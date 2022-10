Sezon jesiennych prac polowych w pełni, sprawdzamy zatem, ile aktualnie zapłacimy za olej napędowy przy hurtowej dostawie.

Już od wielu miesięcy krajowe ceny paliw uderzają nas mocno po kieszeni. Niestety pod tym względem nie mamy dobrych wieści, jest cały czas drogo.

Drogi dolar, drogie paliwa

Choć od kilku tygodni obserwujemy stopniowe spadki notowań cen ropy naftowej na rynkach światowych - obecnie poniżej 90 dol. za baryłkę - to ze względu na historycznie wysoki kurs dolara do złotówki - aktualnie ok. 4,94 zł za 1 dolara, to większych obniżek nie zauważymy na stacjach paliw.

Hurtowe ceny oleju napędowego

Aby uzyskać interesujące nas ceny diesla, przeprowadziliśmy wywiad telefoniczny z wieloma firmami oferującymi hurtową sprzedaż paliw.

Jakie są aktualne ceny oleju napędowego? fot. Tomasz Kuchta

Z zebranych danych wynika, iż za litr standardowego oleju napędowego B7 przyjdzie nam zapłacić od 7,12 do 7,34 zł brutto.

Jeśli jednak bylibyśmy zainteresowani zakupem paliwa b0 (bez dodatku biokomponentów), wówczas zapłacimy od 7,15 do 7,29 zł/l brutto. Różnica między oboma olejami napędowymi jest więc minimalna.

Najniższą cenę udało nam się uzyskać w firmie Pronar, na Podlasiu, z kolei najdrożej pod tym względem wypadli dystrybutorzy z Dolnego Śląsku.

Warto też wspomnieć, iż powyższe ceny dotyczą hurtowej dostawy paliwa do gospodarstwa, a za taką ilość uznaje się najczęściej 1000 l oleju napędowego przy jednym zamówieniu.

Co wybierają rolnicy?

Ciekawostką może być również fakt, iż zdaniem naszych rozmówców rolnicy nie mają jasnego faworyta przy dokonywaniu wyboru między paliwem B0, a B7 - w tym wypadku o wyborze najczęściej decyduje aktualna różnica w cenie.

Jak zaznaczył przedstawiciel jednej z wielkopolskich firm, w okresie przejściowym i zimowym dużo częściej klienci sięgają po paliwo b0, które zdecydowanie lepiej radzi sobie w zimniejszych warunkach.

Mamy za sobą doświadczenia, gdzie standardowe letnie paliwo b0 umożliwiało pracę nawet w temperaturze -7 st. Celsjusza, podczas gdy letni jego odpowiednik b7 ma teoretyczną temperaturę zablokowania zimnego filtra już przy 0 st. Celsjusza.

Co do zainteresowania nabywaniem paliwa przez rolników przedstawiciele firm twierdzą, iż nie ma tutaj zbytniej sezonowości, a sprzedaż jest na ogół stabilna przez cały rok.

A jakie ceny panują w Waszych okolicach? Dajcie znać w komentarzach!