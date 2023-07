Bizon urósł do roli żywej legendy w polskim rolnictwie. Żywej, bo pomimo licznych zmian wciąż jest bardzo często spotykany na polskich polach. Może nie powala wydajnością roboczą, ale na własne potrzeby może wystarczyć w wielu gospodarstwach.

Bizon to żywa legenda polskiego rolnictwa. Wciąż z powodzeniem pracuje w wielu gospodarstwach w całym kraju

Nie ma złudzeń co do tego, że Bizony nie są maszynami o bardzo wysokiej wydajności, ale na własne potrzeby będą wystarczające dla dużej grupy gospodarstw

Bizon na własne potrzeby nadal bardzo popularny

Bizony to wciąż jedne z popularniejszych kombajnów w Polsce. Oczywiście, nie są już sprzętem który w jakikolwiek sposób konkuruje z nowymi rozwiązaniami, ale nie da się zaprzeczyć, że wiele gospodarstw nadal eksploatuje te maszyny. Z jednej strony mamy szeroki dostęp do części zamiennych, z drugiej sam koszt zakupu kombajnu jest znacznie niższy niż używanych maszyn zachodnich. W gospodarstwach mniejszych, ale często także tych średnich i większych (są gospodarstwa mające ponad 100 ha i koszące maszynami z FMŻ w Płocku), Bizon niejednokrotnie wystarcza do prowadzenia prac na własne potrzeby. A jaka jest wydajność kombajnu? Ile może skosić w ciągu dnia?

Oczywiście ilu praktyków tyle też opinii. Wszak elementów składających się na szybkość zbioru jest bardzo wiele. Tu z pewnością pierwszym, który będzie nas ograniczał jest wydajność samego kombajnu, ale również stan koszonego łanu czy w dużej mierze umiejętności operatora.

Dziesięć hektarów dziennie dla Bizona to już naprawdę bardzo dobry wynik

Co do dziennej wydajności Bizona opinii bywa wiele. Część rolników twierdzi, że bezproblemowo jest w stanie zebrać w ciągu dnia 10 ha. Tak naprawdę jednak wszystko zależy od kondycji koszonego łanu. Na silnych plantacjach o wysokiej wydajności Bizon - niezależnie czy to wersja Z056 czy Z058 (czyli odpowiednio Bizon Super i Bizon Rekord) - może mieć problem z uzyskaniem wydajności roboczej na poziomie hektara na godzinę. Podobnie w rzepaku. Tu część rolników twierdzi, że Bizon jest za słaby na rzepak. Cóż, prawda jest taka, że za słaby nie jest, bo wolniej, ale jednak wykosi. Zwyczajnie nie jest w stanie skosić rzepaku w szybkim tempie. Bizon Super, z nieco mniejszym silnikiem niż Rekord, jak mówią niektórzy operatorzy, musi na hektar rzepaku poświęcić nawet dwie godziny. Silniejszy Rekord nieco mniej, ale i tak wydajność na poziomie hektara na godzinę jest tu ciężka do uzyskania.

Skoszenie 10 hektarów dziennie Bizonem jest jak najbardziej możliwe. Ale wydaje się, że jest to górna granica możliwości by zbiór miał sens - można wszak kosić szybciej, ale jednocześnie kombajn nie będzie w stanie przerobić dużej ilości ziarna. A zgubić ziarno i "wyrzucić" ze słomą to nie sztuka. Część kombajnistów twierdzi, że standardem dla Bizona Rekord, czyli nieco silniejszej maszyny z FMŻ, jest 0,8 ha/godz. (czyli 1 h 15 min na hektar).

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że kosimy codziennie od godziny 10 -11 do 21 - 22 około 10 hektarów to biorąc pod uwagę około 3 tygodnie żniw (rzepak oraz zboża) skosimy 210 hektarów. Część rolników twierdzi, że w czasie żniw może zebrać Bizonem nawet 300 ha. To jednak już nie lada wyczyn i raczej zadanie na niemal miesiąc. Przyjmując, że kosimy osiem godzin dziennie i uda nam się zebrać każdego dnia 6,5 ha jesteśmy realnie w czasie tygodnia zebrać nieco ponad 45 ha (90 ha przez dwa tygodnie). I wydaje się, że to jest to najbliższy prawdy wynik, jaki może osiągnąć Bizon Rekord czy nawet Bizon Super w duecie z doświadczonym operatorem.

