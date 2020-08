Jakie ciągniki sprzedają się w Szwajcarii?

Szwajcaria to mały, ale bardzo bogaty alpejski kraj, leżący w sercu Unii Europejskiej, lecz do niej nie należący. Użytki rolne zajmują w niej około 36 proc. całkowitej powierzchni. Sprzedaż ciągników odzwierciedla zasobność portfeli tamtejszych farmerów.

Według danych, jakie podało Szwajcarskie Stowarzyszenie Maszyn Rolniczych (SLV), w pierwszej połowie 2020 roku liczba rejestracji nowych ciągników wzrosła o 6,3 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.) i wyniosła 1130 ciągników – o 67 sztuk więcej niż w pierwszej połowie 2019. Co ciekawe epidemia COVID-19, w przeciwieństwie do innych państw, nie miała wpływu na tamtejszą sprzedaż.

Patrząc z kolei na poszczególne miesiące, wzrosty sprzedaży miały miejsce w styczniu (+19 ciągników), marcu (+74) i czerwcu (+77). Natomiast miesiące ze spadkami to luty (-24 sztuki), kwiecień (-10) oraz maj (-69) spadły.

W Szwajcarii niekwestionowanym liderem w opisywanym okresie jest Fendt, który sprzedał łącznie 263 traktory. Za nim, ale z dużą stratą uplasowały się John Deere (155 szt.) oraz New Holland (127). W całym zestawieniu jeszcze tylko jedna marka sprzedał 100 lub więcej maszyn – jest nią Deutz-Fahr, który upłynnił 100 ciągników.

W łącznej liczbie rejestracji słabo wypadły marki szwajcarskie, czyli Hürlimann (należący do grupy SDF) oraz Rigitrac. Ich sprzedaż to odpowiednio 53 i 4 sztuki.

Poniżej 19-cie najlepiej sprzedających się marek ciągników w Szwajcarii w pierwszej połowie tego roku:

1. Fendt - 263 (+ 56 sztuk)

2. John Deere - 155 (+3)

3. New Holland - 127 (+5)

4. Deutz-Fahr - 100 (-3)

5. Massey Ferguson - 88 (+21)

6. Hürlimann - 53 (+6)

7. Case IH - 52 (+6)

8. Lindner - 51 (-4)

9. Claas - 50 (-14)

10. Valtra - 50 (-2)

11. Steyr - 45 (-1)

12. Kubota - 29 (-1)

13. Same - 28 (+9)

14. Landini - 15 (+3)

15. McCormick - 8 (+2)

16. Lamborghini - 6 (+3)

17. Rigitrac - 4 (-15)

18. JCB - 2 (+2)

19. Zetor - 2 (-2)