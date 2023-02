Na jaką markę stawiacie? Bo nie jest to ani John Deere, ani Fendt. A może Deutz-Fahr? Albo New Holland lub Massey Ferguson? Nie, nie zgadliście.

Dość niespodziewanie najpopularniejszym ciągnikiem w Niemczech w 2022 r. był hinduski Solis 26, czyli mały, tani i zazwyczaj dostępny od ręki traktorek, idealny do prac komunalnych.

W zeszłym roku niemiecki importer marki Solis sprzedał 966 nowych małych traktorków i tym samym niewielki model indyjskiej marki stał się liderem rynku. To spore zaskoczenie, tym bardziej, że z roku na rok w tabelkach sprzedaży zwiększa się udział mocniejszych ciągników. Solis wygrywa z innymi pojazdami swojego segmentu przede wszystkim ceną, dobrą dostępnością maszyn i niezłą jakością wykonania w porównaniu do innych ciągników z Indii czy Chin.

Czym charakteryzuje się Solis 26 4WD?

Solis 26 jest dostępny także w Polsce. To mały sprzęt używany głównie jako traktor komunalny, do odśnieżania czy sprzątania. W rolnictwie wykorzystywany jest przez niewielkie gospodarstwa, głównie hodowlane przy sprzątaniu obór czy podawaniu paszy, choć oczywiście nie tylko. Popularny jest także w sadach. Ale powiedzmy sobie szczerze – rolnictwo lub sadownictwo to tylko ułamek zadań do których skierowany jest mały Solis. Jego główną scenerią pracy są place i ulice wymagające odśnieżenia lub posprzątania albo trawniki wymagające skoszenia.

W Polsce Solis 26 4WD też ma sporo zwolenników, fot. Solis Polska

W ciągniku Solis pracuje wolnossący, trzycylindrowy silnik Mitsubishi, spełniający normę Stage V, chłodzony cieczą, z bezpośrednim wtryskiem MVS3L2 – JCSA. Moc obliczono na 24,5 KM przy 2700 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 75,2 Nm przy 2200 obr./min.

W zależności od wersji i oferty konkretnego dealera Solis 26 może kosztować od 65 do 80 tys. zł. W wyposażaniu dodatkowym, które wpływa na cenę może pojawić się kabina z ogrzewaniem i wentylacją, radio z głośnikami, oryginalny osprzęt (m. in. TUR, opryskiwacz zawieszany, kosiarka bijakowa, mulczer, pług do śniegu).

Solis, Sonalika i ITL

Marka Solis należy do firmy Sonalika Tractors, która zarządzana jest przez przedsiębiorstwo International Tractors Limited założone pod koniec lat 60. Sonalika jako osobna marka ciągników zaczęła sprzedaż w 1996r. i w tej chwili jest obecna na całym świecie, również poprzez różne montownie. Producent należy do czołowych firm z branży w Indiach. Kiedyś marka współpracowała z Renault Agriculture, zaś w tej chwili 30 proc. udziałów w Sonalice/Solisie należy do japońskiego Yanmara.

Solis 90 prezentowany na Agro Show 2022 w Bednarach, fot. K.Pawłowski

Jaki ciągnik wygrał wśród „prawdziwych” traktorów?

W mniejszych ciągnikach pracują silniki Mitsubishi lub Yanmar, w większych własne konstrukcje ITL oznaczane jako CRDI.

Oczywiście dla wielu „prawdziwe” ciągniki rolnicze zaczynają się od 50 KM i w takim zestawieniu Solis nie ma już wiele do powiedzenia (choć w ofercie hinduskiego producenta są mocniejsze sprzęty).

W kategorii ciągników o mocy powyżej 51 KM w Niemczech najbardziej popularną maszyną został Fendt 724 Vario (6 generacji). To najlepiej sprzedający się traktor rolniczy, który w 2022 r. rejestrowany był jako nowy 887 razy.

Fendt 724 Vario 6 generacji, fot.kh

Na kolejnych miejscach znajdują się traktory marki John Deere serii 6R 155 oraz 6155M, które zarejestrowano 768 razy. Trzecie miejsce na podium należy także do marki Fendt i modelu 516 Vario, który znalazł 712 nabywców. Wszystkie trzy modele z podium odpowiadają za 7,8 proc. rynku ciągników u naszych zachodnich sąsiadów.

Nie tylko Solis ma znaczenie

Oprócz marki Solis w segmencie ciągników kompaktowych o małej mocy na rynku niemieckim prężnie działa także firma Iseki. Japończycy od lat uzyskują całkiem niezłe wyniki, w zeszłym sezonie sprzedano ponad 530 ciągników tej marki.

Mocną pozycję w tym segmencie ma także Kubota.

Solis 26 4WD w Polsce

W Polsce Solis sprzedał w zeszłym roku 61 szt. modelu 26 4WD 9+9 oraz 45 szt. zwykłego 26 4WD, co daje 106 egzemplarzy i 14 miejsce w zestawieniu rocznym, tuż obok ciągnika Deutz-Fahr 5080D Keyline.

Ciągnik marki Iseki na styczniowych targach Polagra Premiery, fot. K.Pawłowski

Warto wspomnieć, że nad Wisłą najpopularniejszym ciągnikiem w zeszłym roku był John Deere 6155M (414 szt.), na drugim miejscu znalazł się Case IH Puma 150 (211 szt.), a na trzecim miejscu podium pojawił się John Deere 6120M (182 szt.), który wyprzedził Masseya Fergusona MF 5709M zaledwie o jeden ciągnik.

Wśród traktorów podobnych do Solisa na dziesiątym miejscu znalazł się Farmtrac 26 4WD z wynikiem 124 sprzedanych traktorów, a jeśli dodamy do tego 39 szt. Farmtraca 26 4WD, który z jakiś powodów nie został połączony z modelem z dziesiątego miejsca wyjdzie nam, że małe ciągniki z Mrągowa znalazły 163 nabywców i uzyskały szóste miejsce tuż za Zetorem Proxima CL 100.

Ceny podane w artykule są podane w kwotach brutto.