Czy elektryczne pojazdy dostawcze dadzą radę w gospodarstwie rolnym? Sprawdziliśmy Forda E-Transita w całodziennej pracy u sadowników. Pojechaliśmy kilka razy do skupu, po pracowników na pole i zawieźliśmy części do warsztatu. Czy Ford na prąd zdał egzamin praktyczny?

Napędy alternatywne szturmem zdobywają kolejne rynki i gałęzie gospodarki. W rolnictwie wysypu elektrycznych ciągników na razie nie możemy się spodziewać. Pojemność akumulatorów nadal tkwi w XX wieku i nie da rady pracować takim pojazdem przez 8 godzin dziennie. Na parogodzinne ładowanie nie ma czasu, nie wspominając o infrastrukturze, która po prostu na prowincji nie istnieje.

Ciągniki elektryczne oczywiście już jeżdżą, działają i nawet pracują (m. in. Rigitrac, Farmtrac i wkrótce Kubota), ale są to pojazdy o małej mocy, pracujące zazwyczaj w tzw. komunalce. Przy dużych mocach napęd elektryczny po prostu się nie sprawdza.

Ale również w rolnictwie zdarzają się pojazdy elektryczne, które zdają egzamin. Są to ładowarki teleskopowe i kołowe. Coraz więcej producentów decyduje się na taki pojazd w swoim portfolio.

Swoje „elektryki” na polskim rynku sprzedają już takie firmy jak Merlo, JCB czy Weidemann. Ładowarki elektryczne, szczególnie te używane przy hodowli zwierząt, sprawdzają się. Ich przebiegi nie są duże, a i godziny pracy nie są tak wyżyłowane jak w przypadku mocniejszych ciągników.

Samochody elektryczne w gospodarstwie rolnym

Oczywiście kolejną grupą pojazdów elektrycznych są wszelkiego rodzaju samochody osobowe, jak również od jakiegoś czasu pojazdy dostawcze. O ile osobówki nas kompletnie nie interesują, to vany, furgony, pickupy i inne wozy do przewozu towarów są często ważnym elementem gospodarstwa. Postanowiliśmy sprawdzić czy elektryczny pojazd dostawczy sprawdzi się w u rolnika.

Ford E-Transit, który otrzymaliśmy do testów bazuje na najnowszej wersji klasycznego dostawczaka Forda i jest to nowość na rynku, której produkcja rozpoczęła się w 2022 r., fot. K.Pawłowski

Do testu wybraliśmy w pełni elektrycznego Forda E-Transita w wersji furgon, którego sprawdziliśmy w gospodarstwach w gminie Błędów, w powiecie grójeckim, czyli polskim zagłębiu sadowniczym. W tych okolicach każdy rolnik posiada przynajmniej jeden wóz dostawczy, którym dostarcza produkty do skupu lub bezpośrednio do sklepów lub klientów. Wydaje się, że dostawczy i przy okazji elektryczny Transit (jak również inne elektryki jak Opel Movano-e, Volkswagen e-Crafter czy Fiat e-Ducato) jest stworzony dla tego regionu.

Przedstawiciele Forda twierdzą, że E-Transit sprawdzi się w mieście w firmach kurierskich lub takich, które sprzedaż lub swoje usługi realizują na terenie miasta i w jego okolicach. A przecież takich firm jest najwięcej – wszelkie przedsiębiorstwa cateringowe, rzemieślnicy budowlani, osiedlowe i internetowe sklepy spożywcze czy firmy sprzątające nie wyjeżdżają w dalekie trasy. Podobnie jest w okolicach Grójca, gdzie punkty skupu rozsiane są po całym powiecie, a głównymi, bezpośrednimi odbiorcami produktów są często firmy z okolic Warszawy, czyli z obrębu ok. 50 - 60 km od miejsca produkcji. Zatem przynajmniej teoretycznie E-Transit z zasięgiem ok. 250 – 260 km powinien zdać egzamin celująco.

Co oferuje E-Transit?

Ford E-Transit został zaprezentowany w 2020 r., a jego produkcja i sprzedaż ruszyła dopiero w 2022 r. Samochody już zaczęły pojawiać się na ulicach, a marka Ford chwali się, że jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży na pojazd złożono w Europie ok. 5 tys. zamówień, w tym ok. 300 w Polsce.

