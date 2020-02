JCB Fastrac 4000 ze zmianami

Angielski producent odświeżył swoje modele ciągników „mniejszego” typoszeregu Fastrac 4000. Zmiany zbiegły się z wprowadzeniem silników Stage V.





Seria cały czas składa się z tych samych modeli, a po dostosowaniu silników Agco Power do normy Stage V (zastosowano filtr DPF i układ SCR) moce znamionowe również pozostały na tym samym poziomie: Fastrac 4160 - 119 kW (160 KM), 4190 - 141 kW (189 KM) oraz 4220 - 162 kW (217 KM).

Co się zmieniło jeszcze poza zmodernizowanymi jednostkami? Otóż angielskie ciągniki otrzymały wzmocnione osie z większymi piastami, łożyskami oraz tarczami hamulcowymi. Charakteryzują się one teraz nośnością większą o 33 proc., co pozwala na zawieszanie jeszcze cięższych maszyn i agregatów, szczególnie na przednim TUZ.

Ponadto na przedniej osi został zastosowany wzmocniony dyferencjał o ograniczonym poślizgu z blokadą co w połączeniu z opcjonalnymi oponami VF (Very Increased Flexion) o bardzo dużym ugięciu poprawi jeszcze bardziej przyczepność zmodernizowanego ciągnika.

Zaktualizowane Fastracki 4000 otrzymały również seryjną funkcję Auto-Stop (z możliwością jej dezaktywacji) gaszącą silnik jeśli będzie on za długo pracował na biegu jałowym oraz seryjny system automatycznego prowadzenia i sterowania oraz kontroli maszyn Trimble GFX. W opcji natomiast można zamówić sprzęg kulowy do naczep/przyczep typu gęsia szyja oraz zmodernizowane opony z bieżnikiem blokowym do zastosowań na twardej nawierzchni.

W zmodernizowanych traktorach JCB Fastrac 4000 JCB wydłużono również okres wymiany oleju silnikowego z 500 do 600 godzin pracy.