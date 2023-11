Czasami zdarzają się sytuacje, gdy typowe ściągacze do łożysk nie pasują - tak jak w tym przypadku - demontażu łożysk w przekładni napędowej rozsiewacza Kuhn MDS. Potrzebne są niestandardowe rozwiązania. Oto jak wyglądała naprawa przekładni rozsiewacza.

Rozsiewacze do nawozów pracują w bardzo trudnych warunkach. Negatywny wpływ na mechanizmy pierwiastków zawartych w nawozach najczęściej już na pierwszy rzut oka widać na powierzchniach zabezpieczonych farbą: skrzyni, kratce, ramie, czy elementach sterowania. Kiepska powłoka lakiernicza lub jej uszkodzenia szybko atakuje korozja.

Newralgiczne elementy mające bezpośredni kontakt z granulami wprawionym w ruch (deflektory) lub wprawiającymi je w ruch (tarcze, łopatki) są często wykonywane przez producentów rozsiewaczy ze stali kwasoodpornej. I tutaj raczej nic się nie dzieje jeśli chodzi o korozję. A co z innymi elementami?

Zablokowana przekładnia - jak usunąć łożysko?

W tym przypadku mamy do czynienia z rozsiewaczem Kuhn (Rauch) MDS 19.1, gdzie po dłuższej przerwie w używaniu, nie można było ruszyć tarcz. Skrzynia została wymontowana i szybko okazało się, że przyczyną blokady jest zanieczyszczone "zastałe" łożysko na jednym z wałków napędzających tarcze. Trzeba było więc łożysko wymienić.

Problemem okazał się demontaż łożyska. Agresywne działanie nawozów zrobiło swoje - gniazdo było podrdzewiałe, bardzo zanieczyszczone, a łożysko tak zapieczone, że jakby stanowiło jedną całość z gniazdem.

Unieruchomione łożysko należało wyciągnąć. Ale jak to zrobić w takim przypadku? Oczywiście na

To jeszcze nic, gdyby można było jakoś do niego podejść. Ale jedynym sposobem jego wyciągnięcia było wyciągnięcie go z gniazda do góry przez wałek. Od razu należy dodać, że wałka nie da się tutaj zdemontować wybijając go w dół. Jest on zintegrowany ze stożkowym kołem zębatym stanowiącym element przekładni kątowej wewnątrz. Żaden z posiadanych ściągaczy nie był przystosowany do takiego demontażu.

Pierwszą myślą było wykonanie prowizorycznego ściągacza i przyspawanie jego nóżek do łożyska, które i tak było oczywiście do wyrzucenia na złom. To jednak nie zdało egzazaminu. Spaw puścił. Trzeba pamiętać, że do wyciągnięcia tak osadzonego łożyska, które opiera się na pierścieniu zewnętrznym w gnieździe jak i wewnętrznym na osi, potrzeba znacznie więcej siły. Dwukrotnie wspawywane pręty puściły na spawach.

Osobna sprawa to obawa o uszkodzenie wałka spawem. Cena wałka to ok. 2200 zł.

Wspawanie ściągacza nic nie dało. Połączenie zwykłego drutu ze stalą łożyska nie utworzyło tak mocnego połączenia aby ściągnąć tak osadzone łożysko, fot.kh

Chwila poszukiwań w Internecie i okazuje się, że są specjalne ściągacze do łożysk kulkowych osadzonych w ten sposób. Ceny różne - od 150 do nawet 2000 zł. Najtańsze nie wzbudzały zaufania, więc postaraliśmy się wykonać ściągacz we własnym zakresie. W ok. 2 godziny powstał taki ściągacz.

Samoróbka - ściągacz do łożysk kulkowych, fot.kh

Jak działa taki ściągacz? Końcówki szczęk, które w tym przypadku mają kształt i rozmiar zbliżony do kulek łożyska ale są obustronnie spłaszczone, wprowadza się w miejsce kulek bokiem i obraca aby je zaprzeć. Najpierw trzeba zniszczyć obejmę kulek i przesunąć kulki na boki aby zrobić miejsce na te części ściągacza. Potem już standardowo wkręca się tłok śrubowy oparty o oś.

Ramię ściągacza została wykonana z kawałka blachy o grubości 15 mm. W niej zostały nawiercone otwory, a następnie rozfrezowane na długie otwory fasolowe. Na środku został wykonany otwór na śrubę ściągającą (tłok), gdzie wpasowaliśmy (wbiliśmy) lekko obtoczone utwardzane nakrętki M10. Potem zostały one dodatkowo lekko przyspawane do ramienia.

To było najbardziej czasochłonne zadanie, ale ten element jest uniwersalny - będzie mógł posłużyć przy innych operacjach. Wystarczy tylko zmienić szczęki na odpowiednie do danej potrzeby

W ruch poszły wiertarka, frezarka stołowa i udało się zrobić regulowany uchwyt/ramkę ściągacza. Na zdjęciu frezowanie uchwytów/szczęk ściągacza aby przystosować je do kształtu otworów na kulki łożyska, fot.kh

Tłok - śruba utwardzana M8, fot.kh

Końcówki szczęk ściągacza w kształcie kulek, ale obustronnie zeszlifowane aby umożliwić wprowadzenie je do kanału z kulkami łożyska, fot.kh