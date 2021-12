Jak zaoszczędzić do 5 tys. zł rocznie na paliwie? John Deere pokazuje to na przykładzie ciągnika 7R

Inflacja szaleje, a ceny paliwa osiągają kosmiczny pułap. W takich okolicznościach oszczędny, ale praktyczny i mocny ciągnik rolniczy to skarb. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi marka John Deere z modelem serii 7R i nowym pakietem obciążania EZ Ballast.

Amerykańska firma chwali się wzrostem sprzedaży, szczególnie wśród większych maszyn. Dwa na pięć ciągników z segmentu powyżej 300 KM należą do Johna Deere’a, a w zestawieniu traktorów powyżej 200 KM zielone pojazdy rodem z USA zwiększyły udział o 25 proc. Ważną pozycję w tym segmencie stanowią ciągniki serii 7R. Skąd wysokie zainteresowanie tymi maszynami?

– Ciągniki te cechują się niską masą własną i jednoczesną wysoką mocą znamionową zapewniając wyjątkową gęstość mocy ciągnika 7R. - mówi Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu John Deere.

Według przedstawicieli firmy odpowiedni dobór obciążenia dodatkowego pozwala zaoszczędzić ponad 5 000 zł w skali roku! Jak to możliwe?

John Deere testuje ciągnik

Eksperci firmy postanowili poszukać danych do badań w specjalistycznych testach. Ciągnik John Deere serii 7R został poddany szczegółowemu monitoringowi dzięki aplikacji JDLINK Dashboard dostępnej na platformie MyJohnDeere. Badano pracę bieżącą, w sumie zbierając dane dotyczące ponad 400 godzin pracy maszyny, często będącej w użyciu nawet powyżej 23 godzin na dobę.

John Deere 7R w czasie pracy. fot. John Deere

Okazało się, że w tym okresie ciągnik bardzo często pracował w towarzystwie dużej przyczepy przeładowczej, a co za tym idzie zużycie paliwa w transporcie było zbliżone do zużycia paliwa w pracach polowych.

Pakiet obciążenia – co daje w praktyce?

Odpowiedzią amerykańskiej marki na sterowanie zużyciem paliwa ma być pakiet obciążenia EZ Ballast, który zaprezentowano w tym roku podczas Agro Show. System pozwala zoptymalizować masę ciągnika bez opuszczania kabiny i jest dedykowany ciągnikom serii 7R.

– Warto zauważyć, że każda tona oznacza dodatkowy spalony litr paliwa więcej na godzinę. Pakiet dodatkowego obciążenia to rozwiązanie, które w szybki sposób pozwala nam zoptymalizować masę. Sprawdziliśmy to w pracy ciągnika serii 7R. Tym samym przyjmując, że dzięki zmniejszeniu masy ciągnika o 1 tonę możemy zmniejszyć zużycia paliwa w transporcie o 1 litr. Zatem możemy założyć, że ciągnik pracujący 500 godzin w transporcie rocznie, zdejmując EZ Ballast, może zaoszczędzić nawet do 5 100 zł rocznie (1,7 litra, bo 1700 kg * 500 godzin i to razy 6 zł/litr) - dodaje Szymon Kaczmarek z firmy John Deere Polska.

Czym jest EZ Ballast?

Na co dzień rolnikom zależy na jak najlżejszym ciągniku w transporcie i w miarę ciężkim podczas prac polowych. Zazwyczaj chcąc zwiększyć wagę ciągnika zakładamy na jego tylne koła odpowiednie obciążniki. Bez wózka widłowego, ładowarki lub innego traktora jest to praktycznie niewykonalne. Poza tym samo przykręcenie ciężarów bywa czasochłonne.

Na zdjęciu pod ciągnikiem widać obciążnik Laforge. Specjalny hak sterowany z pozycji kierowcy może go wciągnąć pod podłogę traktora w kilka sekund. fot. John Deere

Wymyślone przez francuską firmę Laforge dla ciągników Johna Deere’a EZ Ballast to kawał obciążenia chowane pod podłogą traktora. Specjalny hak uruchamiany z pozycji kierowcy automatycznie go zdejmuje i zakłada zaledwie w kilka sekund. Proste i nieskomplikowane.

Więcej innowacji w 7R

Dodatkowo modele serii 7R w wyposażeniu standardowym posiadają JDLink (od 6155M-6195M i serie 6R, 7R, 8R i 9R), który pozwala analizować czas pracy operatorów (na przykład jak długo ciągnik był odpalony bezczynnie, poślizg ciągnika i inne dane) i układu hydraulicznego, dane dotyczące pracy na AutoTrac, pracy w różnych trybach przekładni, dane dot. temperatur płynów eksploatacyjnych.

Dzięki takim rozwiązaniom właściciel maszyny lub jego operatorzy mogą dokonywać analiz pracy maszyny, bezprzewodowo wysyłać stworzoną dokumentację czy udostępniać mapy pokrycia pomiędzy maszynami w czasie rzeczywistym (ważne np. przy kontroli sekcji w dwóch opryskiwaczach pracujących na jednym polu).

Traktor roku 2022

Warto podkreślić, że ciągnik John Deere 7R 350 AutoPowr zwyciężył w konkursie „Tractor of the year 2022”. Najlepszą maszynę wybierało 26 dziennikarzy z 25 europejskich krajów.

W uzasadnieniu na oficjalnej stronie konkursu czytamy, że „EZ Ballast umożliwia automatyczny montaż i demontaż 1700 kg balastu, co rewolucjonizuje sposób, w jaki rolnicy i wykonawcy mogą zarządzać balastowaniem (bez zbędnego wysiłku i straty czasu), aby indywidualnie dostosować ciągnik do każdego zadania, zapobiec ugniataniu gleby lub w razie potrzeby poprawić trakcję”.

Każdy chce sprawdzić 7R

My także doceniamy Johna Deere’a 7R za jego innowacyjność. Z pewnością nie jeden rolnik chciałby sprawdzić w praktyce wszystkie nowinki techniczne amerykańskiego ciągnika. Być może stąd bierze się jego dobra sprzedaż.