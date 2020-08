Jaką przyczepę wybrać do transportu ziarna?

Stojąc przed zakupem przyczepy do gospodarstwa rolnego, musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie: jaką przyczepę wybrać: dwuosiową, tandem, a może skorupową?

Każdy z wymienionych wyżej typów przyczep posiada zarówno liczne wady, jak i zalety. W dzisiejszym artykule zestawiamy je ze sobą, aby ułatwić podjęcie właściwej decyzji zakupowej.

Przyczepa skorupowa

Co do zasady zdecydowanie najczęściej przyczepy skorupowe są nabudowane na podwoziu typu tandem. Ten rodzaj przyczepy docenią ci rolnicy, którzy często transportują mniej sypkie towary, jak np. obornik, ziemię, piach, wapno czy chociażby kruszywo.

Przyczepa ta najczęściej wyposażona jest w tylną klapę otwieraną hydraulicznie oraz na tle innych przyczep wyróżnia się kształtem skrzyni, który ułatwia osypywanie się mniej sypkiego towaru.

Zdecydowanie największą wadą tego typu rozwiązania jest jedynie wywrot tylny, który w przypadku rolniczego wykorzystania może okazać się niewystarczający. Boczne ściany takiej przyczepy są wykonane z jednego arkusza blachy i nie są otwierane.

Ze względu na swoją charakterystykę przyczepa ta jest rzadko wybierana przez gospodarstwa zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną. Częstymi nabywcami zaś są firmy transportowe, budowlane oraz specjalistyczne gospodarstwa rolne.

Przyczepa tandem

Przyczepa tandem charakteryzuje się osiami (dwoma lub trzema) umieszczonymi w tylnej części przyczepy. Takie rozwiązanie konstrukcyjne oznacza, że część ciężaru przyczepy spoczywa na dyszlu, obciążając dodatkowo tylną oś ciągnika.

Z jednej strony może być to wada, gdyż nie każdy zaczep i nie każdy ciągnik będzie przystosowany do przenoszenia obciążeń rzędu 1-1,5 t w przypadku średniej wielkości przyczep.

Z drugiej zaś strony, dodatkowe dociążenie ciągnika zmniejsza bezwładną masę przyczepy, a tym samym zdecydowanie ułatwia jej uciąg. Z tego też względu może się zdarzyć, że ten sam ciągnik nie będzie w stanie wyjechać z pola z przyczepą dwuosiową, ale z dokładnie taką samą przyczepą, ale typu tandem wyjedzie już bez problemu.

Kolejną znaczącą zaletą podwozia tandem jest łatwość manewrowania – docenią ją zatem rolnicy dysponujący ograniczonym placem manewrowym.

Przechodząc do wad tego typu rozwiązania warto wspomnieć, że przyczepa tandem charakteryzuje się zdecydowanie trudniejszym podpinaniem i odpinaniem – przód przyczepy musi zostać postawiony na stopie, a więc podłoże powinno być odpowiednio twarde, aby stopa się nie zapadła.

Tandem dodatkowo będzie mniej komfortowy w transporcie, gdyż najczęściej tego typu przyczepy nie są wyposażone w amortyzowany dyszel, a więc rolę amortyzatora częściowo pełni traktor – stąd często pojawia się charakterystyczne „bujanie” ciągnika przy wyższych prędkościach.

Przyczepy z podwoziem tandem dużo szybciej zużywają opony, aniżeli przyczepy dwuosiowe. Wynika to z faktu, że bliskie położenie nieskrętnych osi obok siebie oznacza intensywne zdzieranie opon przy mocnym skręcie. Dodatkowo przyczepy te charakteryzują się kiepskim promieniem skrętu, gdyż nawet przy niepełnym skręcie dyszel dostawia do opony ciągnika.

Przyczepa dwuosiowa

Zalety przyczep dwuosiowych z pewnością docenią rolnicy, którzy często podpinają i odpinają przyczepy. W porównaniu do przyczep typu tandem, jest to zdecydowanie łatwiejsze i szybsze.

Dodatkowo przyczepa dwuosiowa posiada bezkonkurencyjny promień skrętu, który umożliwia zawrócenia właściwie „na miejscu”.

Transport przyczepą dwuosiową będzie także o wiele bardziej komfortowy, a to ze względu na fakt, iż obie osie przyczepy wyposażone są w oddzielne zawieszenie, przez co na ciągnik nie są przenoszona absolutnie żadne dodatkowe obciążenia.

Ten typ konstrukcji nie jest jednak pozbawiony wad. Po pierwsze należy pamiętać, że manewrowanie z przyczepą dwuosiową jest zdecydowanie trudniejsze i wymaga od operatora większej wprawy. Co prawda istnieje możliwość przepięcia przyczepy do przodu ciągnika – wówczas cofanie staje się łatwiejsze, ale wymaga to dodatkowego trudu.

Brak dociążenie ciągnika przez przyczepę może oznaczać liczne problemy szczególnie podczas jazdy po polu – zdecydowanie łatwiej jest zakopać się taką przyczepą, aniżeli tandemem.

Wśród niedoświadczonych użytkowników, szczególnie przy nierównomiernie rozłożonym ładunku z przodu przyczepy, może się okazać, iż przyczepa się wywróci, co też jest poniekąd wadą tej konstrukcji.

Garść statystyk

Zdecydowanie największym zainteresowaniem wśród rolników kupujących nowe przyczepy cieszą się modele dwuosiowe. Jak zaznacza Adam Zduńczyk, przedstawiciel regionalny firmy Pronar, w jego regionie takich przyczep sprzedaje się około 85 proc.

- Przyczepy typu tandem z moich wyliczeń stanowią około 15 proc., zaś przyczepy skorupowe są sporadycznie wybierane przez klientów. Jeśli już rolnik decyduje się na przyczepę skorupową, to najczęściej są to właściciele dużych, specjalistycznych gospodarstw, którzy potrzebują szerokiego wyboru przewożonych materiałów – podkreśla Zduńczyk.

A ceny?

Zestawiając ze sobą przyczepy o ładowności 10 t, okaże się iż nowa przyczepa dwuosiowa marki Pronar, model PT610 kosztuje 48,9 tys. zł netto. Za wersję tandemową o oznaczeniu PT510 przyjdzie nam zapłacić 51 tys. zł netto.

Różnica na poziomie 2 tys. zł netto może być kolejnym powodem, dla którego rolnicy zdecydowanie częściej decydują się na wybór przyczep dwuosiowych.

A Wy jakich przyczep używacie w swoich gospodarstwach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!