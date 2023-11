Pług dłutowy to kolejna maszyna obok kultywatorów do uprawy bezorkowej, która w ostatnim czasie mocno zyskuje na popularności, fot. farmer.pl

Pług i uprawa bezorkowa to jak ogień i woda – oba elementy kompletnie do siebie nie pasują, a wręcz się wykluczają. Okazuje się jednak, że na rynku znajdziemy pługi, które z powodzeniem sprawdzą się w przypadku uprawy bezpłużnej. Czy pług dłutowy Krukowiak Kappa przekona do siebie rolników bezorkowych?

Nie tak dawno do naszej redakcji na testy trafił pług dłutowy Kappa, oferowany przez KFMR Krukowiak. Przez ten czas narzędziem uprawiliśmy ok. 50 ha. Jakie wrażenie wywarł na nas pług z Krukowiaka?

Bardziej spulchnia, mniej miesza

Pług dłutowy to kolejna maszyna obok kultywatorów do uprawy bezorkowej, która w ostatnim czasie mocno zyskuje na popularności. Co do zasady jest on skonstruowany w taki sposób, by móc zapewnić głębokie spulchnienie gleby nawet do 55 cm i to jest podstawowy cel wykorzystania tego narzędzia. Dlatego też należy mieć na uwadze, iż przy pracy pługiem dłutowym mieszanie gleby będzie dużo mniejsze aniżeli w przypadku kultywatora do uprawy bezorkowej. Niektórych może także dziwić fakt, że na testowym pługu dłutowym znajdziemy logo Krukowiaka, a więc producenta, którego na ogół kojarzymy z opryskiwaczami czy maszynami warzywniczymi. Jest to faktycznie nowość, bo dotychczas maszyny uprawowe były oferowane z logo POM Brodnica, będącym własnością Krukowiaka od 2016 r.

Dwie opcje zabezpieczenia łap

Nasza 3-metrowa maszyna wyposażona została w 7 zębów o zabezpieczeniu kołkowym, dlatego też dużym jej atutem jest stosunkowo niewielka masa własna, wynosząca ok. 1,4 t. Co ciekawe, Kappa 7H, a więc posiadająca zabezpieczenie hydrauliczne, waży prawie 2 t więcej. Taka konfiguracja miała doskonale sprawdzić się w naszych testowych warunkach, gdzie nie występują kamienie. To się w pełni potwierdziło, bowiem przepracowawszy ok. 50 ha, zerwaliśmy zaledwie jedno zabezpieczenie śrubowe. Jak się jednak okazało, wymiana śruby była niemożliwa w warunkach polowych, bowiem druga śruba, na której w razie zerwania kołka łapa miała wywinąć się ku tyłowi, by ominąć przeszkodę, była na tyle mocno dokręcona fabrycznie, iż do jej poluzowania, a następnie ustawienia łapy w pozycji roboczej, potrzebny był klucz udarowy. Podoba nam się jednak to, iż producent daje rolnikom do wyboru dwa warianty zabezpieczenia łap, co pozwala na skompletowanie maszyny w sposób odpowiadający preferencjom szerokiej grupy klientów.

Krukowiak Kappa. Z pługiem na podeszwę płużną

Głównym zamierzeniem przy pracy pługiem dłutowym Krukowiak Kappa było zerwanie podeszwy płużnej, która w naszych warunkach zaczynała się już od głębokości 25 cm. Biorąc pod uwagę fakt, iż według producenta minimalna moc ciągnika współpracującego z maszyną wynosi 140 KM, mieliśmy nadzieję, iż dysponując ciągnikiem o mocy 170 KM, uda nam się wykonać uprawę na głębokości ok. 30-35 cm. Założenia te udało nam się spełnić na lekkich stanowiskach, gdzie ciągnik bez problemu osiągał prędkość 6,5-7 km/h. Okazało się także, iż taka uprawa pozwoliła na częściowe zlikwidowanie podeszwy płużnej, a penetrometr glebowy bez problemu wchodził w glebę na ponad 40 cm.

Niestety, na glebach ciężkich odczuwalny był deficyt mocy traktora i to już przy głębokości roboczej 27-28 cm. Sama prędkość robocza również nieco spadła i na ogół oscylowała w granicach 6 km/h. Wydaje nam się, że chcąc z uprawą zejść jeszcze o kilka centymetrów w głąb gleby, należałoby przygotować ciągnik o mocy co najmniej 200 KM.

Pozostałe spostrzeżenia

Pług dłutowy bardzo dobrze poradził sobie z uciążliwymi chwastami dysponującymi głębokim systemem korzeniowym. W naszych warunkach były to chociażby oset czy skrzyp polny – po przejeździe maszyną zdecydowana większość chwastów była głęboko ucięta, co rodzi nadzieje na skuteczne ich zwalczenie. Prawdopodobnie efekt ten byłby jeszcze lepszy, gdybyśmy uprawę wykonywali nieco głębiej.

Pole po przejeździe maszyną było dobrze wyrównane, jednak momentami poza wały dogniatające usypywał się zauważalny kopiec ziemi – sytuacja miała miejsce głównie na glebach zwięzłych. Kilkukrotnie zdarzyło nam się także zapchać maszynę ziemią, jednak warto dodać, iż najczęściej miało to miejsce w rejonie uwroci. W przypadku uprawy wykonywanej na glebach lekkich mamy drobne zastrzeżenie, iż pole po przejeździe było nieco zbyt słabo zagęszczone. Być może większa średnica wałów dogniatających pozwoliłaby na ograniczenie obu opisanych zjawisk. Podczas naszego testu maszyna uprawiła łącznie ok. 50 ha. Jak wykazały nasze pomiary, w tym czasie dłuta zużyły się o 2 cm i obecnie mają długość 37 cm. Oznacza to, że w takich warunkach spokojnie uprawiłyby jeszcze dwa, a może nawet trzy razy większy areał, zanim wymagałyby wymiany.

Pora na podsumowanie Krukowiaka Kappa

Mamy za sobą bardzo pozytywne doświadczenia związane z uprawą gleby pługiem dłutowym Krukowiak Kappa. Jego podstawowe zadanie, a więc głębokie spulchnianie gleby, zostało wykonane w sposób skuteczny, a podeszwa płużna została ograniczona. Do pełni szczęścia zabrakło nam nieco koni mechanicznych, jednak sama konstrukcja maszyny jest udana i godna polecenia. Wygląda więc na to, że pewnie spora część rolników bezorkowych może bez wyrzutów sumienia kupić taki pług, a mimo to wciąż prowadzić uprawę bezpłużną.

Jeśli zaś chodzi o cenę, to za pług dłutowy Krukowiak Kappa w testowej wersji należy zapłacić 40 tys. zł netto. Gdybyśmy chcieli jednak postawić na wariant z zabezpieczeniem hydraulicznym, wówczas musielibyśmy z kieszeni wyciągnąć 66 tys. zł netto.