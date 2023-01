Zmiany w JDLink to kolejny etap łączenia oprogramowania John Deere z maszynami innych marek. fot. mat. prasowe

John Deere zmienia konfigurację narzędzia JDLink, dzięki czemu użytkownicy zyskają dostęp do jeszcze większej ilości ważnych dla nich danych.

Po aktualizacjach zyskają zarówno użytkownicy maszyn John Deere, jak i marek innych producentów.

Praca w gospodarstwie jest znacznie efektywniejsza, kiedy możemy liczyć na wsparcie nowoczesnych narzędzi, również w postaci technologii zbierającej i przetwarzającej dane.

Narzędzie JDLink opracowane przez John Deere zapewnia połączenie między maszynami pracującymi w polu, a biurem gospodarstwa i smartfonami, dzięki danym zbieranym w Operations Center. Ma się to przyczynić do wydajniejszej pracy.

– Dane maszyn, dokumentacja agronomiczna jak i ustawienia maszyn są zapisywane w chmurze Operations Center. Dzięki temu z poziomu smartfona mamy możliwość sprawdzenia informacji o lokalizacji i godzinach pracy maszyny (co jest bardzo ważne dla zaplanowania przeglądów okresowych z odpowiednim wyprzedzeniem), sprawdzania kodów błędów, zdalną diagnostykę za pomocą Service Advisor Remote a nawet wykrywanie potencjalnych usterek za pomocą usługi Expert Alerts – mówi Karol Zgierski, specjalista ds. produktu John Deere.

System JDLink jest fabrycznie instalowany w prawie wszystkich nowych maszynach John Deere, a ponadto można go zainstalować w maszynach dowolnej marki oraz w starszym sprzęcie John Deere, w przypadku którego zazwyczaj nie były przesyłane dane dotyczące maszyny (dawniej nazywany był systemem JDLink Select). Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu modułu MTG.

JDLink we flotach mieszanych – co się zmieni?

Obecnie John Deere wprowadza usprawnienie do wszystkich modemów JDLink (także z maszyn innych marek) noszące nazwę „uniwersalny plik konfiguracyjny”. Dzięki niemu klienci mogą mieć w Operations Center więcej informacji o swojej maszynie.

Dotychczasowa konfiguracja Select umożliwiała śledzenie lokalizacji maszyn, godzin pracy na podstawie MTG oraz ręcznie konfigurować pojazd.

– Po zmianach obok wcześniej dostępnych funkcji system będzie również zbierał dane o obciążeniu i prędkości silnika (obr./min.), okresowym zużyciu paliwa i jego poziomie w zbiorniku, temperaturze płynu chłodzącego, o tylnym i przednim WOM, poziomie płynu w zbiorniku DEF oraz prędkości jazdy maszyny. Zmiany obejmą wszystkie obecne maszyny John Deere z zainstalowanym modemem JDLink (MTG), które nie mają specjalnego pliku konfiguracyjnego. Nowe oprogramowanie instaluje się na maszynach, które nie mają specjalnego pliku konfiguracyjnego. Co ważne, na wsparcie mogą liczyć użytkownicy maszyn innych producentów niż Deere (flota mieszana), w których jest zainstalowany JDLink – uzupełnia Karol Zgierski.

Kluczowe jest połączenie maszyn John Deere i innych producentów z John Deere Operations Center w celu zarządzania całą flotą za pośrednictwem jednej platformy. Tym samym możemy śledzić informacje o maszynie na potrzeby optymalizacji i serwisu.

Dla użytkowników maszyn John Deere aktualizacje oznaczają dodatkowo: bezprzewodowy przesył danych, możliwość kontroli zdalnej stanu technicznego maszyny, dostęp do wyświetlacza maszyny z poziomu serwisu.

Kolejny krok ku połączeniu

Warto podkreślić, że zmiany w JDLink to kolejny etap łączenia oprogramowania John Deere z maszynami innych marek. Jeszcze w 2022 roku rolnicy i usługodawcy posiadający flotę składającą się z maszyn różnych producentów mogli skorzystać z aktywacji AutoTrac TIM (systemu zarządzania osprzętem) firmy John Deere na wyświetlaczach uniwersalnych 4. generacji. Oznacza to, że sprawdzony system naprowadzania AutoTrac może być używany we wszystkich ciągnikach z systemem TIM certyfikowanym przez Fundację Elektroniki Przemysłu Rolniczego (AEF).

Aby móc uruchomić system AutoTracTM TIM, potrzebny jest wyświetlacz uniwersalny 4. generacji certyfikowany przez AEF (4240 lub 4640) z aktywacją AutoTracTM oraz odbiornik StarFireTM 6000 lub 7000.