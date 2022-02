Jakie maszyny rolnicze zza wschodnich granic są dostępne w Polsce? Reaguj!

Konsumenci na całej linii starają się bojkotować towary pochodzące z Rosji, a wspierać Ukrainę. Sprawdzamy jaki sprzęt z Rosji i Ukrainy jest dostępny w Polsce.

Dostawy broni, żywności, leków, odzieży czy sankcje gospodarcze wobec Rosji to te rzeczy i instrumenty, którymi kraje wolnego świata mogą pomagać najechanej przez Rosję, Ukrainie i popierać jej prawo do wolności.

Każdy z nas może się do tych działań przyłączyć. Można zanieść wspomniane produkty żywnościowe i odzież do wielu już w naszym kraju punktów zbiórek, można zawiesić robienie zakupów w rosyjskich dyskontach Mere, czy paliwa w stacjach Amic, ale również wstrzymać się z kupnem rosyjskich maszyn rolniczych oferowanych w Polsce.

Nie zapominajmy również, że Rosja to państwo związkowe, w którego skład wchodzi Białoruś, tzw. ZBiR. Oficjalnym agresorem ten drugi kraj nie jest, ale nie robi żadnych problemów jeśli chodzi o przejazd przez swoje terytorium wojsk rosyjskich oraz umożliwia Rosji, m.in. w trakcie rozmów rozejmowych, wystrzeliwanie w kierunku Ukrainy rakiet Iskander.

Rosyjskich i Białoruskich producentów maszyn rolniczych dystrybuowanych w naszym kraju jest co najmniej kilku. Są to głównie producenci ciągników Kirowiec i MTZ Belarus, oraz kombajnów (ale nie tylko) Rostselmash i Gomselmash. Wiele rosyjskich i białoruskich maszyn (m.in. Belagromash, Lida Agro) sprowadzanych oraz wprowadzanych jest do obiegu także za pośrednictwem portali ogłoszeniowych przez mniej znanych dystrybutorów.

Nie należy mylić jednak firm z Rosji i Białorusi z tymi z Ukrainy. Tymi ukraińskimi są bowiem m.in. Zavod Kobzarenko, Veles Agro, Lozova Machinery, John Greaves, Chervona Zirka czy Boguslav.

I na zakończenie czytając to wszystko, postawmy się w sytuacji Ukrainy. Nie jest bowiem powiedziane, że jeśli nie zatrzymamy tego szaleństwa nie znajdziemy się jako kolejni na jej miejscu.

Dodawanie komentarzy pod tym artykułem zostało wyłączone. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę portal farmer.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym agresją i powielającymi niesprawdzone informacje komentarzom. Jeśli widzisz na naszej stronie niestosowny komentarz, zgłoś nam go!