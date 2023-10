Podczas targów Agro Show 2023 na sąsiadującym z Farmerem stoiskiem firmyJastech, stanęła uniwersalna przyczepa Mega 45 Maximus – z podwoziem trzyosiowym i skrzynią o kubaturze 45 m3.

Biorąc pod uwagę wielkość maszyny i możliwości jej zastosowania – Jastech jest w tej chwili jedyną polską firmą oferującą tego typu przyczepę.

Trzosiowe podwozie homologowane na 40 km/h

Przyczepa Jastech Mega 45 Maximus robi wrażenie nie tylko wielkością, ale zastosowanymi rozwiązaniami. Wspomniane 3-osiowe podwozie tzw. nadążne, zostało wyposażone w resory paraboliczne. Osie dostarczone przez Pronar zostały wykonane z profili 150x150 mm, a standardowe ogumienie ma rozmiar 650/55R26,5.

Jeśli zaś chodzi o prowadzenie, to pierwsza i trzecia oś są skrętne, sterowane hydrauliką. Do cofania osie można zablokować za pomocą panelu sterującego. Układ jezdny ma homologację na poruszanie się z prędkością 40 km/h.

Dyszel jest amortyzowany hydraulicznie i może być dopasowany zarówno do dolnego jak i górnego zaczepu. Siłownik daje również możliwość poziomowania go, co szczególnie przydaje się podczas podjazdów na pryzmy.

Skrzynia ocynkowana lub z „kwasówki”

Skrzynia przyczepy ma pojemność 45 m3, a homologowana ładowność to 23 t (dopuszczalna masa całkowita wynosi 30 t).

Ściany zostały wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 3 mm. Ocynkowana jest również rama i podłoga. To ważne, bo takie zabezpieczenie powinno solidnie zabezpieczyć metal przed korozją, o którą szczególnie łatwo w przypadku transportu zielonek.

Jeśli komuś to nie wystarczy, producent może wyposażyć przyczepę w ściany zrobione ze stali kwasoodpornej. Wymaga to dopłaty ok. 20 tys. zł.

Obsługa ze sterownika

Konstrukcja przyczepy jest typu power-push, czyli z przesuwną ścianą przednią. Za ruch tego elementu odpowiada trzystopniowy siłownik hydrauliczny umieszczony w przedniej części maszyny. Uruchamia się go z panelu sterującego w kabinie, podobnie jak np. otwieranie tylnej klapy. Dzięki rozdzielaczowi umieszczonemu w przyczepie, do ciągnika mogą być podłączone tylko dwie pary złączy hydraulicznych: jedna do poziomowania dyszla, druga do pozostałych funkcji inicjowanych ze sterownika.

Dodatkową opcją o której warto wspomnieć, jest możliwość przesuwu skrzyni na ramie o ok. 0,5 m, co pozwala lepiej dopasować środek ciężkości w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.

Uniwersalne zastosowanie. Cena przyczepy Jastech Mega 45

Warto dodać, że przyczepa może mieć zastosowanie w innych rodzajach prac – nie tylko w transporcie pasz objętościowych. Producent oferuje do niej np. 2-walcową przystawkę to rozrzucania obornika. Ponadto dostępny jest też przenośnik ślimakowy, dzięki czemu będzie mogła ona służyć jako przyczepa przeładunkowa podczas zbioru zbóż czy kukurydzy na ziarno.

Podstawowa wersja przyczepy Jastech Mega 45 Maximus kosztuje ok. 300 tys. zł netto, co na tle konkurencji zagranicznej wypada bardzo korzystnie.