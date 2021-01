Jak sprawdzić jakość płynu chłodniczego?

Prognozy pogody na najbliższe dni przewidują w niektórych rejonach Polski spadek temperatur to minus kilkunastu stopni Celsjusza. Jest to zatem ostatni moment na zweryfikowanie jakości płynu chłodniczego. Jak to zrobić?

Obok oleju silnikowego to właśnie płyn chłodniczy jest najważniejszą cieczą w obrębie pojazdu. Pozwala on na utrzymanie właściwej temperatury pracy silnika, jak również odprowadza nadmierną ilość ciepła powstałą w wyniku jego pracy.

Temperatura zamarzania

W kontekście zimy najważniejszym parametrem płynu chłodniczego jest jego temperatura zamarzania. Standardem w przypadku dobrej jakości płynów chłodniczych jest odporność na zamarzanie do temperatury -35, a nawet do -37 stopni.

Zdaniem producentów, wartością graniczną, przy której należy dokonać wymiany cieczy chłodzącej jest temperatura -30 stopni Celsjusza. Alternatywą w takiej sytuacji może być także dolanie koncentratu, który spowoduje obniżenie temperatury zamarzania.

Nie zapomnij o wymianie

Wielu użytkowników zapomina o tym, że płyn chłodniczy ulega zużyciu w trakcie pracy, co skutkuje utratą chociażby właściwości antykorozyjnych. Co więcej, z biegiem czasu podwyższa się jego temperatura zamarzania, a równolegle obniżeniu ulega temperatura wrzenia.

Z tego też powodu producenci zalecają wymianę płynu co 2 lub 3 lata. Są również dostępne na rynku produkty, gdzie okres wymiany wydłużony jest do 5 lat.

Czym grozi zaniedbanie?

W najłagodniejszym scenariuszu zaniechanie terminowej wymiany płynu chłodniczego może skutkować pojawieniem się korozji w podzespołach układu chłodzenia. Dużo gorzej portfela użytkownika może zakończyć się zamarznięcie płynu chłodniczego. Wówczas w najgorszym wypadku uszkodzeniu może ulec zarówno chłodnica, jak i blok silnika.

Popularne płyny chłodnicze sygnowane logiem znanych producentów kosztują ok. 50 zł za pojemnik 5 l, zatem z pewnością nie warto szukać oszczędności w tym zakresie.

Jak ocenić temperaturę zamarzania?

Często nabywając pojazd używany, nie wiemy kiedy ostatnio dokonywana była wymiana płynu chłodniczego i w jakim stanie znajduje się obecnie zalana ciecz. Może się również zdarzyć, że użytkownik po prostu zapomni, kiedy miała miejsce ostatnia wymiana. Z pomocą przychodzą nam proste w użyciu testery, ich ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych.

Tester zwany aerometrem mierzy gęstość cieczy, a im jest ona wyższa, tym niższa jest temperatura przejścia cieczy z fazy ciekłej w stałą. Standardowo gęstość typowego płynu powinna wynosić około 1,075 g/cm³.

Jak to działa?

Do testera należy nabrać odrobinę płynu chłodniczego - do zaznaczonego poziomu. Następnie aerometr ustawić pionowo i odczytać wskazaną wartość.

Testowane narzędzie pozwala równolegle określić temperaturę zamarzania, jak i wrzenia. Dzięki temu wiemy, czy silnik będzie bezpieczny zarówno zimą, jak i latem. Pomiaru należy dokonać na zimnym i wyłączonym silniku.

