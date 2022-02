Jakim sprzętem górale walczą z zimą? (Galeria)

Zima nieodłącznie kojarzy nam się ze śniegiem, szczególnie w rejonach podgórskich. Jakim zatem sprzętem do zimowego utrzymania dróg dysponują doświadczeni w boju górale?

Pół metra śniegu, prawie -20 stopni Celsjusza, a do tego oblodzone i strome drogi. Jaki sprzęt sprawdzi się do utrzymania dróg, podjazdów i placów w tak wymagających warunkach? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii.

Takie warunki to tutaj chleb powszedni

Pod koniec stycznia mieliśmy okazję odwiedzić Zakopane i jakież było nasze zaskoczenie, gdy po przejechaniu kilkuset kilometrów w bezśnieżnych warunkach, zimowa stolica Polski przywitała nas niemal arktycznymi realiami.

Już na pierwszy rzut oka widać, że górale są doskonale przygotowani do odśnieżania. Często standardowe łopaty do śniegu zastępowane zostały odśnieżarkami spalinowymi, które znacznie ułatwiają i przyspieszają sam proces - to szczególnie ważne, gdy dysponujemy większą powierzchnią wymagającą odśnieżenia.

Wielokrotnie natknęliśmy się także na samochody terenowe z zamocowanymi do ramy pługami. W tej funkcji bardzo dobrze odnajdowały się także quady. Co ciekawe, sprzęt nierzadko wyposażony był w łańcuchy na kołach, co w takich warunkach jest niemal obowiązkiem.

Naturalnie do utrzymania głównych dróg używane były pługosolarki montowane na samochodach ciężarowych, jednak nas z perspektywy entuzjastów techniki rolniczej najbardziej interesowały oczywiście traktory, dlatego to właśnie im poświęciliśmy miejsce w galerii.