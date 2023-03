Już niecałe dwa tygodnie dzieli nas od kieleckich targów Agrotech. W kilku halach zobaczymy ofertę ok. 400 firm z Polski i kilkunastu krajów, a wszystko zajmie ponad 63 tys. m2 powierzchni. Jakie nowości przygotowali dla zwiedzających producenci i dealerzy?

Impreza obędzie w dniach 17 -19 marca na terenie Targów Kielce. Wystawa zajmie 7 hal o powierzchni 36 tys. m2, 3 hale tymczasowe o powierzchni 12,5 tys. m2 oraz teren zewnętrzny o powierzchni 15 tys. m2. W sumie impreza będzie niewiele mniejsza od rekordowej z 2019 roku, kiedy zajęła 66 tys. m2. Wygląda na to, że czasy pandemii zostały daleko za nami. I bardzo dobrze.

Jak zwykle rolnicy i specjaliści z branży będą mogli zobaczyć wszystko to czym żyją firmy rolnicze. Wystawcy z Polski i kilkunastu krajów zaprezentują ofertę dla dużych i małych gospodarstw rolnych – od ciągników, przez kombajny i maszyny, urządzenia do obsługi, systemy zarządzania, nawigacje, po nawozy, środki ochrony, materiał siewny, pasze, środki dezynfekcyjne i wszelkie akcesoria. Z kolei w ramach trwających jednocześnie targów gospodarki leśnej Las-Expo zwiedzający zobaczą potężne pojazdy i maszyny do transportu i obróbki drewna, ale nie zabraknie także sprzętu do prac amatorskich.

Jakie nowości zobaczymy na Agrotechu?

Targi Kielce zapowiadają obecność tak znaczących firm jak Case IH, Steyr, John Deere, New Holland, Deutz – Fahr, Zetor, Massey Ferguson, Fendt, Valtra, Farmtrac, Landini, Solis, LS Tractor, Iseka czy Kioti.

Z ważniejszych premier na pewno warto podkreślić polską premierę na stoisku Case IH. Będzie to największa Puma w historii serii - model 260 CVX Drive. Oprócz imponującej Pumy na stanowisku Case IH zobaczymy kilka nowych sadowników.

Case IH Puma 260 CVXDrive, fot. mat. prasowe

Drugą krajową premierą ze stajni CNH Industrial będzie Steyr Absolut CVT, którego po raz pierwszy pokazano pod koniec zeszłego roku na targach w Austrii. Do tej pory seria Absolut CVT liczyła 4 modele o mocach maksymalnych od 180 do 245 KM. Teraz dochodzi piąty: Absolut CVT 6280, którego silnik generuje 280 KM mocy maksymalnej i 302 KM z funkcją „boost”. Nowy traktor upodobnił się do maszyn z serii Terrus i trzeba przyznać, że wygląda świetnie – zarówno zewnątrz jak i wewnątrz kabiny.

Dotychczas niepokazywanym w Kielcach uzupełnieniem oferty Steyra będą traktory przeznaczone do pracy w lasach.

Lider sprzedaży ciągników w Polsce, firma New Holland, przyjedzie z premierowym modelem T7.300, który debiutował w listopadzie na targach EIMA International w Bolonii. Traktor wyposażono w system PLM Intelligence oraz monitor IntelliView 12, a także w pełni regulowany podłokietnik SideWinder Ultra. W efekcie system zarządzania osprzętem ciągnika ułatwia podłączanie urządzeń oraz zapewnia jego dwukierunkową komunikację z podłączonym narzędziem.

Ciągnik New Holland serii T7 z długim rozstawem osi podczas premiery na targach EIMA, fot. K.Pawłowski

Tractor of the year na stoisku Fendta

New Holland pokaże także prezentowane już na Agro Show w Bednarach ciągniki z serii T5 Utility Powershuttle i T5S.

Na stoisku marki Fendt królował będzie oczywiście „Tractor of the year”, czyli 700 Vario siódmej generacji, w którym zastosowano najnowszy silnik AGCO Power serii Core. Jednostka napędowa Fendta nazwana Core75 (7,5 l, o mocy 223 kW <<ok. 303 KM>>) może pochwalić się doskonałym momentem obrotowym, niskim zużyciem paliwa, ale przede wszystkim została opracowana z myślą o paliwach alternatywnych i w przyszłości będzie mogła być napędzana wodorem, paliwem z biokomponentów czy paliwem syntetycznym.

Innymi przedstawicielami koncernu AGCO będzie z pewnością Valtra serii Q, którą widzieliśmy już m. in. w Bednarach. Jest to nadal jeden z ciekawszych nowych ciągników na rynku.

Firma John Deere, którą będzie reprezentował jeden z dealerów, pochwali się nowym modelem 6130M. Przedstawiciel serii 6M został wyposażony w układ AutoTrac wspomagający kierowanie ciągnikiem. Pojazd jest również dostosowany do pracy z ładowaczami czołowymi z serii R. Drugą maszyną ze stajni Johna Deere’a debiutującą na polskim rynku w Kielcach będzie opryskiwacz M732

Na wystawie nie zabraknie także potężnych kombajnów, które pojawią się m. in. na stoisku firmy Claas (w tym wypadku model Trion 520). W Claasie zobaczymy też nowe prasy Variant 560.