Wersję elektryczną poznamy głównie po znaczku na tylnej klapie oraz grillu z niebieskimi elementami ozdobnymi. Wóz bazuje na czwartej generacji Transita produkowanej od 2014 r. i zmodernizowanej w 2019 r. Co ciekawe akumulatory wykorzystane w pojeździe są produkowane w Polsce przez spółkę LG Chem.

Testowany wóz w wersji 350 L3H2 to pojazd prawie bazowy z jedną z krótszych przestrzeni ładunkowych i najniższą dostępną wysokością. Ale oczywiście oferta na E-Transita jest znacznie bardziej imponująca i w Polsce obejmuje ponad 20 różnego rodzaju wariantów. Możemy wybierać nadwozia od furgonu poprzez wersję brygadową do podwozia do zabudowy oraz dobrać do tego kilka wersji długości i wysokości.

Testowana odmiana 350 może się pochwalić DMC o wartości 3,5 t, ale w ramach prawa jazdy kategorii B jest także dostępna wersja 425 (4,25 t DMC), co znacznie zwiększa możliwości transportowe wozu. No bo nie ukrywajmy – samochody elektryczne ze względu na wagę baterii będą zawsze sporo ważyć, co ogranicza ich ładowność. Ford w wersji testowanej miał zaledwie 720 kg ładowności, co jest nie wiele większą wartością od sprawdzanego przez Farmera jakiś czas temu małego Nissana Townstara. Gdy powiększymy nasz pojazd (oczywiście odpowiednio dopłacając), ładowność może dojść nawet do 1630 kg, a objętość przestrzeni ładunkowej do 15,1 m3.

W testowanym Fordzie mieliśmy do dyspozycji napęd elektryczny o mocy 184 KM (jest też wersja 269 KM). Oba Transity z literką E generują solidne 430 Nm momentu obrotowego. Akumulatory. pochodzące z polskiej fabryki, o pojemności użytkowej 67 kWh napędzają koła tylne, co jest chyba odpowiednie przy tej wadze wozu. Maksymalny zasięg E-Transita wynosi ok. 317 km, zaś nasza wersja miała do dyspozycji 260 km po całkowitym naładowaniu baterii.

Sprawdźmy E-Transita w pracy

Wystarczy tych danych. Przed testem, po naładowaniu pojazdu w garażu mieliśmy do dyspozycji 92 proc. baterii, czyli 210 km zasięgu. Wybraliśmy się do miejscowości Wilhelmów, w gminie Błędów w powiecie grójeckim.

Trzeba przyznać, że jazda E-Transitem jest naprawdę przyjemna. Słychać lekki szum opon, jest bardzo cicho, jazdę umila muzyka puszczona poprzez połączenie samochodu z telefonem za pomocą systemu AndroidAuto (jest też możliwość podłączenia produktów Apple).

Ford E-Transit jest świetnie wyposażony i wyjątkowo komfortowy w środku jak na pojazd dostawczy, fot. K.Pawłowski

W każdym E-Transicie znajdziemy m. in. klimatyzację automatyczną, elektryczny hamulec ręczny z funkcją AutoHold, podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne, podgrzewaną przednią szybę, podgrzewane fotele, uruchamianie samochodu za pomocą przycisku, pokrętło wyboru przełożeń zamiast klasycznej wajchy skrzyni biegów, system bezkluczykowego uruchamiania, winylową podłogę przestrzeni ładunkowej oraz 12 calowy ekran dotykowy serii Sync4 z radiem, połączeniem z telefonem i dość intuicyjną obsługą.

Z dodatków, które mogą przydać się w gospodarstwie warto wymienić Pro Power OnBoard, czyli gniazdo o mocy do 2,3 kW, które można wykorzystać do zasilania elektronarzędzi. Gniazdo umieszczono w kabinie, a kolejne dwa na pace, tuż przy tylnych drzwiach. Druga ciekawą funkcją jest automatyczne hamowanie podczas cofania połączone z kamerą 360 stopni, co na pewno nie raz można wykorzystać przy podjeżdżaniu do magazynu z towarem.

E-Transit prawie na sportowo

Samochód, jak każdy elektryk, bardzo sprawnie, równo i szybko przyspiesza. Wystarczy chwila i dystans kilkuset metrów by na liczniku odnotować 100 km/h. Samochodem jeździli także rolnicy i właściciele punktów skupu, których tego dnia odwiedziliśmy. Wszyscy zgodnie twierdzili, że przyspieszenie i możliwości trakcyjne robią spore wrażenie oraz potrafią przekonać niedowiarków do zalet wozu elektrycznego.

