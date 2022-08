Trwają siewy rzepaku. Po wzroście cen w różnych obszarach prowadzenia produkcji rolniczej sprawdzamy ceny u usługodawców.

Niestety, dla żadnego gospodarza nie jest już nowością, że koszty związane z produkcją rolniczą poszły w górę. Z podwyżkami spotkać się można na każdym kroku: od zakupu maszyn, części, nawozów, paliwa a także stawek na serwisach o których pisaliśmy.

Nie inaczej jest z cenami usług agregatami uprawowo-siewnymi. Dziś przedstawiamy ile należy zapłacić za zlecenie siewu rzepaku. Na wstępie należy podkreślić, iż ceny nie różnią się znacznie między województwami, stąd też brak ich zróżnicowania na poszczególne regiony. Ceny podane są w wartości netto.

Usługodawcy przy zleceniu na większym areale dają możliwość negocjacji ceny. W niektórych przypadkach, jest ona modyfikowana pod względem rodzaju ziemi na której ma być wykonana usługa. Problemem nie jest również otrzymanie faktury VAT.

Generalna zasada jaka panuje przy ustalaniu ceny usługi opiera się o koszty amortyzacji, przechowywania i konserwacji maszyny (naprawa, smary, części) oraz wynagrodzenia operatora. W kwestii siewu, cena uzależniona jest od rodzaju technologii jaką wykonywana jest usługa. Najczęściej do jej wykonania usługodawcy dysponują sprzętem do siewu bezpośredniego oraz pasowego – strip-till oraz siewnikami punktowymi.

Siew rzepaku metodą strip till

Jest to najdroższa z trzech wcześniej wymienionych metod, jednak usługodawcy często podkreślają, że za jej pomocą zmniejszają się koszty uprawy poprzez oszczędność czasu, paliwa oraz nawozu, który można podsiewać jednocześnie z rzepakiem. Ta usługa wykonywa jest w większości przypadków zaawansowanym technologicznie sprzętem (i jak w przypadku pozostałych siewników) z wykorzystaniem nawigacji.

Za siew tą metodą, w zależności od usługodawcy, zapłacimy ok 450 zł plus koszty paliwa lub 550-600 z wliczonym już paliwem (choć zdarzył się również przypadek w którym usługodawca podał cenę 600 zł bez wliczonego ON).

− Cena usługi za siew w tym roku jest droższa średnio o 150 zł. Złożyły się na to podwyżki cen zakupu maszyn oraz kosztów stałych związanych z ich obsługą i oczywiście ceny paliwa. W tej kwestii jest bardzo duża rozbieżność w spalaniu przez ciągnik, która może wynieść 14 a nawet 20 l/ha w zależności od warunków polowych, na których wykonywana jest usługa – mówi Szymon Błaszkiewicz z firmy Czajkowski Maszyny Sp. z o.o.

− Jeżeli usługę zamawia u nas nowy klient zwykle wycenę opieramy o wcześniejszą wizytę na polu w połączeniu o informacje jakie przekazał nam gospodarz. Bezpośrednio przed samym siewem wykonuje się próbny przejazd „na sucho”. Po tym ładujemy materiał siewny i wykonujemy pełną usługę – dodaje Szymon Błaszkiewcz.

Cena usługi za siew rzepaku

Według naszego wywiadu, jeżeli chcemy zamówić usługę siewnikiem do siewu bezpośredniego to ceny nie schodzą poniżej 300 zł i średnio jest to 350 zł z wliczonym kosztem paliwa.

Siewniki punktowe, których tradycyjnie używa się do siewu kukurydzy i buraków, są w tej chwili wykorzystywane również do precyzyjnego siewu rzepaku. Za wysiew tą metodą zapłacimy najmniej, bo ok. 200 zł.

Siew wykonywany w technologi GPS, z pełną kontrolą sekcji wysiewających (brak nakładek na uwrociach i klinach, oszczędność nasion).

Warto wspomnieć, że uśrednione ceny siewu rzepaku jakie podaje KPODR wynoszą 325 zł.