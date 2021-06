Jak skutecznie uszczelnić przyczepę na żniwa?

„Uciekające” ziarno z przyczepy to jedna z tych sytuacji, która może doprowadzić rolnika do szewskiej pasji, a przy okazji do sporych strat finansowych. Jak zatem uszczelnić przyczepę, aby zapobiec takim zdarzeniom?

Prezentujemy dzisiaj znane i sprawdzone sposoby na uszczelnienie przyczep, ale także podpowiadamy jak zrobić to nieco solidniej oraz ile będzie nas to kosztowało.

Multum możliwości

W zakresie sposobów na uszczelnienie przyczep jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. A że rolnicy należą do ludzi kreatywnych, to i same metody bywają niekonwencjonalne. Czy to źle? Absolutnie nie, wszak parafrazując klasyka – jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie.

Zlokalizuj nieszczelności

Przed przystąpieniem do uszczelniania przyczepy należy dokładnie zweryfikować wszystkie miejsca, w których owe nieszczelności mogą się pojawić. Najczęściej będą to wszelkie łączenia pomiędzy burtami oraz między podłogą, a burtami.

Warto także o ile to możliwe zmierzyć, jak duże są nieszczelności, aby na podstawie tego dobrać najbardziej właściwy sposób na ich wypełnienie.

A może pianka?

Jedną z popularniejszych metod uszczelniania przyczep jest zastosowanie folii, plandeki, bądź worków zbożowych w miejscach, w których znajdują się nieszczelności. Nie są to niestety zbyt funkcjonalne sposoby, gdyż wymagają ponownego ich rozłożenia po każdorazowym opróżnieniu skrzyni.

Wśród preparatów chemicznych, mających za zadanie uszczelnić szczeliny pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, prym wciąż wiedzie pianka montażowa. Za opakowanie o pojemności około 800 ml zapłacimy ok. 20 zł.

Takie rozwiązanie jest dużo praktyczniejsze od zastosowania folii, czy worków, gdyż właściwie zaaplikowana pianka powinna przez dłuższy czas pozostać na swoim miejscu. Częste otwieranie burt może jednak spowodować stopniowe obrywanie się kolejnych części pianki, stąd należy na bieżąco kontrolować stan szczeliwa.

Znane są nam również sytuacje relacjonowane przez czytelników, gdzie niekiedy zakłady skupujące płody rolne niechętnie współpracują z rolnikami stosującymi piankę montażową w swoich przyczepach – chodzi oczywiście o zanieczyszczanie ziarna jej odpadającymi fragmentami.

Czym uszczelnić przyczepę?

Bardziej od pianki polecamy zainteresować się specjalistycznymi masami uszczelniającymi na bazie silikonu. Taki produkt będzie zdecydowanie bardziej odporny na działanie czynników zewnętrznych, takich jak chociażby wysoka, czy niska temperatura. Warto również dodać, iż silikon dłużej niż pianka pozostanie na swoim miejscu przy częstym otwieraniu burt. Za opakowanie 200-300 ml przyjdzie nam zapłacić około 30 zł.

Ciekawym sposobem uszczelnienia przyczepy dzieli się z nami kolejny rolnik, który rekomenduje stosowanie piankowej otuliny do rur. Jej średnicę należy wówczas dobrać do szerokości profilu burty, aby nie spadała w czasie eksploatacji przyczepy.

Mając nieco więcej wolnego czasu warto również rozważyć zakup i montaż taśmy uszczelniającej lub gumowych uszczelek. Wówczas całą powierzchnię, na której będziemy przyklejać uszczelkę należy umyć, wyrównać i odtłuścić. Za rolkę takiej taśmy o długości 8 m zapłacimy około 50 zł. Z kolei za gumową uszczelkę samoprzylepną przyjdzie nam zapłacić ok. 15-20 zł za 10 m.

Zdecydowanie najbardziej pracochłonną, ale i najżywotniejszą metodą uszczelnienia przyczepy będzie wspawanie dodatkowych elementów – np. płaskowników lub okrągłych prętów w miejscach łączeń podłogi z burtą lub pomiędzy burtami. Należy przy tym pamiętać, aby wspawany element był dobrze dopasowany, bo w przeciwnym wypadku może ograniczać otwieranie lub zamykanie burt.

A czy Wy znacie jakieś inne sposoby na uszczelnienie przyczep? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!