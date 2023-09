JCB to światowy pionier w technologii silników wodorowych. Ich jednostki napędzają już prototypowe maszyny. Ostatnio zespół pracujący nad nową technologią zamontował silnik napędzany wodorem w zwykłej furgonetce Mercedesa. Po co to zrobili?

Brytyjska firma JCB zainstalowała jeden ze swoich wydajnych silników wodorowych w samochodzie dostawczym Mercedes-Benz Sprinter. Modernizację białego vana zakończono w ciągu zaledwie dwóch tygodni, a jednym z pierwszych kierowców testowych pojazdu był prezes JCB Anthony Bamford, który kieruje wartym 100 milionów funtów projektem firmy dotyczącym silnika wodorowego.

Zastosowany w furgonetce silnik spalinowy jest taki sam, jak napędzający już prototypowe maszyny budowlane i rolnicze JCB. Jest to drugi pojazd Mercedes-Benz wyposażony w silnik wodorowy JCB. Na początku tego roku podobny napęd otrzymała 7,5-tonowa ciężarówka niemieckiej marki.

Po co JCB montuje silniki wodorowe do samochodów?

Na pierwszy rzut oka montaż silników wodorowych konstruowanych do maszyn budowlanych i rolniczych w samochodach dostawczych i ciężarowych jest bez sensu. Powstaje pytanie po co, przecież JCB nie jest producentem samochodów.

Przede wszystkim chodzi o badania, pewną wizualizację danych i pokazanie możliwości niedowiarkom. Po pierwsze inżynierowie chcieli sprawdzić czy silniki w samochodzie będą zachowywać się tak samo jak w maszynach, tzn. będą tak samo mocne, elastyczne i praktyczne jak standardowe silniki diesla. Okazało się, że tak - zarówno moc, jak i moment obrotowy oraz inne dane są na takim poziomie jak standardowym motorze.

Po drugie dobrze sprawujący się silnik wodorowy w samochodzie to świetna promocja tej konstrukcji i przekonanie niedowiarków, że tego rodzaju technologia to przyszłość oraz prawdziwa i tania alternatywa do napędów elektrycznych, które nie zawsze się sprawdzają przy bardziej intensywnej pracy.

- Doposażyliśmy ten pojazd w silnik wodorowy JCB, aby zademonstrować, jak łatwo będzie przerobić istniejące samochody dostawcze i pokazać, że wodorem można zasilać nie tylko maszyny budowlane i rolnicze. Chociaż konwersja samochodów dostawczych nie będzie zadaniem JCB, dowodzi to, że istnieje coś innego niż akumulatory – powiedział Lord Bamford, prezes JCB.

Nie bójmy się silników wodorowych

Warto w tym miejscu napisać parę słów o silnikach wodorowych, które naszym zdaniem są przyszłością takich segmentów gospodarki jak rolnictwo, przemysł, transport czy budownictwo.

Przede wszystkim wodorowych silników spalinowych (lub w skrócie silników wodorowych) nie należy się bać, gdyż są to nadal jednostki spalinowe, tylko takie, który zamiast oleju napędowego zużywają wodór. Mają takie same tłoki, korbowody i inne elementy, a co za tym idzie ich serwis kosztuje tyle samo i mogą go wykonywać ci sami specjaliści.

W przypadku silników wodorowych w komorze spalania dochodzi do podobnego wybuchu mieszanki jak tradycyjnych konstrukcjach, tylko podstawą jest reakcja tlenowo-wodorowa (spalanie wodoru) w tłokowym silniku spalinowym. Najczęściej stosowane są silniki bazujące na technologii klasycznego „benzyniaka”, ale szczególnie w rolnictwie i budownictwie zdarzają się także silniki spalinowe pracujące na bazie diesla. Sprawność silnika wodorowego plasuje się pomiędzy sprawnością konwencjonalnego silnika benzynowego, a silnika wysokoprężnego.

Technologię silników wodorowych mają lub wkrótce będą miały wielkie koncerny. Oprócz JCB są to m. in. Doosan-Hyundai, Kubota, Cummins, MTU czy Deutz AG. Czym różnią się silniki wodorowe od wodorowych ogniw paliwowych wyjaśniamy w osobnym artykule, który polecamy jako uzupełnienie tego wpisu.

JCB to pionier rozwiązań wodorowych w naszej branży

JCB wyprodukowało już ponad 70 wodorowych silników spalinowych w ramach projektu, w którym uczestniczyło 150 brytyjskich inżynierów. Obecnie jednostki te napędzają prototypowe koparko-ładowarki JCB i ładowarki teleskopowe Loadall.

Przekształcona furgonetka była wcześniej napędzana silnikiem Diesla, a przejście na wodór to kolejny przełom, który podkreśla, że ta forma napędu może stanowić znacznie szybszy sposób na osiągnięcie globalnych celów w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Wodorowe silniki spalinowe JCB są produkowane w JCB Power Systems w Derbyshire.