JCB wspomoże producenta respiratorów

Firma JCB w związku z pandemią koronawirusa wspomoże producenta respiratorów Dyson. W ramach tej pomocy w jednej ze swoich fabryk będzie produkować obudowę panalu sterującego.

Brytyjski producnet maszyn budowlanych otrzymał od premiera Wielkij Brytanii Borisa Johnsona wezwanie do pomocy przy budowie respiratorów koniecznych do leczenia pacjentów z cięzkimi postaciami COVID-19. Prezydent firmy JCB Lord Bamford natychmiast powołał zespoł zespół inżynierów, którzy mieli za zadanie sprawdzić czy taka produkcja jest możliwa. Po krótkich analizach zespół wyprodukował próbną partię obudów w fabryce JCB Cab Systems w Uttoxeter zajmującej się w normalnej sytuacji budową kabin do maszyn produkowanych przez firmę JCB.

Pierwsze prototypy obudów zostały już dostarczone do firmy Dyson, która wykorzysta je do montażu respiratorów. Docelowo JCB ma wyprodukować 10 000 obudów a produkcja seryjna ma się rozpocząć w ciągu najbliżych dni.

- To globalny kryzys i naturalnie pomożemy w produkcji dodatkowych obudów, jeśli będzie takie zapotrzebowanie spoza Wielkiej Brytanii - podkreślił Lord Bamford .

Z powodu pandemii koronawirusa firma JCB zawiesiła produkcję maszyn w swoich dziewięciu fabrykach co najmniej do końca kwietnia. Wszyscy pracownicy firmy w liczbie 6500 osób podczas tego przymusowego postoju dostaną 80 proc. wynagrodzenia podstawowego. Natomiast wszyscy pracownicy, którzy powrócą do pracy przy produkcji obudów do respiratorów otrzymają 100 proc. wynagrodzenia.

