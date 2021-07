Jeśli chcesz kupić ciągnik, zrób to teraz. Będzie tylko drożej

Przemysł maszyn rolniczych w Europie zmaga się z lawinowym wzrostem cen surowców na światowych giełdach. Więc jeśli chcesz kupić ciągnik, zrób to teraz. Bo będzie drożej.

Od początku marca tego roku inflacja w krajach uprzemysłowionych gwałtownie wzrasta. Jej poziom w USA w ujęciu rok do roku wyniósł 4,2 proc, co jest najwyższą wartością od 2008 r. Choć Europa na tym tle wygląda dość dobrze, a średnia inflacja (maj) w strefie euro wyniosła 2,0 proc w ujęciu rocznym, to Polska z wynikiem 4,6 proc. przegoniła już amerykański poziom.

Ceny maszyn rolniczych rosną z każdą dostawą - przyczyny

Tak wysoki poziom inflacji w ostatnich miesiącach musi się odbić na cenach gotowych maszyn rolniczych, których ceny u dealerów rosną z każdą dostawą i sumarycznie przeganiają wartość samej inflacji. Wzrost cen spowodowany jest z jednej strony gwałtownym skokiem cen energii elektrycznej w Europie o 13 proc. rok do roku, z drugiej strony lawinowym wzrostem cen surowców do produkcji przemysłowej.

Ceny surowców do produkcji przemysłowej wzrosły o kilkadziesiąt procent w ciągu roku. Ceny maszyn rolniczych pójdą w górę

Przyglądając się cenom stali wyraźnie widać, że w ciągu roku wzrosła ponad dwukrotnie: z 550 euro za tonę w ub. roku do 1250 euro za tonę dziś. W branży produkcji maszyn rolniczych stal, w zależności od rodzaju sprzętu, stanowi od 30 do 40 proc. średniego kosztu samej tylko produkcji.

Mimo w miarę stabilnych cen ropy gwałtownie rosną także ceny produktów pochodzących z chemii naftowej. Cena samego tylko plastiku ST używanego w branży maszyn rolniczych wzrosła w ciągu ostatniego półrocza o 70 proc.

Ogromną tendencję wzrostową widzimy też w cennikach metali nieżelaznych. Cena samego tylko aluminium podskoczyła w ujęciu rocznym o 50 proc., a miedzi ponad 60 proc.

Podobny trend widzimy u producentów gotowych wyrobów gumowych, którzy swoją produkcję opierają na kauczuku naturalnym. Jego cena w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy podskoczyła o 36 proc., a w ostatnich dniach europejski oddział koncernu Yokohama Off-Highway Tires, właściciela popularnych w rolnictwie marek Alliance i Galaxy, ogłosił trzecią w tym roku podwyżkę swoich produktów. Tym razem o 5 proc.

Cenniki opon zmieniają się z miesiąca na miesiąc, fot. Mitas

Do całości swoje przysłowiowe “trzy grosze” dokłada także globalna logistyka, której sprawne działanie jest mocno zachwiane przez gwałtowne ożywienie gospodarek światowych. Rosnące ceny usług transportowych zbiegły się ze wzrostem ceny standardowego kontenera, która podskoczyła w ostatnich miesiącach z 2500 do 7500 USD. Przy imporcie części i akcesoriów z Azji prowadzi to do dodatkowych kosztów frachtu i jego obsługi.

Jeśli chcesz kupić ciągnik, zrób to teraz

Suma wszystkich tych czynników wpływa na stopniowo rosnące ceny maszyn rolniczych. Jak długo ten trend wzrostowy się utrzyma, na to pytanie dziś nie można odpowiedzieć. Jedno jest pewne: będzie drożej, więc jeśli chcesz kupić ciągnik, kombajn czy inną maszynę, zrób to teraz.