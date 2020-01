Jedna maszyna, wiele możliwości

Siewniki TERRASEM wykonują za jednym przejazdem obróbkę ziemi, utwardzenie podłoża oraz wysiew nasion. Z powodzeniem można je zastosować w rożnych wariantach pracy – zarówno do siewu w mulcz, jak i tradycyjnego. Ich uniwersalność potęgują dodatkowo wersje z możliwością minimalnej uprawy systemem WAVE DISC lub z podsiewem nawozu FERTILIZER

Technologia uprawy gleby

Uprawą gleby zajmuje się dwurzędowa brona talerzowa z gładkimi lub ząbkowanymi krojami talerzowymi. To uniwersalne narzędzie można stosować na ciężkie gleby, jak również na pola z dużą ilością resztek pożniwnych. Zabezpieczone elementami gumowymi talerze o średnicy 510 mm, spulchniają glebę tylko w wierzchniej warstwie i pozostawiają optymalną strukturę gruzełkowatą ziemi. Pierwszy rząd jest dodatkowo regulowany w zakresie głębokości, niezależnie od pozostałych dwóch rzędów. Talerze są montowane na grubościennym czterokątnym profilu. Cztery dołączone elementy gumowe umożliwiają, przy napotkaniu kamienia, odchylenie talerzy. Na każdym nośniku są osadzone 2 talerze. Łożyskowanie kroi talerzowych nie wymaga konserwacji. Dwurzędowe skośne łożyska kulkowe są zamknięte w kapsule i uszczelnione przez uszczelkę kasetową.

Technologia WAVE DISC umożliwia chroniącą wodę, pasową uprawę gleby. Uprawiany jest tylko pas o szerokości 50 mm pod rząd wysiewu. Reszta powierzchni pozostaje nie nieuprawiona. Dodatkowo WAVE DISC jest doskonałym narzędziem w regionach, gdzie występuje oporność na stosowane herbicydy. Bezobsługowe talerze faliste WAVE DISC mają średnicę 510 mm i są dostępne z rozstawem rzędów 12,5 cm lub 16,7 cm. Głębokość robocza jest regulowana, tak jak w bronie talerzowej, hydraulicznie i bezstopniowo. Zarówno na glebach suchych jak i mokrych – WAVE DISC wykazuje swoje zalety i jest idealnym przykładem na uprawę uproszczoną przy jednoczesnym zwiększeniu plonu. Zasada, aby wykonać tyle zabiegów uprawowych ile jest koniecznych i jednocześnie tak mało jak jest to możliwe znalazła, zastosowanie w rozwiązaniu WAVE DISC.

Precyzyjny siew

Wielkowymiarowe podwójne redlice talerzowe Dual Disc tworzą równomierny, czysty rowek. Każda redlica jest zawieszona na równoległoboku, co pozwala kopiować nierówności terenu. Zawieszenie redlic jest niezależne, co oznacza, że unoszona jest tylko ta sekcja, która natrafiła na przeszkodę. Wszystkie redlice są prowadzone przez rolki dociskające o średnicy 380 mm i szerokości 65 mm, które utrzymują jednakową głębokość wysiewu. Poszczególne sekcje są przymocowane do szyny wysiewającej, która opiera się na równoległoboku, dzięki czemu jej stałe położenie względem podłoża jest utrzymywane. Redlice są przesunięte względem siebie, co skutkuje lżejszym zagłębianiem się talerzy. Jednocześnie zwiększa to przepustowość maszyny w przypadku siewu na polu z resztkami pożniwnymi. Głębokość pracy redlic jest regulowana przez przekręcenie szyny wysiewającej. Odbywa się to centralnie przy pomocy łącznika z zapadką blokującą. System ten pozwala utrzymać stałą głębokość siewu na całej szerokości roboczej maszyny. Maszynę standardowo wyposażono w centralny hydropneumatyczny system docisku redlic. Specjalny siłownik umożliwia docisk redlic w zakresie od 40 do 120 kg.

