Z 31 stycznia kończy się okres gromadzenia faktur VAT do zwrotu akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej. Jakie są obecne stawki zwrotu akcyzy i limity i czy cena ON wzrośnie?

Przypominamy - 31 stycznia to tradycyjnie koniec okresu gromadzenia faktur do zwrotu podatku akcyzowego do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Od 1 lutego w urzędach gmin będą przyjmowane faktury z okresu od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Natomiast wypłata/zwrot akcyzy za zakup paliwa udokumentowanego tymi fakturami na konta rolników nastąpi w okresie 3-28 kwietnia br.

Stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2023 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. zmieniło stawkę i limit zwrotu podatku akcyzowego.

Obecna stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1,20 zł na 1 l. Dla przypomnienia, do tej pory wynosiła ona 1 zł/l.

Natomiast jeśli chodzi o limit zwrotu, to w 2023 r. wynosi 132 zł do 1 hektara (132,00 zł * ilość ha użytków rolnych). Dotychczasowy był na poziomie 110 l/ha.

Hodowcy bydła mogą liczyć na dodatkowy zwrot podatku akcyzowego, którego limit jest określony na 48 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. W 2022 r. stawka opiewała na kwotę 40 zł.

Zagadnienia związane z powyższym reguluje art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846 i 2727) z późniejszymi zmianami.

Zwiększony popyt na paliwo

Średnia cena oleju napędowego na stacjach paliw to obecnie ok. 7,63 zł/l (e-petrol.pl). W hurtowniach ON można kupić paliwo tanie o 20-30 gr/l, jednak widać tutaj w ostatnich dniach lekkie podwyżki. Jak dowiedzieliśmy się od kilku sprzedawców, "ruch w interesie" z końcem jest spory, co wiąże się przede wszystkim z kończącym się właśnie okresem na zakup paliwa rolniczego, z którego na zwrot akcyzy można liczyć w kwietniu.

Jakie będą ceny oleju napędowego w lutym? Z jednej strony spostrzeżenia z ostatnich lat pokazują, że z początkiem miesiąca rolnicy redukują hurtowe zakupy paliw, co często wiązało się z lekką korektą cen. Z drugiej strony jednak ceny ropy Brent od początku stycznia wzrosły z ok. 78 do 88 dolarów za baryłkę. Ponadto stoimy też przed kolejnym zatwierdzonym pakietem sankcji, który ma wejść w życie 5 lutego 2023 r., a który dotyczy importu gotowych paliw z Rosji.