Testowany E-Transit posiadał wersję nadwozia L3H2, czyli średnio długą i najniższą z dostępnych, fot. K.Pawłowski

Zaczynamy pracę w gospodarstwie

Wszystko jest wynikiem momentu obrotowego (430 Nm) dostępnego od samego początku jazdy. Cała moc jest dostępna od ręki, choć są wersje E-Transitów, gdzie te możliwości są ograniczane ze względów bezpieczeństwa. W testowanym wozie nie zauważyliśmy jakichkolwiek ograniczników mocy, wykorzystanie baterii na wskaźniku zawsze pokazywało 100 proc.

Naszym pierwszym zadaniem było zawiezienie kilku skrzyń z jabłkami do punktu skupu. Rolnicy, u których gościliśmy byli zdziwieni, że skrzynie nie mieszczą się na wysokość, jedna na drugiej. Z doświadczenia wiedzą, że przy takiej wielkości furgonu powinny się zmieścić. Wszystkiemu winne są baterie schowane pod podłogą i w efekcie paka ma tylko 1785 mm wysokości. Zabrakło niewiele i może dobrze. W ferworze pracy i załadunku zapomnieliśmy o ładowności wynoszącej zaledwie 720 kg, co przy czterech skrzyniach z pewnością byłoby przekroczone. Załadowaliśmy zatem dwie skrzynie – jedna za drugą i pojechaliśmy dokończyć sprawę. Samochód w efekcie dostał na pakę trochę ponad przepisowe 720 kg owoców. Obładowanie zauważyliśmy podczas jazdy Fordem, który po prostu poczuł ciężar. Ale na szczęście nie na tyle by dynamika znacząco spadła. Samochód nadal był szybki i bardzo stabilny na zakrętach. Załadowanie pod korek nie sprawiło, że E-Transit zaczął jeździć znacznie gorzej.

Każdy kto dobrze zna powiat grójecki wie, że daleko nie jechaliśmy. Punkty odbioru owoców są rozsiane dość gęsto. Po zrobieniu ok. 5 km dotarliśmy na miejsce. Po powrocie wykonaliśmy jeszcze jeden, podobny kurs, tym razem ze zdecydowanie mniejszą ilością śliwek do firmy skupującej owoce w Błędowie, czyli nasza trasa była nieco dłuższa od poprzedniej.

Testowany E-Transit ma ładowność na poziomie 720 kg, ale możliwości konfiguracji elektrycznej wersji Forda są znacznie większe, fot. K.Pawłowski

Jedziemy po pracowników

Na miejscu przedsiębiorcy bardzo zainteresowali się naszym wozem. Przejechali się Fordem, chcąc zobaczyć różnicę między ich klasycznymi „dostawczakami” używanymi w firmie, a nowoczesnością z niebieskim owalem na grillu. Kierowca był zadowolony z jazdy, ale stwierdził, że po pierwsze testowany wóz jest zbyt drogi by myśleć o zakupie, a po drugie ich samochody jeżdżą w długie trasy i ładowanie po drodze byłoby zbyt dużą stratą czasu dla pracownika.

Po objechaniu okolicznych punktów skupu pojechaliśmy do sadów zwieść pracowników, którzy pielęgnowali w tym czasie drzewka. Na wąskich drogach pomiędzy jabłonkami E-Transit idealnie się mieścił, nie miał też problemów z jazdą po trawie i w innym trudniejszym terenie. Rolnik, który nas gościł powiedział, że wprawdzie jego wiekowy Opel Movano jest szerszy i skrzynia czasami zawadza o drzewa, ale w zamian za to na pace jest płaska podłoga ułatwiająca przewóz towaru. W E-Transicie nadkola mogą powodować pewne trudności, ale oczywiście jeśli komuś to przeszkadza może wybrać wersję z kontenerem.

Po zrobieniu kilku kursów na liczniku ubyło sporo kilometrów. Komputer wskazywał ok. 65 km zapasu, zatem nie wiele jak na środek dnia. Na szczęście i tak mieliśmy iść na obiad, więc była okazja do małej przerwy na podpięcie wozu do prądu z gniazdka. Nie była to jakaś niedogodność, gdyż taką przerwę mieliśmy i tak wykonać.

W ciągu około 40 min. niespiesznego spożywania pysznego obiadu domowego E-Transit otrzymał dodatkowe 10 km zasięgu. Zatem można było kontynuować pracę i ruszyć z częściami od traktora do pobliskiego warsztatu.

