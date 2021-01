Jak usunąć pozostałości smarów i inne zabrudzenia?

Obsługując różnego rodzaju maszyny i urządzenia często mamy do czynienia z trudnymi zanieczyszczeniami, których nie da się usunąć bez zastosowania specjalnych środków.

Do takich zanieczyszczeń należą m.in. oleje, smary, czy pozostałości kleju. Wbrew pozorom, ich usunięcie nie musi być trudne, wystarczy zastosować odpowiedni środek.

Specjaliści z firmy Würth radzą, aby do czyszczenia powierzchni ze smarów, olejów i innych zanieczyszczeń użyć środka Multi. To rodzaj smaru w wygodnej formule sprawy, który nie tylko czyści, ale też dobrze wypiera wodę, penetruje i poluzowuje łączenia gwintowe, dzięki czemu eliminuje skrzypienie. Ponadto tworzy cienki filtr ochronny, dzięki czemu zapobiega korozji. Chroni zamki przed zamarzaniem. Nie zawiera żywic, kwasów i silikonu. Nie wchodzi w reakcje z farbą, kauczukiem i tworzywami sztucznymi.

Jeśli zaś chodzi o różnego rodzaju nalepki na szybach, czy karoserii, łatwo można się ich pozbyć stosując zmywacz Sticker EX. Dzięki formule żelu nie spływa i dłużej pozostaje na powierzchniach i usuwa zanieczyszczenia skuteczniej niż preparaty w formie płynnej. Działa również na inne zanieczyszczenia, takie jak smary, kleje, uszczelniacze, silikon, olej, wosk, smoła, parafina czy atrament.

Będąc w temacie dbania o wizualną stronę karoserii maszyn czy auta, warto wspomnieć również o preparatach usuwających zbędny lakier, farbę czy ślady pisaków. Takim przykładem jest Graffiti EX. Producent zapewnia, że skutecznie usuwa wymienione materiały, jednocześnie nie niszcząc spodniej warstwy lakieru. Nie wchodzi w interakcje z materiałami odpornymi na działanie rozpuszczalników, dzięki czemu po jego zastosowaniu nie trzeba ponownie malować powierzchni. W ofercie Würth Polska są dostępne również preparaty z linii Graffiti EX przeznaczone do stosowania wewnątrz oraz na powierzchniach tekstylnych.

Jednocześnie należy pamiętać, że stosowanie silnie działających środków chemicznych wymaga odpowiedniego dbania o dłonie, które są najbardziej narażone na podrażnienia. Dlatego warto stosować na nie preparaty ochronne, takie jak choćby Basic, który tworzy powłokę zabezpieczającą skórę przed działaniem substancji penetrujących. Jednocześnie zapewnia pewny chwyt narzędzi i nie pozostawia na nich osadów. Ułatwia czyszczenie dłoni – zwykle wystarczy sama woda, w której środek się rozpuszcza.