Stosujesz nowoczesne systemy rolnictwa precyzyjnego? Może masz już robota polowego? A może wdrożyłeś inne, choćby własne ciekawe rozwiązania usprawniające pracę lub podnoszące efektywność funkcjonowania twojego gospodarstwa? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Innowacyjny Farmer".

Aby być innowacyjnym farmerem nie musisz mieć 300 ha i najnowszego sprzętu na wyposażeniu swojego gospodarstwa. Jeśli masz kompleksowe rozwiązania wchodzące w pakiet Rolnictwa 4.0 to świetnie! Ale wystarczy też, jeśli wdrożyłeś choć jedną ale wyjątkową i nowoczesną technologię, która przynosi wyraźne korzyści, np. zmniejsza zużycie pestycydów czy nawozów, oszczędza paliwo, zwiększa wydajność pracy, umożliwia pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych czy zmniejsza oddziaływanie na środowisko naturalne.

ZGŁOŚ SIĘ!

Może korzystasz z innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, posiadasz ciekawy system zarządzania gospodarstwem, stacje pogodowe, systemy nawadniania, automatyzujesz prace lub wprowadzasz rozwiązania, które ograniczają potrzebę wykonywania niektórych czynności - nasz konkurs jest właśnie dla ciebie! A swoje propozycje możesz zgłosić np. do kategorii "Technologie".

Innowacje są potrzebne do rozwoju wszystkich dziedzin życia. Nie inaczej jest z rolnictwem, które w ostatnich latach przeżywa technologiczny "boom". Czy się to komuś podoba czy nie, aby być konkurencyjnym trzeba "iść do przodu". Spojrzenie choćby na koszty produkcji, efektywność gospodarowania i prowadzenia rolniczego biznesu ma szczególne znaczenie właśnie teraz, gdy środki produkcji osiągają niebywałe dotychczas wysokie ceny.

Pochwal się tym, co masz ciekawego w swoim gospodarstwie. Być może stanie się to inspiracją dla innych. Razem budujmy polskie, konkurencyjne rolnictwo.