Jedną z nowości będzie także koreański ciągnik Kioti serii HX o mocach maksymalnych od 100 do 127 KM, która wyróżnia się nowym niebanalnym designem i niezłym wyposażeniem. Nowa stylistyka pojawiła się nie tylko na zewnątrz, ale także w kabinie, która może się pochwalić nowym fotelem operatora z amortyzacją pneumatyczną i podłokietnikiem. Wszystkie ciągniki zostały wyposażone w 5-słupkową kabinę z klimatyzacją, ogrzewaną tylną szybę, przednie lampy LED oraz możliwość sterowania tylnym podnośnikiem (EHR) jak i WOM z tyłu ciągnika dzięki przyciskom na błotniku. Do tego dochodzi praktyczny szyberdach i otwierany lufcik tuż za drzwiami.

Kolejną koreańską firmą na targach będzie LS Tractor. Marka wywodzi się z dobrze znanej w Polsce grupy LG. W Kielcach firma pokaże niewielkie maszyny przeznaczone do prac w gospodarstwach rodzinnych oraz firmach komunalnych.

Na stoisku hinduskiej marki Solis także znajdziemy kilka nowości, wśród odświeżone traktory rolnicze Solis S60 i Solis S75 oraz flagowy model Solis S90.

Nie tylko traktory i kombajny

Jeśli chodzi o firmy produkujące maszyny uprawowe to swój udział na dość sporych stoiskach zapowiedziały m.in.: Maschio Gaspardo, Horsch, Dziekan, Kuhn, Agro-Masz, Dexwal, Jar-Met, Landstal, Unia, Pöttinger. Na stoisku firmy Wanicki pojawi się premierowa sadzarka oraz nanowszy kombajn do ziemniaków o imponujących ładownościach. Obie maszyny pochodzą od belgijskiej firmy AVR.

Wśród polskich firma na pewno warto wymienić przedsiębiorstwo Euromilk, które przedstawi m. in. robot do podgarniania paszy EM Lizard, czyli sprzęt, który w sposób autonomiczny wykonuje pracę za rolnika. Urządzenie jest całkowicie polskim wymysłem i po raz pierwszy było pokazywane na targach EuroTier w Monachium. W Polsce robota z Euromilk mogliśmy oglądać już podczas targów Polagra Premiery.

Inna polska firma, mająca od niedawna nowego właściciela Unia, zaprezentuje m. in. rozsiewacz RCW 60 H. Literka H w nazwie oznacza, że sprzęt posiada w standardzie hydrauliczny napęd przenośnika pasowego, sterownik Pilot Joy oraz są po prostu wyższe od modeli standardowych, dzięki czemu lepiej sprawdzają się podczas nawożenia pogłównego. Dodatkowo modele i 85 H posiadają regulowany mechanicznie rozstaw kół, co pozwala dostosować maszynę do różnych ścieżek technologicznych.

Rozsiewacz Unia RCW 60 H

Na stoisku Pronar Wheels odwiedzający Targi Kielce będą mogli zobaczyć przekrój opon marki TVS Eurogrip.

Firma Hardi zaprezentuje serię nowych opryskiwaczy Aeon w wersji podstawowej oraz z rozbudowanym wyposażeniem Titanium oraz Centura. W opryskiwaczu zmieniono ramę i układ zawieszenia belki. Tylne koła są skrętne, rozstaw osi można regulować skokowo w zakresie 1,8, 2,0 i 2,25 m. Oś opryskiwacza amortyzowana jest hydraulicznie, a błotniki sterowane oddzielnymi siłownikami skręcają się wraz z kołami.

Na tegorocznej wystawie w Kielcach Pöttinger w partnerstwie ze swoim dystrybutorem – firmą Kisiel, zaprezentuje kilka nowości. Jedną z nich będzie kultywator Terria ze zbiornikiem Amico. Praca tym zestawem ma na celu spulchnienie gleby oraz równoczesne wysianie nawozu, co istotne bezpośrednie dostarczenie nawozu po przejeździe maszyną uprawową jest bardziej efektywne. Nie dochodzi wówczas do wypłukiwania nawozu. Jak informuje producent, dzięki temu można precyzyjnie uzupełnić braki substancji odżywczych w różnych warstwach gleby, z kolei odłożony w glebie nawóz sprzyja rozrostowi korzeni.

Nawozy, środki ochrony i nasiona

Kolejne stoiska zajmą producenci nawozów, środków ochrony roślin, biostymulatorów. Będą to m. in. TimacAgro, Syngenta, Yara, AgroSorb, Invex Remedies, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria, Polcalc, Solmag Agro, Siarkopol. Nowością od Industrii będzie naturalne wapno granulowane do odkwaszania gleby. Nowe biostymulatory do stosowania także w rolnictwie ekologicznym zaprezentuje AgroSorb.

ProBiotics Polska przyjedzie z wyborem mikroorganizmów do zadań specjalnych. Danko Hodowla Roślin, Plantico, Centrala Nasienna z Kielc zaproponują odmiany nasion i materiał siewny. Piast z kolei przywiezie pasze dla każdej hodowli.