Wszechstronność maszyn ma być kluczem Pöttingera do zwiększenia efektów pracy na polu, dlatego teraz zestawy dostępne są z siewnikiem Tegosem, który oprócz nasion wysiewa również mikrogranulaty. W jednym przejeździe można połączyć uprawę gleby z siewem międzyplonów lub nawożeniem.

Pöttinger wprowadzając ulepszenia w swoich maszynach koncentruje się m.in. na konsolidowaniu zabiegów w jednym przejdzie. O jednej z takich kombinacji, gdzie kultywator Terria został wyposażony w system redlic nawożących, pisaliśmy po spotkaniu z firmą na ostatnim Agro Show:

Oszczędza czas, pieniądze i glebę

Pöttinger łączy uprawę z siewem udostępniając kultywator Terria z siewnikiem Tegosem. fot. mat. prasowe

Terria jest teraz wyposażana w siewnik Tegosem o pojemności 500 l. To umożliwia szybkie i całkowite pokrycie gleby międzyplonem. Taki zabieg skutecznie zapobiega parowaniu wody, a także erozji i utracie azotu.

Mniejsza ilość przejazdów ma przekładać się na oszczędność gleby poprzez mniejsze zagęszczenie. Dzięki temu, że etapy pracy są wykonywane razem, siewnik oszczędza czas i pieniądze.

Prosto, ale dokładnie

Dozowanie w siewniku Tegosem odbywa się przy pomocy wymiennego wałka wysiewu. Jest on sterowany elektrycznie w zależności od prędkości jazdy, na uwrociu wyłącza się automatycznie i siew jest wstrzymywany. Przed rozpoczęciem pracy system jest kalibrowany za pomocą próby kręconej.

Hydrauliczna dmuchawa zapewnia efektywny transport wysiewanego materiału do blach rozsiewających. Aby zapewnić równomierny wysiew blisko gleby i jednocześnie móc zmieniać punkt zrzutu, kąt ustawienia blach rozsiewających można regulować przez przekręcenie wałka. Przez to nasiona mogą być wysiane przed wałem lub w przestrzeni pracy wału, aby zapewnić optymalne warunki do kiełkowania.

Siewnik Tegosem jest obsługiwany przy pomocy przejrzystego i intuicyjnego terminala. Wszystkie ustawienia mogą być dostosowane do warunków pracy na polu. Dla zwiększenia komfortu pracy siewnik ten został wyposażony w dodatkowe elementy, w tym czujnik stanu wypełnienia.

Z pełną mocą

Zwiększony poślizg kół ma nie tylko niszczący wpływ na strukturę gleby, ale także zmniejsza opłacalność wykonywanych zabiegów ze względu na zwiększone zużycie paliwa. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania mocy ciągnika, dyszel można opcjonalnie wyposażyć w hydrauliczne wspomaganie trakcji Traction Control. Pozwala to na przeniesienie dodatkowego ciężaru z kultywatora na tylną oś ciągnika. Aby uzyskać różną głębokość pracy ciśnienie w siłowniku dyszla można regulować. Możliwe jest zatem przesunięcie ciężaru do 1,4 t . To obniża koszty eksploatacji i zwiększa efektywność pracy maszyny.

Trzy i czterobelkowe kultywatory o szerokości roboczej od czterech do sześciu metrów mają szeroki zakres zastosowania w uprawie gleby. Wyposażenie kultywatora Terria w siewnik Tegosem podnosi stopień jego wykorzystania oraz pozwala łączyć dwa zabiegi w jednym przejeździe. fot. mat. prasowe

Efektywne wyrównanie

Wyrównany obraz uprawionego pola ma kluczowe znaczenie dla kolejnych etapów pracy i równomiernych wschodów nasion. Aby jeszcze bardziej poprawić efekt wyrównania na lekkich glebach, modele Terria z wałami typu tandem można teraz wyposażyć w opcjonalną włókę niwelującą zamiast kroi talerzowych. Zastosowanie włóki pozwala uzyskać bardziej równomierny efekt pracy i ma pozytywny wpływ na tworzenie gruzełkowatej struktury gleby.