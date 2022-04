Japończycy z Yokohamy przejmują firmę Trelleborg

Japoński producent opon Yokohama Rubber przejmie należącą do Trelleborg AB firmę Trelleborg Wheel Systems specjalizującą się w oponach do maszyn rolniczych i przemysłowych.

Kilka dni temu firma Yokohama Rubber Co., Ltd. ogłosiła dokonanie zakupu udziałów w szwedzkiej firmie Trelleborg AB. Celem umowy było nabycie wszystkich pozostających w obrocie udziałów Trelleborg Wheel Systems Holding AB, spółki zajmującej się produkcją i sprzedażą opon do maszyn rolniczych i przemysłowych m. in. pod markami Trelleborg i Mitas.

Yokohama rozszerza się na inne segmenty rynku

Przejęcie TWS przyczyni się do rozwoju działalności Yokohama Rubber, która do tej pory miała niewielki udział w segmentach rynku reprezentowanych przez marki Trelleborg.

Sprzedaż grupy TWS w 2021 r. wyniosła 10 076 milionów SEK (około 129,0 miliardów jenów). W ciągu ostatnich 10 lat szwedzka firma zwiększyła swoją sprzedaż ponad dwukrotnie.

Z opon produkowanych i sprzedawanych przez TWS gumy rolnicze stanowią około 60 proc., a przemysłowe około 20 proc. Pozostałą część stanowią opony do maszyn budowlanych i motocykli.

Na światowych rynkach opon rolniczych i przemysłowych Trelleborg i inne firmy zależne od szwedzkiego koncernu mogą pochwalić się światowej klasy produktami, silną marką, możliwościami technologicznymi i dobrą obsługą posprzedażną.

14 fabryk, w tym 7 w Europie

Trelleborg posiada 14 zakładów produkcyjnych w dziewięciu krajach — 7 w Europie (Włochy, Łotwa, Serbia, Słowenia i 3 w Czechach), 2 w Stanach Zjednoczonych, 1 w Brazylii i 4 w Azji (2 w Chinach i 2 w Sri Lanka). Około 70% jej sprzedaży odbywa się w Europie.

W efekcie transakcji Yokohama oprócz marek Alliance, Galaxy i Primex doda do swojego portfolio marki Trelleborg, Mitas, Maximo, Cultor i Interfit.