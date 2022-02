Jak wjechać na mokre pole, by się nie utopić?

Mokra wiosna to chleb powszedni w wielu rejonach kraju, a jak wiadomo w wilgotnych warunkach o ugrzęźnięcie w błocie jest bardzo łatwo. Co zatem możemy zrobić, żeby zminimalizować ryzyko takiego zdarzenia?

Komu z nas nigdy nie przytrafiła się popularna „wtopa” w której z pomocną dłonią musiał przybyć zaprzyjaźniony sąsiad? No właśnie, jest to na tyle powszechne zjawisko, że może warto się zastanowić, co należałoby zrobić, aby spróbować go uniknąć?

Mokra wiosna, a kalendarz napięty

W teorii najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka „utopienia” ciągnika jest wykonanie wjazdu przy kilkustopniowym przymrozku, lub gdy pole nieco przeschnie.

W praktyce jednak okazuje się, że takie optymalne warunki mogą być bardzo trudne do uzyskania, a wiosenny, napięty kalendarz prac polowych zdecydowanie nie sprzyja takim przestojom.

Co zrobić, aby się nie utopić?

W normalnych warunkach najczęściej dbamy o to, aby nasz ciągnik wraz z maszyną towarzyszącą był jak najcięższy, co skutecznie poprawia trakcję oraz rozkład masy traktora. W warunkach wilgotnego podłoża duża masa może być jednak czynnikiem, który zadecyduje o ugrzęźnięciu.

W takiej sytuacji warto odciążyć ciągnik poprzez chociażby zdemontowanie dodatkowego obciążenia, czy niezasypywanie rozsiewacza do pełna. Może i przez to praca będzie mniej efektywna, za to będzie w ogóle możliwa do wykonania.

- Trakcję dodatkowo poprawić można przez odpowiednie balastowanie ciągnika - optymalny rozdział nacisków na osie mieści się w zakresie 40-45 proc. na przodzie i 55-60 proc. na tyle – wyjaśnia Karol Suchy, doradca techniczny z firmy Grasdorf.

Wiosną taki widok to chleb powszedni fot. A.M.

Pamiętajmy również, że im niższe ciśnienie w oponie, tym większa powierzchnia kontaktu z glebą, co z kolei przekłada się na mniejsze ugniatanie gleby oraz płytsze koleiny, dlatego zdecydowanie w takich warunkach warto upuścić nieco „wiatru” z kół – oczywiście poruszając się w przedziale, jaki przewidział producent opon.

- Przy zabiegach nawożenia i ochrony roślin, zwłaszcza w wilgotnych, wiosennych warunkach polowych warto w miarę możliwości starać się redukować naciski wywierane przez ciągnik. Zmniejszanie masy zestawów maszyn jest trudne do uzyskania, dlatego z pomocą przychodzą opony typu IF i VF, umożliwiające pracę ze znacznie niższym ciśnieniem – zaznacza ekspert.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na trakcję ciągnika jest stan ogumienia – jeśli mamy prawie łyse opony, to możemy być niemal pewni problemów z wyjechaniem z wilgotnego pola. Przyjmuje się, że opony należy wymienić, gdy ich zużycie sięga 65 proc.

A jakie są Wasze patenty na wjazd w pole w wilgotnych warunkach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!