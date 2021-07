Jedziemy do Rumunii na żniwa. Czego się spodziewamy?

Wyruszamy do Rumunii, gdzie z pomocą firmy Świerkot, która od lat świadczy tam usługi kombajnowe, zobaczymy, jak wyglądają żniwa w dużych gospodarstwach, sprawdzimy pracę nowoczesnych i wydajnych maszyn oraz postaramy się też przybliżyć wam specyfikę tamtejszych farm. Bądźcie z nami na bieżąco.

Rumunia to kraj należący niegdyś do tzw. Bloku Wschodniego, który podobnie jak Polska, przeszedł transformację z gospodarki planowanej na wolnorynkową. Rolnictwo ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo szacuje się, że niemal 30 proc. ludności jest zatrudnionych w rolnictwie. Jest ono jednocześnie bardzo zróżnicowane powierzchniowo – średnia powierzchnia gospodarstwa to ok. 4ha. Większość z nich gospodaruje zatem na bardzo małych powierzchniach, ale jest też sporo farm funkcjonujących na tysiącach hektarów.

Podczas naszej podróży do „kraju Drakuli”, wraz z firmą Świerkot odwiedzimy kilka takich dużych gospodarstw w zachodniej części tego kraju, wzdłuż granicy z Węgrami. Tam polska firma od lat świadczy usługi żniwne najwydajniejszymi maszynami – główną „siłę udrzeniową” stanowią kombajny Claas Lexion, ale we flocie są też inne maszyny, np. wozy przeładunkowe czy siewniki służące do siewu pasowego rzepaku, kukurydzy.

Jaka jest skala działalności usługowej? Wystarczy wspomnieć, że flota kombajnów podczas tegorocznych żniw to 57 maszyn! Niemal 100 proc. z nich jest na podwozu gąsienicowym.

Zobaczymy jak wyglądają żniwa, jaki dokładnie sprzęt jest używany do zbioru ziarna, zapytamy operatorów jak najnowsze technologie wpływają na wydajność, jakość plonów i komfort pracy i jakim największym wyzwaniom musza sprostać podczas zbiorów różnych gatunków roślin. Obecnie zbierane są tam: rzepak, pszenica ozima i pszenica durum.

Przyjrzymy się też logistyce odbioru ziarna oraz zajrzymy do gospodarstw aby porozmawiać z ich właścicielami lub zarządcami. Poszukamy tam też innych ciekawych maszyn i rozwiązań. Spróbujemy też zajrzeć do mniejszych, rodzinnych gospodarstw.

Zwrócimy też uwagę na to co rośnie na polach, agrotechnikę, bieżący stan upraw i problemy z jakimi borykają się tamtejsze gospodarstwa.

Nie zabraknie także wątku zootechnicznego. Odwiedzimy duże gospodarstwo gdzie prowadzony jest chów bydła mlecznego. Jakie są tutaj rasy krów, jak wygląda ich żywienie, jakie są wydajności i opłacalność produkcji? Tego wszystkiego dowiecie się już wkrótce.

