Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do większej liczby dni z mocnym słońcem i temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza w ciągu roku. W Polsce nie jest jeszcze tak dramatycznie jak we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii, ale ryzyko udaru słonecznego przy pracy na powietrzu jest i tak spore.

Traktorzyści, kombajniści jeżdżący pojazdami bez kabin lub klimatyzacji i pracownicy będący wiele godzin bezpośrednio na polu – wszyscy są zagrożeni udarem słonecznym.

W Polsce takich przypadków nie jest dużo, ale się zdarzają. Nieco gorzej jest w państwach południowej Europy, gdzie takie przypadki są znacznie częstsze. Jedna z takich historii wydarzyła się 18 lipca na polach we włoskiej prowincji Rieti, w środkowej części półwyspu.

Niedaleko gminy Fiamignano młody, miejscowy rolnik, wykonując pracę swoim traktorem (prawdopodobnie bez klimatyzowanej kabiny) stracił przytomność podczas jazdy, wypadł z kabiny. Ciągnik z włączonym silnikiem, będący na biegu kontynuował jazdę, robiąc na polu spore kółka. Na szczęście pojazd nie przygniótł w czasie swojej podróży po polu rolnika, który pozostawał nieprzytomny przez kilka godzin.

Rodzina zaczęła szukać farmera w porze lunchu, gdy nie pojawił się on na obiedzie. Na polu od razu zauważyli traktor jeżdżący bez sensu, ale ponad godzinę zajęło im zlokalizowanie mężczyzny (który cały czas leżał w pełnym słońcu). W tym dniu słupki rtęci na termometrach w środkowych Włoszech dochodziły do 40 stopni Celsjusza.

Pracując w słońcu należy mieć nakrycie głowy, lekkie, przewiewne ubranie, pić sporo wody mineralnej z elektrolitami, a także spożywać lekkie posiłki, fot. BuonoDelTesoro / Pixabay

Udar słoneczny – jakie są jego objawy

Stan mężczyzny jest poważny - konieczna była interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które w trybie pilnym przetransportowało go do polikliniki Gemelli w Rzymie, gdzie nadal przebywa w szpitalu, pod ścisłą obserwacją. Mimo odniesionych obrażeń jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Przy długotrwałej pracy na słońcu, bez dłuższego odpoczynku w cieniu, bez wody i nakrycia głowy możemy być mocno narażeni na udar słoneczny.

Objawy są zawsze podobne. Nasz organizm ma problemy z termoregulacją i w efekcie z produkcją wystarczającej ilości potu, co nie pozwala mu się skutecznie ochłodzić. W związku z tym temperatura ciała się podwyższa, przy okazji towarzyszą temu zawroty głowy, ogólne osłabienie, dreszcze i nudności. W ekstremalnych wypadkach może dojść zaburzeń widzenia, oddychania i rytmu serca, a w konsekwencji także do utraty przytomności. Co gorsze upał może być również przyczyną zawału serca.

Upały są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, seniorów, osób otyłych, chorych na cukrzycę, czy choroby układu krążenia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina także, aby unikać skrajnych temperatur - osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał. To może spowodować szok termiczny, zwłaszcza u osób starszych i dzieci.

Jak zapobiegać udarowi słonecznemu?

Przede wszystkim powinniśmy mieć nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV. Warto także nasmarować się kremem z filtrem, by uniknąć oparzeń skóry. Nasze ciuchy robocze powinny być lekkie, przewiewne i najlepiej jasnego koloru.

W razie potrzeb należy robić sporo przerw, w czasie których będziemy pili wodę. Najlepiej skryć się wtedy w cieniu maszyny, by zejść na chwilę ze słońca i wyjść z dusznej kabiny. W upały powinniśmy pić ok. 3 litry wody dziennie. Dobrze jest wybrać wodę z minerałami i elektrolitami, a nie najtańszą wodę źródlaną z dyskontu.

Nie zapominajmy o posiłkach. Choć upał zazwyczaj tłumi nasz apatyt, warto co jakiś czas zjeść coś lekkostrawnego.

Jak zapobiegać udarowi cieplnemu?

W przypadku lekkich udarów, gdy objawy się dopiero zaczęły, wystarczy pójść w chłodniejsze miejsce, w cieniu, bez słońca. Na kark lub klatkę piersiową położyć mokre okłady. Przyda się także duża ilość wypitej wody, najlepiej mineralnej, z elektrolitami. W przypadku podwyższonej temperatury nie należy podawać leków przeciwgorączkowych, tylko ochładzać ciało okładami. Można ewentualnie wypić jakieś zioła, herbatę.

Praca musi zostać wykonana, ale nie za wszelką cenę. Pamiętajmy o wodzie, nakryciu głowy i zdrowym rozsądku, fot. K.Pawłowski

Warto także pamiętać, że podczas upałów należy unikać alkoholu. Wiadomo, że alkohol i praca nigdy nie idą w parze, ale jeśli dodamy do tego silny upał tragedia jest gotowa. Organizm szybciej się odwadnia i potem znacznie szybciej osiągnie punkt krytyczny.

W przypadku silnych dolegliwości związanych z udarem należy jak najszybciej wezwać pomoc i zacząć się schładzać zgodnie z zaleceniami oraz czekać na nadejście pomocy.