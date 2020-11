Jak zadbać o akumulator, zanim nadejdzie mróz?

Listopad to miesiąc, w którym możemy się spodziewać ostrych przygruntowych przymrozków, a wraz z nimi pojawiających się problemów z akumulatorami w maszynach rolniczych. Czy można temu zapobiec, by nie dać się zaskoczyć przez niskie temperatury?

Często zdarza się, że nagłe obniżenie temperatury powietrza powoduje poranne problemy z uruchomieniem ciągnika. Zanim nadejdą przymrozki, warto więc zweryfikować stan akumulatora w naszej maszynie, bo nawet najlepszy akumulator w końcu odmówi współpracy i zwykle robi to nagle.

Każdy akumulator kwasowo-ołowiowy jest wrażliwy na niskie temperatury. Nawet w przypadku nowych akumulatorów już przy minus kilkunastu stopniach ich efektywność może spaść o połowę, co nieraz uniemożliwia skuteczny rozruch sinika. Szczególnie wrażliwe mogą być na to nowe ciągniki wyposażone w rozbudowaną elektronikę zasilaną stabilnymi napięciami.

Jeśli akumulator w ciągniku ma już parę lat, warto przed nadejściem zimy poświęcić mu trochę uwagi. Samodzielne sprawdzenie stanu akumulatora przed zimą możemy wykonać w trzech łatwych krokach. Pozwolą one ocenić jego stan i kondycję. Oto one:

Stan klem

Klemy akumulatora nie mogą być luźne i pokryte nalotem. Jeśli są obrośnięte, trzeba je koniecznie wymienić na nowe, pamiętając o ich dobrym połączeniu z przewodami prądowymi i prawidłowym dokręceniu na słupkach akumulatora. Zalecane jest także pokrycie nowych klem wazeliną techniczną lub smarem w celu ograniczenia wpływu korozji na te elementy.

akumulator 07.jpg

Słupek akumulatora pokryty śniedzią trzeba dokładnie oczyścić, fot. AŁ

Gęstość elektrolitu

Gęstość elektrolitu badanego aerometrem musi się zawierać między 1,28 a 1,3 g/cm3, a zaznaczone to jest zazwyczaj zieloną skalą na pasku przyrządu pomiarowego. Wskazanie poniżej 1,28 mówi o niedoładowaniu, natomiast powyżej 1,3 o przeładowaniu akumulatora. Jeśli stan elektrolitu w poszczególnych celach jest za niski, zalecane jest uzupełnienie wodą zdemineralizowaną do stanu. Następnie zalecane jest naładowanie akumulatora do pełna i ponowne sprawdzenie aerometrem.

Rozerwany akumulator po wybuchu, fot AŁ

Warto też pamiętać, że nabrany do szklanej rurki przyrządu elektrolit musi być bezbarwny i czysty. Jeśli jest zamulony brązowym osadem, w akumulatorze nastąpiły już daleko posunięte efekty starzenia i nadaje się on do wymiany. Nie zaleca się uzupełniania akumulatora gotowym elektrolitem dostępnym w sprzedaży. Może to doprowadzić do przeładowania i jego zniszczenia.

Napięcie ładowania

Za pomocą najprostszego i najtańszego miernika napięcia możemy sami zmierzyć napięcie ładowania akumulatora. Przy pracującym na wolnych obrotach silniku mierzone na klemach napięcie musi się zawierać między 14 a 14,6 V. Jeśli mierzone napięcie wynosi poniżej 13,9 V, trzeba sprawdzić stan i naciąg paska napędzającego alternator i jego własne napięcie. Wszelkie wskazania miernika poniżej 13V i powyżej 15V świadczą o awarii układu ładowania akumulatora i należy je niezwłocznie usunąć.

Ten nadpalony słupek był przyczyną eksplozji akumulatora, fot. AŁ

Te trzy proste zalecenia, które możemy sami wykonać we własnym zakresie pomogą ocenić stan i zapobiec niemiłym niespodziankom związanym z rozruchem, gdy nadejdą przymrozki. Warto je stosować.