6-metrowa zawieszana brona talerzowa okazała się zbyt ciężka do ciągnika Lamborghini, którego właścicielem jest Jeremy Clarkson fot. Typhome/Youtube

Jeremy Clarkson to chyba najbardziej znany dziennikarz motoryzacyjny na świecie. Obecnie jednak w spektrum jego zainteresowań znalazło się rolnictwo. Towarzyszem przygód Jeremy’ego jest ciągnik Lamborghini, który miał ostatnio nietypowy problem.

Nie wszyscy wiedzą, ale od jakiegoś czasu Jeremy Clarkson jest właścicielem ponad 400-hektarowego gospodarstwa położonego w Oxfordshire w Anglii. Swoje perypetie publikuje on w programie Farma Clarksona, dostępnym na platformie Amazone Prime Video.

Lamborghini Clarksona nie ma lekko

Głównym koniem pociągowym w gospodarstwie Jeremy’ego Clarksona jest 270-konnego Lamborghini R8 270 DCR. Dziennikarz w ostatnim czasie dokupił do swojego parku maszynowego 6-metrową, zawieszaną bronę talerzową. Można powiedzieć, że w tym momencie zaczęły się poważne problemy.

Ciągnik pomimo swoich dużych gabarytów nie był w stanie podnieść tej ważącej ok. 4 t maszyny, a sam Jeremy wydawał się bardzo zdezorientowany, gdy przy każdej kolejnej próbie od powierzchni ziemi zaczęła odrywać się przednia oś traktora.

Z pomocą pospieszył mu jego pracownik, który dostrzegł, iż Clarkson zapomniał założyć dodatkowy obciążnik na przednim TUZ-ie ciągnika. W tym momencie problem znikł, a Jeremy w swoim Lamborghini udał się na pole w celu wykonania płytkiej uprawy pożniwnej.

Ciągnik Lamborghini na dwóch kołach

Prace przebiegały sprawnie, jednak już po kilku godzinach okazało się, iż ciągnik stał się całkowicie niesterowalny. Prawdopodobnie winnym tego stanu rzeczy okazało się paliwo, które w czasie uprawy zostało spalone przez ciągnik, a tym samym odciążyło traktor.

Dziennikarz postanowił wrócić do siedziby gospodarstwa, by zatankować do pełna, jednak okazało się, iż ogromnym wyzwaniem jest wyjazd nieco pod górę z pola na drogę. W pewnym momencie przednie koła traktora poszybowały w górę i pojawiło się realne ryzyko uszkodzenia maszyny.

Na szczęście przy nieco delikatniejszym operowaniu pedałem gazu, Clarksonowi w końcu udało się wyjechać na drogę i cała przygoda skończyła się tylko na strachu.

W programie Farma Clarksona prezentowane są kolejne przeciwności losu, jakim musi stawiać czoła rolniczy laik, jakim bez wątpienia jest Jeremy. Całość okraszona jest specyficznym poczuciem humoru, które jest charakterystyczne dla dziennikarza.