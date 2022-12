Jaka pilarka do cięcia drewna? Czas wypróbować akumulatorową

Podziel się

Do prac gdzie nie potrzeba dużej mocy a poręczności i precyzji, Stihl 160 C wydaje się być idealnym rozwiązaniem, fot.kh

Lekka, poręczna, nie kopci, "odpala" z przycisku, a nie szarpka, a przy tym dość mocna... Zalety pilarki akumulatorowej moglibyśmy wymieniać jeszcze długo. No a co z wadami? Oto jakie wnioski nasuwają się po przetestowaniu łańcuchowej pilarki akumulatorowej Stihl MSA 160 C.

Przetestowaliśmy pilarkę akumulatorową Stihl MSA 160 C

Czy urządzenie akumulatorowe może godnie zastąpić tradycyjną pilarkę spalinową?

Pilarka ma wiele zalet: nie trzeba jej "odpalać", jest dość cicha, nie potrzeba jej tankować, nie dymi. Czyżby nie miała wad?

Cena samego urządzenia nie jest wysoka. Jednak duży wydatek stanowi akumulator i ładowarka.

Samo urządzenie wydaje się idealnym rozwiązaniem do wykonywania wielu prac. Czy pilarka łańcuchowa z napędem elektrycznym może zastąpić tradycyjną piłę spalinową? Sprawdziliśmy to. Do testu dostarczono nam pilarkę akumulatorową Stihl MSA 160 C z 30-centymetrową prowadnicą z podziałką łańcucha ¼ cala. Takie urządzenie kosztuje katalogowo 1649 zł (bez akumulatora). Czy to dużo? Za podobnej wielkości pilarkę ale z napędem spalinowym (z kategorii „do domu i ogrodu”) tego samego producenta, trzeba zapłacić w granicach 1000-1300 zł. Różnica – zwłaszcza przy wielu zaletach „akumulatorówki” wydaje się zatem niewielka. Ale do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt akumulatora i ładowarki, a tu już robi się „grubo”… Ale o tym dalej. Do naszej testowej pilarki dołączony był akumulator AP 300 o napięciu znamionowym 36 V i pojemności 7,2 Ah.

To jest artykuł dostępny dla zalogowanych użytkowników! Zaloguj się aby czytać dalej Lub załóż darmowe konto , dzięki któremu uzyskasz dostęp do unikalnych treści Farmer.pl!