 3CPO do Luke’a Skywalkera, zanurzając się w serwisowym oleju. Tak było w kultowych „Gwiezdnych wojnach”, ale w życiu bywa podobnie, choć nie tak samo. Trudno byłoby zamoczyć całą sieczkarnię w wannie z olejem, ale pamiętajmy, że maszyny to zespoły trących się metalowych części. Warstwa tłuszczu to mikrołożysko redukujące tarcie i środek konserwujący. Zatem na smarze nie warto oszczędzać. Po przesmarowaniu najważniejszych części, uruchom maszynę na krótki czas, aby umożliwić dotarcie smaru do poszczególnych układów.

Przy okazji warto przyjrzeć się innym płynom, cieczom – dlatego ponad to warto: skontrolować poziomy płynów eksploatacyjnych, napełnić do przynajmniej 2/3 paliwa w zbiorniku na okres zimowania – w pustym zbiorniku następuje kondensacja pary wodnej, a woda to wróg dla silnika, sprawdź poziom AdBlue - sugerowana ilość to 50 proc., umów termin i zleć wykonanie kontroli pożniwnej w autoryzowanym serwisie. Kontrola wykonana przez eksperta umożliwi zidentyfikować zużyte / uszkodzone podzespoły i dzięki temu ograniczyć do minimum ryzyko awarii po rozpoczęciu pracy w nowym sezonie.

Praca się opłaca

Według ekspertów Claasa olej w silniku lepiej wymienić zaraz po zakończeniu prac. Dzięki temu, pozbywamy się szkodliwych kwasów oraz innych zanieczyszczeń powstałych podczas pracy w sezonie, a silnik zimuje w czystej kąpieli olejowej.

Niestety wszystkie opisane czynności wymagają czasu i chęci, ale ten wykonany samodzielnie serwis opłaci się np. przedłużeniem żywotności maszyny i niższymi kosztami ewentualnych napraw.