Na miejscu sprawdziliśmy co kryje się pod maską E-Transita. Po otwarciu pokrywy widać sporo wolnego miejsca, na dole jest mała rama pomocnicza, pod którą przyczepiono koło zapasowe, a na której znajduje się spora przetwornica. Jest też typowa dla klasycznych samochodów chłodnica oraz kilka zbiorniczków do dolewania płynów (np. hamulcowego, chłodzenia, spryskiwaczy). Miejsca jest tyle, że zmieściło by się jeszcze coś, może przestrzeń na kable do ładowania, które standardowo znajdują się pod siedzeniem pasażera? Pod maską byłyby pod ręką, ale być może tego nie zrobiono ze względu na temperatury panujące w tym miejscu i zanieczyszczenie podczas deszczowych dni.

Ford E-Transit pod maską, fot. K.Pawłowski

E-Transit nie dla mechanika

Zapytaliśmy właściciela warsztatu czy dostawczy elektryk jest czymś co sprawdziło by się w jego działalności? Na stanie warsztatu jest bowiem furgon załadowany narzędziami i sprzętem niezbędnym przy naprawie maszyn na polu lub w garażu u klienta. Teoretycznie działalność miejscowego mechanika zamyka się na konkretnym kawałku mapy i napęd elektryczny nie powinien być w tym wypadku przeszkodą. Odpowiedź, którą uzyskaliśmy była nam jakby znajoma.

Sympatyczny mechanik stwierdził, że owszem Fordem jeździ się znakomicie i jego stary furgon nie ma podjazdu do przyspieszenia, komfortu jazdy i trzymania się drogi E-Transita. Ale po pierwsze jako mechanik woli inwestować w wyposażenie warsztatu zarówno stacjonarnego jak i mobilnego. Co do starego vana, który wozi narzędzia i mały warsztacik na pace to jest on optymalny. Wóz pochodzi z pierwszej dekady XXI wieku i ma odpowiednią moc, dobrą wytrzymałość oraz dobrze dostępne i tanie części. Poza tym serwisem może zająć się on sam, a w przypadku elektryka na pewno nie będzie tak tanio i nieskomplikowanie. Poza tym on też ma klientów nawet ponad 150 km od jego warsztatu i strata czasu na ładowanie po drodze po prostu mu się nie opłaca.

Podłoga E-Transita jest nieznacznie podniesiona - znajdują się pod nią baterie i silnik elektryczny, fot. K.Pawłowski

Oczywiście koronnym argumentem na „nie” była także cena, która w tej chwili jest kompletnie oderwana od rzeczywistości i wydawanie tylu pieniędzy na furgon w warsztacie byłoby po prostu pozbawione logiki finansowej.

Ile czasu potrzeba na ładowanie dostawczego elektryka?

Wróciliśmy do naszego gospodarstwa, znów zmieniając pozycję pracowników w sadach. Po czym zjechaliśmy do domu na kawę i popołudniowe podpięcie E-Transita do prądu.

Był zatem czas na podsumowanie. Zarówno rolnik jak i my stwierdziliśmy, że w przyjemnej jeździe pomaga świetne wyposażenie wozu. Właściwie niczego nie brakuje. Klimatyzacja działa wzorowo, nawigacja jest dokładna i przyjazna, system AndroidAuto również działa, a obsługa ekranu jest prosta. Jeśli nie chcemy męczyć się z ekranem większość funkcji potrzebnych na co dzień jest zdublowana w przyciskach.

Ładowanie bez specjalnych kabli Forda może trwać nawet 38 godzin, fot. K.Pawłowski

W gospodarstwie sadowniczym E-Transit również się spodobał jako samochód - zabawka, ale w codziennej pracy by się nie sprawdził. Kilometry zasięgu uciekają dość szybko i już w połowie dnia trzeba było doładowywać wóz. Wszelkie prace i wyjazdy trzeba dokładnie planować i starać się by nic tego planu nie zaburzyło. Inaczej możemy mieć problem z dalszą jazdą.

