Od 2 października 2022 r. ASG-EUPOS zniósł opłaty za korzystanie ze wszystkich serwisów czasu rzeczywistego, również RTK-Net, którego do tej pory roczny abonament wynosił 1500 zł. Jest to bardzo dobra informacja, zarówno dla producentów maszyn jak i rolników.

W sierpniu tego roku podpisana została ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na podstawie art. 16 tej ustawy, zniesione zostały opłaty za korzystanie z usług teleinformatycznych systemu ASG-EUPOS.

− Zniesienie tych opłat to dodatkowy profit dla naszych klientów, gdyż większość z nich korzystało właśnie z licencji ASG-EUPOS. Jedyny koszt jaki będą musieli teraz ponieść to opłata za kartę SIM, umożliwiającą przeszył danych korekcyjnych. Najprostszy abonament internetowy to koszt do kilkunastu zł na miesiąc, więc nie jest on wielki. Największa opłata związana z dostępem do licencji jest teraz całkowicie zniesiona co nas, jako producenta maszyn użytkujących systemy satelitarne niezmiernie cieszy − powiedział Krzysztof Gomolla z Claas Polska.

Aktywna Sieć Geodezyjna European Position Determination System to ogólnopolski system pozycjonowania. Stanowi on część większego, europejskiego systemu działającego od 2003 r. w którym uczestniczą państwa Europy środkowej i wschodniej. System budowany był w celu precyzyjnych pomiarów geodezyjnych oraz nawigacji powietrznej i morskiej.

W ramach projektu, został także opracowany międzynarodowy standard wymiany danych GNSS w czasie rzeczywistym, który jest obecnie standardem dla wszystkich producentów systemów nawigacyjnych. RTK (Real Time Kinematic) jest systemem pozycjonowania satelitarnego, który za pomocą odbiornika zamontowanego na maszynie odbiera informacje o przesunięciach z systemu GNSS.

RTK i RTN to dwie technologie przesyłania sygnału. RTK to sygnał z pojedynczej stacji, w której operator musiał w ustawieniach modułu, wskazać dokładnie z której stacji będzie korzystać. Wówczas zasięg ograniczał się do 35-50 km od takiej stacji, co ma znaczenie jeśli pola są dość daleko położone, lub rolnik świadczy usługi.

RTN (Inaczej RTK-Net) opiera się o wirtualną stację referencyjną, której pozycja jest obliczana na podstawie 3 najbliższych stacji ASG-UPOS – bez względu na położenie w kraju. Dzięki temu maszyna jest niezależna od pozycji i następuje szybszy czas inicjalizacji. Było to rozwiązanie droższe – za roczny RTN należało zapłacić 1500 zł, za RTK -700 zł.