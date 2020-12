JCB prezentuje elektryczną ładowarkę teleskopową 525-60E

JCB 525-60E to najnowsza w ofercie ładowarka teleskopowa z napędem elektrycznym. Czy pod względem walorów użytkowych maszyna ustępuje swoim spalinowym odpowiednikom?

Firma JCB unowocześniając swoją ofertę produktową rozszerza ją o gamę maszyn elektrycznych E-TECH. W jej skład wchodzi m.in. nowa ładowarka teleskopowa, minikoparka, czy chociażby wózek widłowy.

Innowacyjna konstrukcja

Ładowarka teleskopowa JCB 525-60E posiada na pokładzie dwa silniki elektryczne odpowiadające kolejno za trakcję oraz napęd – silnik o mocy 17 kW, a także hydraulikę roboczą – silnik o mocy 22 kW napędzający pompę zębatą o maksymalnym przepływie oleju na poziomie 80 l/min.

Producent zaznacza, iż sprawność silników elektrycznych wynosi 85 proc. i jest znacznie wyższa aniżeli w przypadku silników spalinowych, gdzie sprawność sięga 45 proc.

Jedną z podstawowych zalet elektrycznych ładowarek teleskopowych jest brak emisji spalin oraz hałasu, co umożliwia pracę w pomieszczeniach pozbawionych wentylacji fot. mat. prasowe

Elektryczna ładowarka nie odbiega także od swojego spalinowego odpowiednika pod względem walorów użytkowych – rozmiary zewnętrzne są zbliżone, a parametry techniczne niemal identyczne. Maszyna zapewnia maksymalną wysokość podnoszenia do 6 m, a maksymalny udźwig wynosi 2,5 t.

Ładowanie baterii

Piętą achillesową wielu akumulatorowych maszyn zasilanych energią elektryczną jest relatywnie krótki czas pracy oraz następnie długi proces ładowania. W przypadku ładowarki teleskopowej JCB 525-60E producent deklaruje, iż pojemność baterii na poziomie 24 kWh pozwala na ciągłą pracę przez cały dzień.

W kontekście ładowania maszyna posiada trzy tryby: za pomocą ładowarki pokładowej 3 kW, gdzie ładowarka podłączana jest do gniazdka 230 V a ładowanie od 0 do 100 proc. trwa 8 h, a w zakresie od 25 do 80 proc. 5 h.

Maszyna obsługuje także szybkie ładowanie 18 kW za pomocą stacji zewnętrznej (415 V/32 A), gdzie ładowanie w zakresie od 25 do 80 proc. zajmuje 1 h, a od 0 do 100 proc. niespełna dwie godziny. Opcją dla najbardziej wymagających jest super szybkie ładowanie 27 kW (415 V/63 A). Pozwoli ono na naładowanie baterii od 0 do 100 proc. w 1 h.

Stacja szybkiego ładowania jest jednak elementem wyposażenia opcjonalnego i została wyceniona przez producenta na ok 17,5 tys. zł. Z punktu widzenia użytkownika z pewnością ważny jest także fakt, iż producent oferuje 5-letnią gwarancję na baterię oraz nie przewiduje większej niż 15 proc. utraty objętości baterii.

Na wydłużenie cyklu pracy na baterii ma również wpływ technologia znana z bolidów wyścigowych F1, pozwalająca na hamowanie regeneracyjne, w czasie którego umożliwiony jest odzysk energii. System ten nie załącza się w przypadku pełnego naładowania baterii.

A co z kosztami?

W zależności od ostatecznej konfiguracji elektryczna ładowarka teleskopowa JCB 525-60E wyceniana jest na poziomie od 405 do 428 tys. zł netto. Jest zatem nieco droższa od konwencjonalnej wersji napędzanej silnikiem spalinowym.

Jak zapewnia producent, kolejną korzyścią wynikającą z użytkowania elektrycznej ładowarki teleskopowej są niższe koszty eksploatacji. Choć interwały serwisowe wynoszą 500 h jak w wersjach spalinowych, to stosuje się zdecydowanie mniejszą ilość elementów wymiennych m.in. brak potrzeby stosowania filtrów silnikowych, czy oleju silnikowego.