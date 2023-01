Problem wilgoci w ciągniku czy też samochodzie często powraca jak bumerang właśnie w okresie zimowym. Sytuacja ta nierzadko skutkuje zaparowanymi szybami, co skutecznie irytuje kierowców. Jaka jest geneza tego zjawiska, a także jak z nim skutecznie walczyć?

Gdy nadchodzą jesienno-zimowe słoty, wszechobecna wilgoć trafia także do wnętrza kabiny. Stąd już tylko o krok od osadzenia się jej na szybach, co może mocno ograniczać widoczność. Jak się jednak okazuje, sposobów na radzenie sobie z parującymi szybami jest naprawdę sporo.

Zaparowane szyby – dlaczego tak się dzieje?

Któż z nas nie doświadczył nigdy pracy ciągnikiem z zaparowanymi szybami? Jest to niestety powszechna sytuacja w okresie jesienno-zimowym. Na szczęście problem ten można jednak dość łatwo wyeliminować.

Zacznijmy jednak od genezy tego zjawiska. Otóż głównym powodem zaparowanych szyb jest wilgoć w kabinie. Może ona przedostawać się do wnętrza na kilka sposobów: wraz ze śniegiem na butach lub poprzez zniszczone uszczelki.

Aby zmniejszyć ryzyko parowania szyb, warto ustawić kratki nawiewu tak, by strumień powietrza generowany przez dmuchawę trafiał w szybę fot. Tomasz Kuchta

Bardzo często wilgoć w kabinie utrzymuje się ze względu na zapchany filtr kabinowy. Producenci zalecają jego regularną kontrolę i oczyszczanie w miarę potrzeby i warunków pracy, a wymianę co 1000 godzin lub wcześniej, o ile ciągnik pracuje w ciężkich warunkach.

Za zaparowane szyby odpowiedzialność może także ponosi awaria nagrzewnicy lub klimatyzacji.

Jak walczyć z zaparowanymi szybami?

Najprostszym rozwiązaniem będzie zadbanie o to, by nawiewy klimatyzacji były odpowiednio ustawione. Po pierwsze pamiętajmy, aby były one nakierowane na szyby, a po drugie unikajmy pracy z zamkniętym obiegiem powietrza. Bardzo szybko zauważymy bowiem, że nawet krótkotrwałe włączenie tego tryby pracy dmuchawy spowoduje stopniowe pokrywanie się wodą szyb.

W dużo lepszej sytuacji są osoby posiadające klimatyzację – wówczas włączamy ją, a kratki nawiewów kierujemy na szyby. Już po kilku chwilach problem zniknie, niektóre układy mają wbudowaną funkcję odszraniania, która automatycznie zwiększa prędkość dmuchawy. Możemy także ręcznie zwiększyć prędkość pracy dmuchawy.

Unikajmy pracy z nawiewem w trybie obiegu wewnętrznego fot. Tomasz Kuchta

Jeśli jednak nie posiadamy klimatyzacji, wówczas pamiętajmy o ustawieniu ciepłego nawiewu na szybę oraz o uchyleniu któregoś z okien, by wilgoć mogła wydostawać się z kabiny. Warto już na starcie zaopatrzyć się w ściereczkę z mikrofibry, która skutecznie chłonie wodę – koszt jednej ściereczki zaczyna się od kwoty 8-10 zł.

Jeśli byśmy chcieli postawić na specjalistyczne środki chemiczne, które mają na celu zapobiegać parowaniu szyb, to oferta rynkowa jest w tym zakresie całkiem szeroka. Bez problemu znajdziemy takie produkty w cenie od 6 do nawet 40 zł za butelkę o pojemności 200 ml.

Na ogół sposób ich stosowania jest zbliżony do siebie. W pierwszej kolejności szyby należy porządnie umyć i osuszyć. Dopiero wtedy przechodzimy do aplikacji środka, a następnie po kilku chwilach wystarczy całość wypolerować za pomocą czystej ściereczki. Zdaniem producentów środki te będą w pełni skuteczne przez nawet kilka tygodni, a po tym czasie należałoby powtórzyć aplikację.

W Internecie znajdziemy także sporo domowych sposób na radzenie sobie z parowaniem szyb. W tym celu z powodzeniem stosuje się chociażby piankę do golenia, czy płyn do mycia naczyń, które nakładamy na umytą szybę, a następnie dokładnie wycieramy.

W celu wyciągnięcia nadmiaru wilgoci znajdującej się wewnątrz kabiny warto ulokować w niej woreczek z ryżem, ewentualnie koci żwirek. Pamiętajmy jednak, iż będzie to walka ze skutkami, a nie z przyczynami tego problemu.