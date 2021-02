Jaki powinien być dealer maszyn rolniczych?

Decydują się na zakup maszyny warto wziąć pod uwagę to, że jej nabycie nie kończy się w dniu odbioru. Trzeba mieć bowiem świadomość, że potrzebna będzie jej obsługa serwisowa, zakup materiałów eksploatacyjnych i części, doradztwo np. przy wykorzystaniu rolnictwa precyzyjnego. Claas podpowiada jak poznać dobrego dealera na przykładzie firmy Contractus Agro.

Contractus Agro jest dealerem Claasa od 01.01.2021 r.

- Mamy doświadczoną załogę, która uczyła się od założycieli firmy działających w branży już od 1988 r. Mamy tez własne gospodarstwo rolne, ale też przede wszystkim jesteśmy firmą rodzinną, która jest blisko rolnika, jest z Podlasia i zna tutejszych rolników i kierujemy się też lokalnym patriotyzmem – powiedział podczas konferencji prasowej online Sławomir Koc, prezes Contractus Agro.

Dodał też, że rolnicy z Podlasia są wymagający jeśli chodzi o sprzęt, bo tego wymaga specyficzna produkcja. Przykładowo ciągnik służy nie tylko do zbioru zielonek czy obsługi budynków inwentarskich, ale też do uprawy. Dlatego kluczowy jest tutaj dobór odpowiedniej specyfikacji, aby kupić jak najmniej maszyny, ale były one jak najbardziej uniwersalne. Od kilku lat widoczny jest też zdecydowanie większy popyt na zaawansowane rozwiązania elektroniczne, służące choćby rolnictwu precyzyjnemu.

Jednocześnie, szef Contracuts Agro podkreślił, że firma stara się być blisko swoich klientów także w dosłownym znaczeniu tych słów. Dysponuje aż sześcioma oddziałami: w Sokółce, Łomży, Siemiatyczach, Suwałkach, Wysokim Mazowieckim oraz w Porosłach koło Białegostoku.

- Mamy już podpisaną umowę i wkrótce otwieramy odział w Karniewie. W najbliższych planach jest też zorganizowanie oddziału w okolicach Siedlec. Naszym celem jest to, aby być jak najbliżej klienta i żeby obsługa serwisowa była jak najszybsza. Zawsze stawialiśmy bardzo mocno na obsługę serwisową – dodał Koc.

Bliskość serwisu

- Przyjęliśmy założenie, żeby klienci do najbliższego punktu serwisowego mieli nie więcej niż ok. 70 km. Nie mamy punktów serwisowych w każdym oddziale, bo budowanie oddziału z niewielkim zapleczem serwisowym nie ma sensu. Zdecydowanie lepiej zdaje egzamin większy i lepiej wyposażony serwis – dodał Kamil Łupiński, szef serwisu Contractus Agro.

- W naszym zespole serwisowym pracuje dwudziestu specjalistów, których średnie doświadczenie wynosi dwanaście lat. Dysponujemy dziesięcioma autami serwisowymi. Na błyskawiczną reakcję pozwala nam również zdalny system „Remote Service”, umożliwiający odczyt wielu danych z maszyny - powiedział Łupiński. Co więcej w sezonie żniwnym (zbożowym i kukurydzianym), dealer prowadzi dyżury żniwne od lipca do października siedem dni w tygodniu, przez całą dobę.

Auta serwisowe firmy Contractus Agro, fot. Claas Polska

Kamil Łupiński zwrócił uwagę na fakt, że klienci coraz częściej zwracają uwagę na serwis oraz obsługę gwarancyjna i pogwarancyjną. Maszyny nie mogą mieć dłuższych przestojów, a ich praca musi być jak najbardziej efektywna.

Bardzo ważny jest też zasób części zamiennych i doświadczenie w ich sprzedaży. W przypadku Claasa są one podzielone na 5 grup:

Claas Oryginal – wszystkie części konstrukcyjne i eksploatacyjne,

Claas Premium Line – części eksploatacyjne o podwyższonej wytrzymałości,

Claas Reman – części fabrycznie regenerowane, objęte standardową gwarancją,

Claas Silver Line – części eksploatacyjne do starszych maszyn, których produkcja została zakończona,

Claas Farm Parts – szeroka gama części i artykułów dla rolnictwa.

Doświadczenie handlowe

-Zespół naszych doradców handlowych składa się z dziesięciu osób. W tej grupie aż siedmiu handlowców ma zadanie wspierać klientów w procesie zakupu maszyn. Są to osoby z średnio ponad sześcioletnim doświadczeniem, dzięki czemu dokładnie znają specyfikę produkcji rolnej na Podlasiu. W zespole posiadamy również specjalistę ds. logistyki maszyn oraz operatora maszyn demonstracyjnych – mówi Grzegorz Trojan, dyrektor handlowy firmy Contractus Agro. Ponadto, firma planuje zatrudnić dodatkowe osoby, w tym eksperta ds. rolnictwa precyzyjnego. Warto dodać, że w całej firmie Contractus Agro pracuje ok. 50 osób.

Dealer zdaje sobie również sprawę, że rolnicy oczekują możliwości przetestowania maszyny przed zakupem na polu wraz ze swoimi maszynami towarzyszącymi. Dlatego powinien dysponować flotą maszyn demonstracyjnych.

- Wiemy, że demonstracja na polu u Klienta jest kluczowa, dlatego już zamówiliśmy pakiet maszyn demo. Są to maszyny zielonkowe, prasy, ciągniki oraz przyczepa wielozadaniowa. Dodatkowo możemy skorzystać z szerokiej floty maszyn demonstracyjnych Claas Polska, w skład której wchodzą: kombajny, sieczkarnie, ciągniki, ładowarki i prasy – dodaje Grzegorz Trojan, dyrektor handlowy firmy Contractus Agro.

Wynajem długoterminowy i szkolenia

Z kolei Piotr Dziamski, dyrektor wsparcia sprzedaży z Claas Polska przypomniał też o tym, że Claas oferuje również wynajem długoterminowy, czego zaletą jest m.in. możliwość bardzo dokładnego zaplanowania kosztów (najemca podczas użytkowania sprzętu nie ponosi praktycznie żadnych dodatkowych kosztów oprócz tankowania maszyn).

- Taka forma współpracy spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym roku sfinalizowanych zostało kilka wynajmów flot różnych maszyn - powiedział Piotr Dziamski.

Jednocześnie wspomniał, że w ramach Akademii Claas Polska oferowane też szkolenia dla serwisów dealerskich i operatorów bardziej skomplikowanych maszyn. Średniorocznie zajmują one ponad 2400 osobodni.