Na miano legendy Bizon już zapracował

Z reguły Bizony pracują w gospodarstwach, które mają do skoszenia od kilkunastu do 60 - 70 hektarów zbóż we własnych gospodarstwach. Na usługi wyjeżdżają coraz rzadziej, bo i wśród usługodawców w zdecydowanej mierze przeważają kombajny zachodnich marek (najczęściej chybwa widywany jest tu Claas Dominator).

Pamiętajmy jednak, że kiedyś to Bizony odpowiadały za znaczną większość zbiorów w Polsce. W SKR-ach pracowały w zasadzie tylko kombajny z Płocka i niektórzy dawni operatorzy Bizonów wspominają, że w ciągu żniw koszono nimi nawet ponad 300 hektarów. Fakt faktem żniwa trwały wówczas znacznie dłużej, bo i do końca sierpnia. W tamtym okresie Bizony i tak były w pewnym sensie zbawienne dla polskiego rolnictwa. Umówmy się zresztą, że w większości polskich gospodarstw dysponujących dziś maszynami zachodnimi pierwszym kombajnem był właśnie Bizon.

Zapewne wielu z nas powie, że Bizon to same kłopoty - bo awarie, przestoje itp. Ale też jest druga strona medalu - jak kto dba, tak ma. Jest naprawdę sporo Bizonów zachowanych w dobrej kondycji, przed każdymi żniwami regularnie serwisowanych. Jeśli nie zadbamy o sprzęt to w każdym z nich poziom awaryjności będzie większy. Rzecz jasna z racji wieku poziom awaryjności wielu Bizonów może być nieco większy, ale to samo dotyczyć będzie starszych maszyn ze stajni Claasa czy John Deera. Były być może w wielu elementach lepiej dopracowane, ale i przez lata nieosiągalne dla naszych gospodarstw.

Medal dla Bizona?

Co jeszcze ogranicza wydajność Bizona? Z pewnością komfort operatora. Tylko nieliczne Bizony są wyposażone w klimatyzację (wykonywaną zazwyczaj we własnym zakresie). O ile w maszynach z kabiną komfort jest nieco lepszy (choć i tak trzeba raczej pracować przy otwartych drzwiach i szybach, co oznacza że ciepło i kurz są znacznie odczuwalne), to już w wersji z "daszkiem" cały kurz spod hederu leci wprost w oczy operatora. Kolejna sprawa to pozycja kombajnisty podczas pracy. Niestety kabiny Bizona są skonstruowane w ten sposób, że z reguły dla pełnej widoczności trzeba pracować w pozycji stojącej.

Wygoda obsługi jest równie ważna. Wszak w starszych kombajnach, nie tylko w Bioznach, ale we wszystkich starszych maszynach, musimy mieć oczy wokół głowy, a i słuch dobrze wytężony. Nie ma wskaźników, które pokażą nam problemy pojawiajace się w maszynie, nie ma licznych czujników itp. Tu kombajnista musi być wyjątkowo czujny non stop.

W każdym bądź razie mówimy o komforcie operatora maszyny w kontekście wydajności, gdyż pewnych rzeczy nie przeskoczymy - przy pracy w bardzo trudnych warunkach zmęczenie następuje szybciej.

Wydaje się, że wielu z nas dzieli się na dwie grupy: sympatyków Bizona i jego przeciwników. Wydaje się jednak, ze chociażby z racji postępu jaki Bizon przyniósł do polskich gospodarstw w latach 70 i 80, ale także po okresie transformacji, gdzie gospodarstwa indywidualne zaczęły częściej sięgać po własne kombajny, szacunek dla tych maszyn mieć powinniśmy. A poza tym one wciąż pracują i nadal są bardziej niż wystarczające dla wielu gospodarstw.