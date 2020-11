Jaki akumulator do Ursusa C-360? Dwie szóstki czy jedna dwunastka?

Przez całe dekady i jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku większość ciągników uruchamianych rozrusznikiem 1 2V była zasilana przez zespół dwóch akumulatorów 6 V. Czy można je bezproblemowo zastąpić jedną baterią?

W zależności od modelu i pojemności silnika stosowano (także dziś) 165 i 195 Ah w Ursusach, Zetorach czy Władymircach, ale także spotykało się 215 (230) Ah w radzieckich MTZ i Jumzach.

Nowy rozrusznik z przekładnią, ale co z akumulatorem?

Przykładowo: w ciągniku C360 równoległe połączenie dwóch akumulatorów 6V 165 Ah dawało łącznie 12V i 165 Ah. Tak duża moc w amperogodzinach potrzebna była do zasilenia rozrusznika R7 lub późniejszego R11 zwanego Boschem.

Oba rozruszniki potrzebowały dużego ładunku prądu, aby przez sprzęgło zębate i wieniec koła zamachowego przenieść moc i moment obrotowy na szybkość obrotów wału korbowego. Właściwa szybkość i dynamika jego obrotów powodowała odpowiednie sprężanie w cylindrze i zapłon silnika.

Pomijając niesprawności rozruszników i samych akumulatorów, taki fabryczny system zapalania spisywał się przez lata. Pojawienie się rozruszników z przekładnią spowodowało jednak małą rewolucję. Powstało błędne mniemanie, że jeśli w ciągniku zastosujemy rozrusznik z przekładnią, to wystarczy mały akumulator z samochodu, np. 12V 80 Ah.

Przyjrzyjmy się naszej przykładowej „sześćdziesiątce” i dwóm opcjom jej "odpalania": czterocylindrowy silnik o pojemności 3.1 litra i stopniu sprężania 17:1, może być uruchamiany przez:

Opcja -A/ rozrusznik R11 o mocy 3 kW i zasilanie 12V 165 Ah (średnio ok. 900 A prądu) Opcja -B / rozrusznik z przekładnią 2,7 kW i zasilanie 12V 80 Ah (średnio 750 A prądu)

Przy założeniu, że silnik jest w dobrym stanie i pierścienie trzymają sprężanie, to niewiele słabszy rozrusznik z przekładnią zasilany połową amperogodzin akumulatora powinien sobie poradzić z uruchomieniem silnika. Jeśli jednak nasz przykładowy silnik C-360 ma już spory przebieg po remoncie i pierścienie są w średnim stanie, zestaw „B” będzie miał problem z rozruchem.

Wiadomo, że uruchamiając silnik diesla w ciągniku, akumulator musi „kopnąć” – zakręcić silnikiem szybko i mocno. Przy niewystarczająco mocnym akumulatorze rozrusznik kręci silnikiem „bez życia”, a sprężanie nie jest wystarczające, żeby nastąpił samozapłon w komorze tłoka. Jednym słowem, do rozrusznika musi być dostarczona wystarczająca moc z akumulatora. Jeśli jej nie ma, rozrusznik pracuje, silnik się kręci, ale nie zapala, a im dłużej rozrusznik pracuje, tym bardziej „wysysa” prąd z akumulatora.

Skutkiem takiej pracy jest fizyczne szybsze zużycie akumulatora, doprowadzające do wyginania płyt wewnątrz cel i zwarć między nimi, a także do przyśpieszonego opadu masy czynnej z powierzchni płyt. Zastosowanie zbyt słabego akumulatora nawet przy rozruszniku z przekładnią doprowadza do jego szybkiego zużycia.

Może więc opcja "C"?

Jeśli więc zmieniamy w naszej przykładowej sześćdziesiątce rozrusznik na taki z przekładnią, może lepiej zastosować akumulatory zalecane przez producenta, czyli opcję:

C. rozrusznik z przekładnią 2,7 kW i zasilanie 12V 165 Ah (2 x 6V 165Ah)

Mamy tu do dyspozycji nowy rozrusznik i zalecaną ilość amperogodzin w akumulatorach. To musi działać poprawnie i nawet przy lekkim zużyciu pierścieni tłokowych rozrusznik ma wystarczającego „kopa”, aby dobrze rozkręcić silnik do prawidłowej prędkości obrotowej zapłonu.

Opcja "D", czyli Cena Czyni Zakup – 530 zł czy 400 zł?

Gdy jednak stajemy w sklepie przed półką z akumulatorami, zastanawiając się, który wybrać, w grę wchodzi jeszcze jedna kwestia: pieniądze. Zakup akumulatorów do ciągnika to niemały wydatek. Średnia rynkowa cena detaliczna akumulatora 6V 165Ah to ok. 265 zł, więc para do naszej przykładowej C-360 uszczupli portfel o 530 zł.

Może więc dlatego częstym wyborem staje się jeden akumulator 12V 125 Ah (900A) za około 400 zł. Różnica w cenie dość znaczna, ale i pojemności dużo mniej.

165Ah czy 125Ah? Który wybrać?

Przy "prądożernym" rozruszniku starego typu R11 (czy jeszcze starszym R7) rozsądny wybór jest raczej oczywisty – dwie szóstki 6V 165 Ah. Przy nowym i dobrej jakości rozruszniku z przekładnią (np. czeski Magneton) wybór między dwoma 6V 165Ah a jednym 12V 125 Ah może być kwestią dyskusji.

I do niej Was zachęcamy, bo na pewno macie swoje zdanie na ten temat. Dajcie znać w komentarzach.