Ugniecenie wtórne gleby

W siewniku TERRASEM połączono jednostkę ugniatającą z układem jezdnym celem zwiększenia zwrotności. Wał zagęszczający składa się z szerokich opon o rozmiarze 420/55 R17. 2 opony przypadają na każdy metr szerokości roboczej. Opony zagęszczają pas ziemi dla trzech lub czterech redlic w zależności od ich rozstawu (125 lub 167 mm). Koła są ustawione w offsecie ze 150-milimetrowym przesunięciem, co daje m.in. efekt tandemu i pozwala uniknąć zapychania wału. Na uwrociach maszyna jest unoszona przez wszystkie koła, chroniąc glebę przed niepożądanym ugnieceniem. Rama jezdna pozostaje cały czas na tej samej wysokości. Podniesione zostają tylko brona talerzowa i szyna wysiewająca. Rozwiązanie jest bardziej przyjazne dla gleby (mniejsze ugniatanie), jak również poprawia właściwości jezdne agregatu podczas transportu. Dzięki uniesieniu dwóch środkowych kół w czasie transportu maszyna jest stabilna.

Dozowanie i wałki wysiewające

Zastosowane w siewnikach TERRASEM wymienne wałki dozujące umożliwiają wielkość wysiewu wynoszącą 0,6–350 kg/ha. W zależności od ilości wysiewanych nasion można w prosty sposób dokonać wymiany kół dozujących: z koła do siewu normalnego na koło wysiewu nasion drobnych. Zespół wysiewający jest napędzany silnikiem elektrycznym, sterowanym przez terminal sterujący. To urządzenie jest skonfigurowane z radarem, który mierzy prędkość rzeczywistą agregatu. Zależnie od prędkości jazdy system utrzymuje tę sama dawkę wysiewu. W przypadku zakładania ścieżek przejazdowych silnik dopasowuje obroty wałka wysiewającego tak, by utrzymać tę samą dawkę nasion. Opcjonalnym rozwiązaniem są montowane na głowicy rozdzielającej czujniki przepływu nasion w przewodach nasiennych. Zadaniem systemu jest informowanie operatora o zaistniałych zatorach w przewodach nasiennych.

Inteligentna obsługa

Siewniki TERRASEM są kompatybilne z systemem ISOBUS. Mogą zatem zostać podłączone pod terminal ciągnika, lub jeden z 3 dostępnych terminali POTTINGER. Standardowo, niezależnie od terminala siewniki posiadają tzw. dozowanie wstępne nasion (brak niezasianych powierzchni przy starcie i zatrzymaniu maszyny), elektryczną próbę kręconą, płynną regulację ilości wysiewu, kontrolę dmuchawy i wałka dozującego, pomiar stanu wypełnienia zbiornika na ziarno. W pamięci urządzeń jest umieszczona „biblioteka nasion”.

Duży i wygodny w obsłudze zbiornika na ziarno

W maszynie TERRASEM R3 zastosowano podłużny zbiornik o pojemności 3000 l. Opcjonalnie może ona być zwiększona do 3950 l. Zbiornik można napełniać również za pomocą worków Big-Bag lub specjalnego ślimaka do załadunku. Zbiornik jest wyposażony w zwijaną plandekę stanowiącą przykrycie. Seryjnie montowana w zbiorniku siatka, chroni aparat dozujący przed ciałami obcymi.

Podsiew nawozu

Podsiew nawozu w siewniku TERRASEM FERTILIZER odbywa się przez redlicę do wysiewu precyzyjnego DUAL DISC. Nawóz jest rozprowadzany za broną talerzową przez redlice na każde dwa rzędy wysiewu ziarna. Precyzyjne redlice DUAL DISC odkładają dawkę nawozu między rzędami z nasionami tworząc bazę dla systemu korzeniowego. Prowadzi to do oszczędności nawozu, zmniejszenia strat i w efekcie, przez szybki wzrost systemu korzeniowego, do wysokich plonów. Głębokość odłożenia nawozu i nasion może być różna.

Jeden siewnik, wiele możliwości

Siewnik TERRASEM jest w głównej mierze przeznaczony do siewu w technologii uproszczonej, ale równie dobrze radzi sobie w uprawie tradycyjnej. Krótka brona talerzowa, wał oponowy z szerokimi oponami, dociskana hydraulicznie szyna wysiewająca oraz nowej generacji redlice, łączą w sobie wszystkie kroki pełnej uprawy gleby.

Siewniki TERRASEM oferowane są w wersji ciągnionej sztywnej i składanej. W wersji ciągnionej sztywnej są dwa modele ze sztywną ramą (R3 i R4) , w wersji składanej cztery modele (C4, C6, C8 i C9). Szerokość robocza tych ostatnich sięga nawet 9 m.

