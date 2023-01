W przypadku stosowania uprawy konserwującej potrzebne są inne narzędzia uprawowe i siewne niż w przypadku systemu orkowego. Nie bez znaczenia jest także ciągnik. Na co w tym przypadku warto zwrócić uwagę?

Uprawa uproszczona (konserwująca) niesie za sobą zazwyczaj potrzebę zastosowania specjalistycznych maszyn, które często są zestawiane w duże agregaty po to aby wykonać jak najwięcej czynności za jednym przejazdem. To jednak niesie ze sobą duże zapotrzebowanie na moc i uciąg traktora.

Regulacja ciśnienia z kabiny

Uprawa konserwująca wymaga świadomej jazdy po glebie. Niewłaściwie dobrane ciśnienie w oponach niszczy glebę, rozpylając ją w czasie upałów, a wygniatając ją podczas pracy na zbyt mokrym podłożu. W obu przypadkach mścić się to będzie brakiem właściwej struktury gleby, pogarszaniem jej chłonności i tendencją do erozji wietrznej czy spływu powierzchniowego wody – erozji wodnej.

Regulacja ciśnienia w ogumieniu jest rzadko stosowana w praktyce. Upuszczanie ciśnienia czy pompowanie kół zabiera cenny czas, a poza tym – trzeba się przy tym trochę pofatygować. A co, gdyby zmianą ciśnienia sterować z kabiny? Takie życzenia spełniają się w ciągnikach Claas wykona je CTIC 2800. To urządzenie steruje kompresorem, połączonym z przewodami powietrznymi z ogumieniem ciągnika.

Ale jak szybko to działa? Wystarczy powiedzieć, że 1 min. i 20 s wystarcza do wytworzenia ciśnienia od 0,8 do 1,8 bara dla opon 600/70 R28 i 710/70 R38.

Obsługa tego typu urządzenia ma miejsce na terminalu dotykowym Cebis lub ISOBUS, takich jak Claas S10 lub Claas Cemis 700/1200. System pozwala szybko zmienić ciśnienie w kołach i przełączać je między polem a drogą. Wystarczy wcisnąć przycisk na klawiszach funkcyjnych w podłokietniku wielofunkcyjnym lub na dźwigni obsługowej CMotion. Co ciekawe, automat steruje też w komplecie ciśnieniem kół doczepianego sprzętu do ciągnika, czyli opryskiwaczami polowymi czy przyczepami.

System regulacji ciśnienia w ogumieniu Claas CTIC 2800, fot. Claas

Zintegrowany system

Duże ciągniki serii Axion 800 i Axion 900 z Cemos mogą zintegrować sterowanie CTIC 2800 bezpośrednio z optymalizacją maszyny dzięki systemowi Cemos. Umożliwia to po raz pierwszy inteligentne, dynamiczne dopasowanie ciśnienia w ogumieniu w połączeniu z innymi parametrami, np. balastem i z uwzględnieniem danych rejestrowanych przez czujniki w ciągniku. Zmniejsza to poślizg kół, szkodliwy wpływ na podłoże i zużycie oleju napędowego oraz zwiększa wydajność powierzchniową.

Gąsienice – duża moc, nieznaczne ugniatanie gleby

Ciekawą maszyną, która w znikomy sposób oddziałuje destrukcyjne na glebę, jest Axion Terra Trac, którego napęd jezdny odbywa się za pomocą amortyzowanych wózków gąsienicowych. Zawieszenie maszyny ma 120-mm skok, a doskonałe przyleganie do gleby pozwala na uzyskanie dużej siły uciągu. Warte podkreślenia jest również to, że poza gąsienicami o szerokości 635 mm i 735 mm dostępne są gąsienice o szerokości 890 mm, z którymi tro ciągnik Axion Terra Trac również nie przekroczy szerokości zewnętrznej 3 m.

Gąsienice Terra Trac, fot.Claas

Gąsienice szczególnie dobrze nadają się do stosowania na gruntach ornych i użytkach zielonych, tworząc jedynie minimalne koleiny. Dzięki aktywnemu sterowaniu gąsienicami, podczas wykonywania zakrętów nie dochodzi do zrywania wierzchniej warstwy gleby lub darni podczas ostrego skręcania.

Dodajmy, że ogumienie przednie tego ciągnika też może być obsługiwane aktywnym sterowaniem ciśnienia poprzez CTIC 2800.

Cebos – inteligentny doradca operatora

Dużo podpowiedzi odnośnie ustawień samego ciągnika jak i maszyn towarzyszących można uzyskać z terminala obsługowego CEBIS, który sprzęga wszystkie funkcje pracy maszyny. Jak zauważa producent, system „jest jedynym na rynku samouczącym się programem i pomagając operatorowi szybko dobierać nastawy dla ciągnika, kultywatora czy pługa.

Z doświadczeń polowych Claas wynika, że ten system pozwala uzyskać:

• wydajność powierzchniową prac polowych większą o 16,3%;

• mniejsze zużycie paliwa o 16,8%;

• oszczędność ogumienia.

Dodatkowo pozwala szybko wykorzystać cały potencjał maszyny, wpływając na poprawę bilansu CO2 gospodarstwa.

CEMIS 1200 – łatwe rolnictwo precyzyjne

Nie można mówić o konserwującej uprawie gleby, bez wiedzy o historii zmiany jej poszczególnych parametrów, w tym zasobności, plonowaniu itp. Zapis tych danych wykonuje terminal Claas CEMIS 1200. Wprowadzony został on w 2021 w kombajnach TRION, a obecnie dostępny jest także dla serii LEXION, JAGUAR i ciągników Claas.

Oprócz sterowania jazdą automatyczną, system obsługuje dokumentację online, ISOBUS, zarządzanie zleceniami, automatyczne zamykanie sekcji i zmienne dawkowanie.

Design, grafika i obsługa poprzez 12-calowy ekran dotykowy multi-touch bazuje na Claas CEBIS, umożliwiając intuicyjną i prostą obsługę. Zastosowana w CEMIS 1200 technologia odbioru sygnałów GNSS i sterowania maszyn została opracowana wraz z Trimble.

Nie tylko powyższe...

Powyższe propozycje to tylko część z szerokiego wachlarza rozwiązań i opcji technicznych, proponowanych rolnikom przez Claas, wspomagających metody konserwacji gleby.

Trzeba dodać, że kto będzie zainteresowany sprzężeniem swego ciągnika z agregatami do siewu bezpośredniego, powinien się zainteresować tym, czy układy chłodzenia oleju i cieczy chłodzącej są wystarczająco wydajne.