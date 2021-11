Jaka przyczepa z Giełdy Rolnej?

Jeśli planujesz kupić przyczepę rolniczą, warto spojrzeć na ogłoszenia zamieszczone na gieldarolna.pl





Choć uniwersalne przyczepy rolnicze cieszą się niezmienną popularnością, a zapotrzebowanie na nie z roku na rok wzrasta, to wyraźnie widać, że coraz częściej poszukujemy także przyczep specjalistycznych.

Zakup jednych i drugich wymaga jednak przejrzenia wielu ofert. Nowe i używane, w jakim stanie, a przede wszystkim w jakiej cenie? Przyjrzyjmy się, jakie z przyczep możemy znaleźć na gieldarolna.pl

Przyczepa Western WF 16T z gieldarolna.pl

Tę używaną przyczepę cechuje spora, bo 16-tonowa ładowność. Pozostałe parametry: długość 5790 mm, szerokość 2370 mm, wysokość boków 725 mm przy długości całkowitej 7520 mm także robią wrażenie. Dodatkowo przyczepa posiada skrętną oś, obrotową pętlę napinającą, hamulce pneumatyczne, ręczny hamulec postojowy, hydrauliczny zacisk tylnej klapy i plandekę składaną z balkonem.

Cena: 99 500 zł netto

Przyczepa rolnicza dwuosiowa 10t Pronar T 672/2 z gieldarolna.pl

Przyczepy Pronaru można już spotkać niemal na każdej polskiej wsi. Rodzimy producent zdeklasował konkurencję, wbijając się w rynek uniwersalnych przyczep rolniczych na dobre. Pronar T672/2 z naszego ogłoszenia to nowa przyczepa o ładowności 10 ton i pojemności 11,8 m³ o trójstronnym systemie wywrotu.

Cena: 57 630 zł netto

Przyczepa Bergmann GTW 25 z gieldarolna.pl

Wóz przeładowczy Bergmann GTW 25 to przyczepa specjalistyczna. W ogłoszeniu zamieszczonym na Giełdzie Rolnej model wyprodukowany został w 2008 r., jednak i dziś jego parametry robią wrażenie. Przy pojemności 21 m³ ładowność wynosi 24 t (na polu). Wóz zbudowany jest na tandemowym zawieszeniu, a jego masa własna wynosi 5,8 t.

Cena to 139 900 zł netto.

Przyczepa Ursus Dystrybucja UD-610 z gieldarolna.pl

Ursus Dystrybucja UD-610 z Giełdy Rolnej to fabrycznie nowa przyczepa dwuosiowa o ładowności 10 t. Jej podstawowe cechy to: trójstronny wywrót, centralne otwieranie i zamykanie burt, regulowana zastawa w tylnej burcie, złącza do agregowania drugiej przyczepy czy oświetlenie LED. Zaletą jest także siłownik hydrauliczny przewyższający ładowność oraz demontowane ściany boczne i tylna.

Cena nowej przyczepy wynosi 49 000 zł netto.

Przyczepa Kobzarenko PBN 20 z gieldarolna.pl

Choć znów przyglądamy się przyczepie przeładunkowej z gieldarolna.pl, ten model jest nieco mniejszy, bo jednoosiowy. Przyczepa przeładunkowa Kobzarenko PBN-20 przy masie własnej 4,9 t posiada ładowność 11,2 t przy objętości 20 m³. Zakładana przez producenta szybkość rozładunku wynosi 3 t/min przy maksymalnej wysokości 4,3 m.

Cena 103 907 zł netto.

Te i inne przyczepy znajdziecie na gieldarolna.pl