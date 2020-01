Jak zabezpieczyć maszynę przed kradzieżą?

Sprzęt rolniczy cieszy się dużym zainteresowaniem złodziei, a niestety przykłady odzyskania skradzionych łupów są dość rzadkie. Co można zrobić, by zminimalizować ryzyko takiej straty?

Ceny nowych maszyn rolniczych nierzadko osiągają pułap cenowy samochodów luksusowych, jednak rzadko kiedy w parze z wysoką wartością maszyn idzie odpowiednie zabezpieczenie antykradzieżowe.

Zabezpieczenie fabryczne to za mało

Eksperci w temacie systemów antykradzieżowych są zgodni: rozwiązania oferowane fabrycznie w maszynach są niewystarczające. Dzieje się tak dlatego, że złodzieje bardzo szybko się ich uczą, rozpracowują je, a następnie mogą specjalizować się w kradzieży konkretnego modelu, lub marki.

Standardowe systemy montowane są stosowane taśmowo, w tych samych miejscach i działają dokładnie w ten sam sposób, stąd ich sforsowanie jest łatwe dla odpowiednio przygotowanego przestępcy.

Bezpieczne podwórze

Zabezpieczenie maszyny przed kradzieżą należałoby rozpocząć od ich ogrodzenia. W tym wypadku najlepiej sprawdzi się elektroniczna brama wjazdowa. Warto dodatkowo zadbać o oświetlenie z czujnikami ruchu. Za mocną lampę w technologii LED zapłacimy już od 50 zł wzwyż.

Ciekawym rozwiązaniem, które może odstraszyć potencjalnego złodzieja są również atrapy kamer, których ceny zaczynają się już od 10 zł. Dostępna jest także szeroka oferta czujników na podczerwień, które gdy wyczują ruch, prześlą powiadomienie na smartfona, lub uruchomią alarm. Minusem tego rozwiązania jest to, że czujnik może zostać aktywowany przez chociażby zwierzęta domowe, lub spadające liście.

Monitoring GPS

Kompleksowe rozwiązania w zakresie zabezpieczenia antykradzieżowego oferuje firma Gannet Guard System. Rozwiązanie oferowane przez tę markę bazują na dedykowanym systemie radiowym, działającym na niezależnych częstotliwościach przydzielonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, w tym wypadku jest mowa o częstotliwości na wyłączność.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu złodziejom jest trudno sforsować nasze zabezpieczenie. Często jedynym sposobem na unieszkodliwienie systemu jest jego znalezienie i zniszczenie fizyczne, bądź rozłączenie z baterią – mówi Bogdan Kwiatkowski, dyrektor ds sprzedaży.

W zależności od wybranego produktu, system może być wspomagany przez modem GSM. Możliwe jest również monitorowanie maszyny z poziomu aplikacji zainstalowanej na smartfonie.

Ceny abonamentu w przypadku firmy Gannet Guard System rozpoczynają się od 690 zł/rok, a kwota inwestycji początkowej w urządzenie GPS wraz z instalacją to wydatek od 500 zł wzwyż.

Zabezpieczenie DNA

Zupełnie innym rozwiązaniem antykradzieżowym jest naniesienie na stałe przeszło 10 tys. indywidualnie zakodowanych mikrocząsteczek, które przez okres minimum 20 lat będą stanowiły swoisty kod DNA dla konkretnego sprzętu, czy też maszyny. Usunięcie takiego kodu jest właściwie niewykonalne. Złodziei zniechęci również fakt nieuchronności kary przy tak dużej ilości dowodowej, będącej widoczną na maszynie.

Zabezpieczenie ciągnika kosztuje ok. 1800 zł netto. Na większy i bardziej kosztowny sprzęt przedstawiciele firmy Gannet Guard rekomendują naniesienie 20 tys. mikrocząsteczek. W takim przypadku zabezpieczenie kosztuje dwa razy więcej. Jak zaznacza David Ney, prezes DNA Program Europe, rozwiązanie to w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju nadajników, czy immobilizerów nie jest możliwe do zneutralizowania.

Pamiętajmy, że bez względu na wybrane rozwiązanie, każdy system spowoduje wydłużenie czasu operacji kradzieży, a tym samym zmniejszy szanse jej powodzenia.