Japońskie traktory Yanmar umacniają swoją pozycję w Afryce Północnej

Przedsiębiorstwo Yanmar Co., Ltd. zostało założone w Osace w 1912 r. Słynie głównie z produkcji i sprzedaży silników Diesla wykorzystywanych m.in. w statkach morskich, łodziach, sprzęcie budowlanym i rolniczym oraz w agregatach prądotwórczych.

Ponadto Japończycy produkują solidne ciągniki kompaktowe, pojazdy UTV, mały sprzęt budowlany, systemy energetyczne, generatory, pompy, przewoźne maszty oświetleniowe itp., itd. Oprócz Kraju Kwitnącej Wiśni swoje fabryki mają również we Francji i w Niemczech.

Wracając jednak do tematu, jeśli chodzi o północ Afryki to japońska firma do tej pory była aktywna w Egipcie i Tunezji. Teraz postanowiła rozszerzyć pole działania i wkroczyła na rynek ciągników w Algierii i Tunezji.

I może to być dla Japończyków strzał w dziesiątkę, gdyż te dwa kraje zamieszkuje razem bagatela około 70 mln ludzi.

Następnym krokiem przedsiębiorstwa z Osaki ma być dysponująca o wiele większym potencjałem ludzkim Afryka Subsaharyjska – nazwa ta stosowana jest dla określenia części Afryki na południe od Sahary, zamieszkanej w większości przez ludność czarnoskórą.

Warto dodać, że opisywane japońskie ciągniki są stosunkowo proste, bardzo trwałe i wyposażone w wiele ciekawych patentów konstrukcyjnych ułatwiających codzienną pracę i eksploatację. Szczególnie dobrą opinią cieszą się w Stanach Zjednoczonych. O innowacyjności i solidności produktów Yanmar świadczyć może fakt, że już kilka miesięcy temu Japończycy wypuścili na rynek autonomiczny ciągnik o wdzięcznie brzmiącej nazwie Robot.

O tych bardzo ciekawych i wartych uwagi konstrukcjach postaramy się napisać więcej już niebawem.

Tymczasem zapraszamy do galerii.