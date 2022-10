Duże przyczepy objętościowe to domena producentów zachodnich. Ale są też i polskie maszyny, takie jak przyczepy Mega firmy Jastech.

Jastech to polskie przedsiębiorstwo z m. Zbuczyn w woj. mazowieckim. Firma mimo iż "młoda", ma w swoim portfolio imponujące produkty, z których flagowymi są przyczepy objętościowe z przesuwną ścianą, czyli tzw. power-push. Dostępne są dwa modele, o kubaturze 27 i 33 m3 (Mega 27 i Mega 33).

Jak powiedział podczas targów Agro Show właściciel firmy – Paweł Jasiński, pomysł i założenie do produkcji tego typu dużych maszyn to wynik m.in. doświadczenia i zauważenia potrzeb rolników. A doświadczenie firma ma spore, bo od lat świadczy usługi rolnicze. Głównymi odbiorcami tych maszyn są polscy rolnicy, ale trafiają one też na rynki eksportowe, przede wszystkim do takich krajów jak: Niemcy, Francja, Czechy i Słowacja.