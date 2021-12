Jak się sprawdzi? Testujemy ładowarkę Bobcat TL38.70 HF

Trochę śnieżnie i mróz chwyta, a my zaczynamy test nowej ładowarki teleskopowej Bobcat TL38.70 HF. Maszyna o wysokich parametrach roboczych, z mocnym silnikiem i nowoczesnym systemem sterowania.

Firma Bobcat wprowadza nową generację rolniczych ładowarek teleskopowych z serii R. W jej skład wchodzi 7 modeli wyposażonych w silniki z normą emisji spalin Stage 5.

Maszyny obejmują zakres udźwigu od 2,6 do 4,3 t z wysokością podnoszenia od 6 do 8 m i są dodatkowo podzielone na dwie grupy: kompaktowe i duże. Model LT38.70 HF, który właśnie trafił do naszego redakcyjnego testu, należy do tej drugiej kategorii. Charakteryzuje go udźwig maksymalny 3,8 t i wysięg 7 m.

Najciekawsze czeka jednak w kabinie. Zobaczcie sami.