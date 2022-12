Synoptycy zapowiadają srogie mrozy. Kto nie przygotował solidnie opryskiwacza do zimy, być może ma szansę jeszcze to zrobić. Przypominamy o kilku istotnych czynnośiach, które trzeba przeprowadzić, aby ochronić maszynę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz.

To, co należy zrobić przede wszystkim w przygotowaniu opryskiwacza do zimowego postoju, to w jak największym stopniu opróżnić go z wody – cieczy roboczej, która została po ostatnim zabiegu i wypłukaniu go. Resztek wody należy pozbyć się nie tylko ze zbiornika, ale też filtrów i rozpylaczy oraz wprowadzić do układu niezamarzający płyn.

Płukanie niezamarzającym płynem

W każdej instrukcji obsługi opryskiwacza znajduje się procedura, która pozwala przygotować go do przezimowania. Jest to przepłukanie elementów i wypełnienie maszyny płynem niezamarzającym. Zwykle stosuje się ten zawierający glikol.

Szczególnie istotne jest, aby płyn nie zawierał alkoholu, który może negatywnie wpłynąć na elementy robocze opryskiwacza jak chociażby węże, które są wykonane z gumy.

Płyn można użyć zarówno w formie skoncentrowanej (jeżeli przygotowujemy się na silne, kilkunastostopniowe mrozy) lub w formie rozcieńczonej. Ilość preparatu dobiera się w zależności od wielkości opryskiwacza – zazwyczaj jest to kilkadziesiąt litrów.

− Cała procedura przygotowująca opryskiwacz do zimowania wygląda tak samo, jak przy tradycyjnym płukaniu maszyny, z tym, że używamy do tego płynu niezamarzającego. Aby opryskiwacz był kompletnie zabezpieczony przed ujemnymi temperaturami, ciecz musi dostać się do całego układu, szczególnie do pomy oraz dolnych przewodów opryskiwacza – przypomina Karol Zgierski z John Deere Polska.

Demontaż rozpylaczy

Do kompletnego przygotowania opryskiwacza do zimy warto również zdemontować rozpylacze.

− Osuszenie ich z pozostałości cieczy jest o tyle istotne, gdyż nawet niewielka ilość wody może wpłynąć destrukcyjnie na wrażliwe głowice rozpylaczy – dodaje Karol Zgierski.

AirRinse uruchamia się przez naciśnięcie przycisku w kabinie. Automatyczne czyszczenie sprężonym powietrzem odbywa się dwufazowo. Najpierw sprężone powietrze wypycha z eżektora pozostałości cieczy, która płucze przewody, a na koniec trafia do zbiornika roztworu środka chemicznego. Następnie pozostałości cieczy są wypychane przez dysze z przewodów opryskowych. fot. JD

Ciekawym rozwiązaniem, jakie wprowadził do swoich opryskiwaczy samojezdnych John Deere, a od niedawna również do tych zawieszanych - jest „płukanie” układu belki opryskowej powietrzem.

To wydmuchanie resztek wody za pomocą ciśnienia pozwala na zastosowanie dużo mniejszej ilości płynu niezamarzającego niż w przypadku standardowego płukania i daje pewność dokładnego oczyszczenia maszyny z wody.

Filtry opryskiwacza

Filtry w opryskiwaczu stanowią taki element, którego nie da się dokładnie osuszyć. Ponieważ występują one w dwóch układach, mając kontakt zarówno z cieczą roboczą jak i wodą, nie da się usunąć wody do końca. Warto je zdemontować, wyczyścić i osuszyć.

Zazwyczaj w zbiorniku, czy najbardziej newralgicznych punktach opryskiwacza występują zawory, które pozwalają pozbyć się resztek wody. Dla pewności warto zostawić te zawory otwarte, gdyż nawet jeżeli jakaś ilość wody w układzie opryskiwacza pozostanie, to jest szansa, że lód który powstanie będzie miał ujście i nie uszkodzi przewodów.

Elektronika opryskiwacza

Wszystkie urządzenia elektroniczne, wyświetlacze LCD, anteny i manometry należy zdemontować i przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze, pamiętając by zabezpieczyć przed wilgocią złącza a w miejsca manometru umieścić np. śrubę.

Przechowywanie

Po dokładnym umyciu opryskiwacza warto zająć się ewentualnymi uszkodzeniami wynikającymi z użytkowania, wyciekami lub pęknięciami. Rdzą najlepiej zająć się od razu i nie czekać do kolejnego sezonu, aby nie wpływała na osłabienie konstrukcji.

Wilgoć w powietrzu powoduje korodowanie metalowych części niezabezpieczonego sprzętu. I chociaż przydałoby się garażować większość maszyn, to opryskiwacz zasługuje na szczególną uwagę, ze względu na wszelkiego rodzaju węże, gumowe uszczelki i plastikowe elementy, które posiada.

To dotyczy nie tylko samej temperatury, ale również wpływu słońca. Chociaż zwykle pomaga ono zredukować wilgoć w powietrzu, powoduje również szkody. Światło ultrafioletowe zmiękcza i osłabia materiały gumowe, takie jak węże i opony. Najlepszą ochroną przed środowiskiem jest przechowywanie opryskiwaczy w suchym budynku.

Jeżeli to nie jest możliwe, należy zapewnić jakąkolwiek osłonę lub zadaszenie a z dodatkowych czynności, o których warto pamiętać w przypadku opryskiwaczy zaczepianych jest umieszczenie klocków pod ramą lub osią i zmniejszenie ciśnienia w oponach na czas przechowywania.