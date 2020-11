Jakie są najpopularniejsze modele ciągników używanych w Polsce?

W okresie od stycznia do końca września 2020 r. zarejestrowano 12359 ciągników używanych. Jesteście ciekawi, jakie modele cieszą się największą popularnością w poszczególnych kategoriach wiekowych?

Wydawać by się mogło, iż rynek używanych ciągników rolniczych w ogromnym stopniu odczuje trudy pandemii koronawirusa. Jak się jednak okazuje, w ciągu 9 miesięcy bieżącego roku zarejestrowano zaledwie 269 ciągników mniej, aniżeli w roku ubiegłym, co stanowi spadek o 2,1 proc. w stosunku rok do roku.

Kompleksowe dane

Monitoringiem rejestracji zarówno nowych, jak i używanych ciągników w Polsce zajmuje się Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W kontekście maszyn używanych prezentuje ona wyczerpujące dane w poszczególnych grupach wiekowych: ciągniki starsze niż 20 lat, w wieku od 11 do 20 lat, od 6 do 10 oraz od 3 do 5 lat.

Tak szeroki wachlarz danych daje nam doskonały podgląd, na preferencje kupujących wszelkie ciągniki używane.

Im starsze, tym... popularniejsze

Analizując dane dotyczące rejestracji ciągników używanych w Polsce w poszczególnych grupach wiekowych, zauważymy iż największą popularnością cieszą się maszyny w wieku powyżej 20 lat – takich ciągników w badanym okresie zarejestrowano aż 7249 szt. Drugą najliczniejszą grupą są maszyny w wieku od 11 do 20 lat – ich z kolei zarejestrowano 3941 szt.

Obie grupy: maszyn w wieku od 6 do 10 oraz od 3 do 5 rejestrowane są zdecydowanie rzadziej – w analizowanym okresie było to odpowiednio 973 oraz 196 szt.

Starsze niż 20 lat

Najpopularniejszym modelem w tej grupie wiekowej jest Ursus C-360 z ilością rejestracji na poziomie 177 szt. Co istotne, na dalszych miejscach na podium znalazły się kolejne Ursusy – odpowiednio C-335 z liczbą 118 zarejestrowanych egzemplarzy oraz C-330, który w analizowanym okresie zarejestrowany został 96 razy.

Tuż za podium z 69 zarejestrowanymi sztukami znalazł się Ursus C-385, a zaraz za nim Zetor 7245 z 65 egzemplarzami.

Od 11 do 20 lat

Zupełnie inaczej wygląda statystyka zarejestrowanych ciągników w nieco młodszej grupie wiekowej – w pierwszej dziesiątce nie uświadczymy ani jednego Ursusa, czy Zetora. Nie znaczy to jednak, iż klasyfikacja ta jest bardziej urozmaicona – nic bardziej mylnego.

5 najwyższych lokat zajmują ciągniki marki John Deere i są to modele: 6920, 6820, 6620, 6520 oraz 7530, które zarejestrowane zostały odpowiednio 91, 61, 46, 36 oraz 36 razy. Dopiero na szóstym miejscu ex aequo znalazł się Fendt 818 Vario oraz Massey Ferguson 6290 z ilością 31 szt.

6-10 lat

Kolejną grupę wiekową otwiera Claas Arion 640 z ilością 24 zarejestrowanych ciągników. Zauważalny jest zatem znacząco mniejszy wolumen sprzedaży nieco młodszych, a co za tym idzie droższych maszyn.

Drugie miejsce przypadło w udziale John Deere’owi 7530 – zarejestrowano go 19 razy, a wynikiem na poziomie 18 szt. może pochwalić się Fendt 936 Vario. Czwarte miejsce eq aequo zajęły Claas Axion 810 oraz Fendt 820 Vario – oba modele odnotowały po 16 rejestracji w analizowanym okresie.

Zdecydowanie najmniejszą popularnością cieszy się najmłodsza spośród analizowanych grup wiekowych maszyn od 3 do 5 lat. Ewenementem jest Landini z modelem 2-050, który został zarejestrowany 17 razy - warto przy tym odnotować, iż były to rejestracje maszyn pochodzących z rynku krajowego.

Na drugim miejscu znalazł się John Deere 6215 R z 6 rejestracjami. Pozostałe wyniki poszczególnych modeli można zliczyć na palcach jednej ręki, stąd ich nie zamieszczamy.

A może Wy kupiliście jakiś używany ciągnik w tym roku? Co to był za model oraz w którym roku został wyprodukowany? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!