W okolicy jest tylko jedna stacja paliw, która posiada szybkie ładowanie i znajduje się ona na pobliskiej trasie szybkiego ruchu. Dojazd tam jest kłopotliwy, więc zostaje tylko ładowanie z gniazdka. Poprzez zwykły kabel trwa ono od 0 do 100 proc. aż 38 godzin. Za pomocą jednofazowej instalacji okablowania Ford Connected Wallbox 7.4 kW możemy to skrócić do 11,5 godzin (w przypadku trzyfazowej do 8 godzin). Ładowanie za pomocą szybkiej ładowarki na stacjach (do 80 proc.) powinno potrwać 34 min.

Nie brzmi to zachęcająco. Z naszego testu wynika, że podczas 40 minutowej przerwy na obiad udało nam się „dotankować” 10 km, a podczas 20 minutowej przerwy na kawę i ciastko uzyskaliśmy niecałe 5 km dodatkowej jazdy. Ładowanie w domu przez ok. 7 - 8 godzin z pozycji ok. 15 proc. baterii dało nam rano 92 proc. załadowania i 210 km zasięgu.

Sporym problemem w codziennym użytkowaniu elektryka jest słaba dostępność ładowarek komercyjnych, fot. K.Pawłowski

Kolejnym problemem samochodów elektrycznych jest dostępność ładowarek publicznych. Z roku na roku, a właściwie z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej, ale nadal nie jest dobrze. Podczas powrotu z testu, w czasie jazdy drogą szybkiego ruchu, zasięg topniał jak śnieg w maju. Mieliśmy 50 km do domu i prawie tyleż samo zasięgu (55 km). Niestety przegapiliśmy ładowarkę w Grójcu, a następna była za… 50 km w Warszawie. W związku z tym zjechaliśmy z trasy na drogi lokalne by dojechać do ładowarki miejskiej w Piasecznie. Kompletnie nie po drodze i tracąc przy tym czas.

Czy udało się naładować wóz? Nie. Zadzwoniłem do domu by powiedzieć, że powrót przedłuży się o jakąś godzinkę, może więcej. W słuchawce usłyszałem głośne: - Będziesz ponad dwie godziny wracać z Grójca do Warszawy? Jedziesz dyliżansem? Nie ma mowy! Ja o 18.00 mam umówioną wizytę u lekarza. Czekam na nią kilka miesięcy. Masz być zaraz w domu by zająć się dziećmi. Z Transitem lub bez niego.

Okazuje się, że elektryki nie wytrzymują zderzenia z twardą codziennością. Klasycznego Transita, nawet takiego z dziurami w podłodze, milionowym przebiegiem i wyciekami oleju, zatankowałbym na stacji i w 40 minut był w domu. W przypadku cichutkiego, pachnącego i ładniutkiego E-Transita sprawy komplikują się w tempie błyskawicznym.

Silniki elektryczne napędzają koła tylne samochodu, fot. K.Pawlowski

E-Transit – to nie są tanie rzeczy

Dojechałem do domu na „oparach” prądu i zacząłem się zastanawiać, gdzie w pobliżu mam ładowarkę. I tu dochodzimy do kolejnego problemu użytkowania elektryków w Polsce. Mapy Google, nawigacja fabryczna Forda oraz strona dedykowana kierowcom pojazdów elektrycznych mówiły co innego. Żadna nie pokrywała się w 100 proc. Każda miała inne informacje, a prądu miałem na 10 km – której aplikacji/stronie zaufać? A jak zapowiadanej ładowarki nie zastanę na miejscu?

Kolejnym argumentem by nie kupować E-Transita, według naszego sadownika, była po prostu cena. Szczególnie w tej chwili, gdy opłacalność sadownictwa w Polsce jest na jednym z najniższych w historii.

Według cennika aktualnego od 1 listopada 2022 r., na rok modelowy 2023, cena testowanej wersji wynosi 343 422 zł brutto. Kwotę tę można zmniejszyć korzystając z rządowego programu „Mój Elektryk”, dzięki któremu jest dostępna dotacja w wysokości do 70 tys. zł na nowy, elektryczny samochód dostawczy z homologacją N1.

Najtańsza wersja E-Transita, nieco krótsza, to wydatek nieco ponad 340 tys. zł brutto. Zatem tanio nie jest. Niestety w chwili publikacji tego tekstu firma Ford aktualizowała cennik klasycznych Transitów, więc nie mogliśmy porównać cen wersji E z normalną, wyposażoną w silnik diesla. Stare ceny zaczynały się mniej więcej od ok. 155 tys. brutto.

