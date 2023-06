Zobacz galerię

Za nami pierwszy dzień targów Opolagra 2023. Choć spektakularnych nowości tu nie uświadczymy, to i tak udało nam się znaleźć sporo ciekawych maszyn. Zobaczcie sami.

W piątek wystartowała osiemnasta edycja targów Opolagra 2023. Jak możemy ocenić pierwszy dzień wystawy? Czy rolnicy zainteresowani techniką rolniczą znajdą tam coś interesującego dla siebie?

Jest dobrze, mogło być lepiej

Jak to zazwyczaj bywa, piątkowy dzień na targach nie obfituje w zmasowany najazd zwiedzających. Choć pogoda sprzyjała, a słońce prażyło przez cały dzień, to nie przeniosło się to na tłumy uczestników, zapewne w kolejnych dniach frekwencja jednak się poprawi.

Lepiej niż w zeszłym roku wygląda za to liczba wystawców - tych jest 305, podczas gdy rok temu było ich zaledwie 235. Całość wystawy wraz z terenami przeznaczonymi na pokazy maszyn w trakcie pracy zajęły obszar prawie 42 ha.

Zdecydowana większość dużych producentów prezentuje swoje maszyny na stoiskach dealerów, przez co odnalezienie interesującego nas sprzętu może nieco potrwać - często także maszyny jednego producenta porozrzucane są na kilku stoiskach, co z pewnością nie ułatwia tych poszukiwań.

Maszyn sporo, nowości niewiele

Choć pod względem ilości wystawianego sprzętu pasjonaci rolnictwa zdecydowanie nie powinni narzekać, to niestety na targach Opolagra 2023 nie uświadczymy żadnych spektakularnych nowości.

Nie zmienia to jednak faktu, iż taka impreza to świetna okazja do porównania maszyn, przyjrzenia się im z bliska, czy pozyskania interesujących informacji technicznych od przedstawicieli.

A jakie maszyny prezentowane na targach Opolagra 2023 przykuły naszą uwagę? Odpowiedź znajdziecie w przygotowanej przez nas galerii.