E-transit to dobry wóz, tylko elektryki to k… kasztany

Podsumowanie nie będzie łaskawe dla Forda. Zacznijmy od plusów. Wóz jest świetnie wyposażony, komfortowy, ładny, dobrze wykonany, szybki, wygodny, dynamiczny, świetnie trzymający się drogi. Zatem do samej jazdy nie mamy kompletnie żadnej uwagi. Pojazd jest lepszy niż się spodziewaliśmy i każdy kto twierdzi, że elektrykiem jeździ się słabo, nudno, nieprzyjemnie i nieciekawie po prostu takim wozem nie jeździł.

Wersję elektryczną Transita poznamy po niebieskich akcentach na grillu, fot. K.Pawłowski

Problemem jest sam napęd, a właściwie jego obsługa. Zasięg na poziomie 200 – 260 km wydaje się spory. Wręcz wystarczający do załatwienia spraw codziennych. I na początku, gdy jeździliśmy E-Transitem tylko do pracy w redakcji i z powrotem nie mieliśmy problemów z jego użytkowaniem i ładowaniem.

Gorzej zrobiło się podczas normalnego, solidnego dnia pracy w gospodarstwie. Zrobiliśmy 260 km, zużywając średnio 25 kWh na 100 km. Pojazd trzeba było dwa razy doładowywać profilaktycznie, co okazało się zbawienne, bo gdyby nie to, nie dojechałbym do Piaseczna.

W przypadku pracy z elektrykiem każda zmiana planów wymaga głębokiego zastanowienia się czy na miejsce dojadę, czy wrócę, czy jest tam gdzie naładować pojazd. Stwarza to problemy, bo gdy stwierdzimy, że nie dojedziemy, musimy szukać źródła prądu i czekać na podładowanie. W codziennej pracy zazwyczaj nie ma na to czasu. I to jest spory zarzut w stronę E-transita, ale też każdego innego elektrycznego samochodu dostawczego, bo przecież taki napęd mają teraz także Volkswagen Crafter, Renault Master, Fiat Ducato i inne marki oraz pojazdy. Użytkownik elektrycznego dostawczaka musi być dobrze zorganizowany, potrafić dobrze ułożyć sobie grafik zadań danego dnia i się go trzymać.

Można to porównać do telefonu komórkowego, który korzysta z tych samych baterii litowo-jonowych. Każdy z nas wie jakie są możliwości naszych smartfonów i pamiętamy by je ładować, nie mamy też problemów z doładowywaniem ich poprzez powerbanki czy ładowarki samochodowe. Chcemy być cały czas w kontakcie ze światem i jakoś się podporządkowaliśmy największej pięcie achillesowej naszych czasów – czyli słabym, w porównaniu do możliwości sprzętu, bateriom. Podobnie jest w samochodzie. W codziennym lekkim używaniu w mieście, jeżdżąc z domu do pracy, E-Transit jak i inne elektryki sprawdzają się, ale w czasie mocniejszego używania, przy dużych obciążeniach i większej liczbie przejechanych kilometrów, musimy liczyć się z doładowywaniem i pewnymi niedogodnościami.

Minusów elektryków jest więcej

Kolejnym minusem E-Transita, a w zasadzie wszystkich pojazdów elektrycznych, jest cena. Są po prostu zbyt drogie dla rolników, którzy chętnie inwestują w typowo rolnicze sprzęty, ale czy w tym wypadku warto wydawać tyle pieniędzy? Chyba nie. Tym bardziej, że klasyczny wóz dostawczy po 10 latach eksploatacji jest jeszcze wart sporo pieniędzy. A elektryk po wyczerpaniu się baterii w zasadzie zostaje nic niewartą kupą złomu.

Wyjściem z tej sytuacji może być system wynajmowania pojazdu dostawczego, za którego będziemy płacić abonament, a sprzedawca/producent będzie nam wymieniał pojazd na nowy co rok lub dwa lata (w zależności od umowy). Takie rozwiązanie przy dużym, prężnie działającym gospodarstwie ma największy sens i chyba jedyny.

Zatem nasze zarzuty wobec Forda E-Transita nie kierujemy w stronę konkretnego auta. Ford ujął nas swoimi zaletami. Pretensje mamy bardziej do szerokiego grona pojazdów elektrycznych, infrastruktury i samej koncepcji takiego wozu. Wydaje się, że dopóki nie zostaną wymyślone lepsze baterie, które można naładować szybciej i łatwiej, elektryczne pojazdy dostawcze pozostaną tylko alternatywą dla wąskiej grupy odbiorców.